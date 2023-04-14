3° Estado com mais casos no país, ES receberá R$ 1 milhão para combater dengue

ES tem 31 mortes por dengue em 2023
As mortes pela dengue nos municípios do ES
Linhares - 6 óbitos
Castelo - 5 óbitos
Vitória - 3 óbitos
Cachoeiro de Itapemirim - 2 óbitos
Colatina - 2 óbitos
Muniz Freire - 2 óbitos
Serra - 2 óbitos
Afonso Cláudio - 1 óbito
Governador Lindenberg - 1 óbito
Ibatiba - 1 óbito
Marataízes - 1 óbito
Muqui - 1 óbito
Pancas - 1 óbito
Santa Maria de Jetibá - 1 óbito
São Mateus - 1 óbito
Vila Velha - 1 óbito
Como acabar com o mosquito
- Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;
- Tirar água dos pratos de plantas;
- Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;
- Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;
- Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas;
- Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.