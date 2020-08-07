A saga de duas irmãs do ES para reencontrar a mãe após 18 anos

Filhas reencontram a mãe após 18 anos no ES Crédito: Arte A Gazeta | Geraldo Neto

O que significa um abraço? Há 18 anos, duas irmãs capixabas tinham um abraço guardado. Cada uma guardou de um jeito. Uma tinha memórias, vontade de reencontrar aquele colo. A outra, nem sabia que ele fazia tanta falta. Sobreviveram sem ele.

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Mas quando queremos um abraço, ora ou outra, vamos atrás dele. Com elas, não foi diferente. No mês de junho, em plena pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo , Thayz olhou um álbum antigo e publicou uma foto em uma rede social, com a legenda: "Onde você está?"

A partir dali, nem ela imaginava, mas tudo começava a mudar. Uma amiga, a Poliana, começou a fazer perguntas e se propôs a ajudar. A foto era da mãe das moradoras de São Domingos do Norte, as irmãs Thayz Eccard Bucker, 24 anos, e Thayla Ecard, 22 anos.

Há quase duas décadas, as jovens não viam a mãe. Criadas pelos avós paternos e pelo pai, elas não sabem muito sobre o passado da família. Hoje, Thayz já tem a sua própria família e é mãe de dois filhos. Thayla morou com uma tia durante quatro anos após a morte dos avós e agora acabou de se mudar: vai morar sozinha.

Com a foto publicada, as irmãs começaram uma busca para reencontrar a mãe, que contou com o apoio e a divulgação de moradores da cidade. O caso, que pode parecer um drama familiar à primeira vista - e realmente tem sua parcela de dor -, virou uma busca divertida, também com a ajuda de dois personagens: o borracheiro André e o “anjo Ezequias”.

Resultado: em 4 dias, com o apoio de amigos e desconhecidos, as capixabas conseguiram localizar a mãe, Sandra de Oliveira, desparecida há 18 anos! A recepção, de ambos os lados, não poderia ter sido melhor. O primeiro encontro aconteceu pela internet no dia 20 de junho.

Rapidamente, a mãe quis vir para o Espírito Santo e viajou mais de mil quilômetros de Ribeirão Preto (SP) até Colatina, Região Noroeste do ES, onde finalmente as três se reencontraram, no dia 3 de julho. Colatina foi escolhida por ser a cidade de outros familiares da mãe das meninas, que ela também não via há anos.