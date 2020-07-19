"A tipografia  multiplicou o conhecimento, mas o digital torna ele infinito"

Estamos há exatamente um ano e meio sem ministério. Tivemos dois ministros muito distantes da realidade da educação e mais preocupados com temas que não são da educação. O nível de diálogo era muito precário com as redes. O cidadão que acompanhou as falas, os tuítes, as aparições públicas observou que não dialogavam com a educação. Isso, com certeza, nos fez muita falta, inclusive agora, porque não temos uma coordenação durante a pandemia. Tivemos que fazer muito investimento e tudo o que fizemos em material didático, formação, centro de mídia, recursos para alimentação das crianças, adicional e indispensável por conta da pandemia, foi com recursos próprios. E assim cada Estado teve que fazer, ao passo que, se houvesse coordenação do MEC, todos faríamos com menos sacrifícios e mais otimização de recursos. O MEC é importante para dar as grandes diretrizes. Em que pese essa falta, as redes públicas estaduais e municipais são tocadas por Estados e municípios, mas poderíamos ter feito mais e melhor, se o MEC tivesse apoiado. Agora, a grande expectativa é que o presidente da República (Jair Bolsonaro) reflita sobre o que faltou no ministério e faça uma escolha de alguém que consiga entender o que é educação no Brasil, num país tão desigual, que não seja só focado em guerra cultural porque a educação brasileira tem uma agenda. Temos uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para implantar, temos o desafio de tornar o conhecimento acessível. Toda criança tem que ter smartphone, com conexão. A educação, daqui para frente, prescinde disso, se não continuará sendo excludente. O MEC tem papel de complementar financiamento, de tornar mais econômico o uso da tecnologia, de coordenar a produção de conteúdos de altíssimo nível. O governo federal não pode insistir no caminho que estava; a equipe do MEC tem que ser capaz de traçar diretrizes, alocar recursos , apoiar técnica e financeiramente os outros entes. Precisamos de uma reflexão madura de que a experiência vivida até aqui não foi boa para a educação brasileira, é preciso definir novos caminhos. Não tem política na educação, tem que ter política de educação.