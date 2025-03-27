5 anos da Covid: da crise de oxigênio à esperança da vacina

Uma emergência em saúde que havia começado na China no final de 2019 e que vinha se espalhado pela Europa. Há cinco anos, era o que se sabia sobre uma doença que alcançaria dimensões globais com o número de pessoas infectadas e de mortos crescendo em escala exponencial. No Espírito Santo, o primeiro caso foi confirmado em 5 de março daquele ano e, no início de abril, o primeiro óbito. Não demorou para que o Estado vivenciasse uma tragédia diária provocada pela Covid-19.
Desde então, esforços mais do que redobrados na rede de saúde eram necessários para garantir a vida de inúmeros pacientes. Além dos capixabas internados, o Espírito Santo também passou a tratar de infectados transferidos de Manaus, estado que viveu um colapso na distribuição de oxigênio, insumo mais do que necessário para aqueles que buscavam o básico para a sobrevivência: respirar sem dificuldades.
No episódio que encerra o documentário especial da Rede Gazeta sobre os cinco anos da doença, a história de pacientes, profissionais de saúde e de imprensa norteia as lembranças da pandemia que, desde seu anúncio, causou mais de 715 mil mortes no país, das quais 15 mil delas em solo capixaba. Veja no vídeo a seguir.