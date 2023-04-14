Epidemia

3° Estado com mais casos no país, ES receberá R$ 1 milhão para combater dengue

Minas Gerais, Santa Catarina e Tocantins também vão receber o mesmo valor, totalizando R$ 4 milhões destinados ao combate à  doença

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 16:34

Alberto Borém

Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue Crédito: Divulgação
Espírito Santo vai receber um repasse de R$ 1 milhão do Ministério da Saúde para enfrentamento da epidemia de dengue. Ao todo, em 2023, 31 pessoas já morreram em decorrência da doença no Estado, o que gerou a classificação de epidemia - quando o quadro de saúde é verificado em muitas pessoas de uma mesma localidade. Outros Estados também estão na lista para receber a mesma quantia: Minas Gerais, Santa Catarina e Tocantins.
De acordo com Boletim Epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde no último dia 3, os cinco estados com os maiores números de casos em investigação, em ordem decrescente, são: Bahia (606), Tocantins (463), São Paulo (358), Espírito Santo (280) e Rio de Janeiro (211).
Uma portaria publicada nesta sexta-feira (14) no Diário Oficial da União autoriza o repasse dos recursos federais como "apoio financeiro".
Portaria destina R$ 1 milhão para o ES Crédito: Reprodução | Diário União
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que o recurso ainda não foi depositado pelo Ministério da Saúde e aguarda orientações técnicas quanto aos critérios para destinação e distribuição do recurso aos município.

ES tem 31 mortes por dengue em 2023

O número de mortes provocadas pela dengue no Espírito Santo em 2023 já é pelo menos sete vezes maior se comparado com o ano passado. Segundo o último boletim divulgado pela Sesa, 31 pessoas morreram em decorrência da dengue nesta ano. Ao todo, já são 86.611 notificações da dengue no Estado. Desse total, 43.475 foram confirmados e 28.210 ainda estão sob investigação.
O município com a maior concentração de mortes pela doença é Linhares. Em seguida, aparecem Castelo, Vitória e Cachoeiro de Itapemirim, respectivamente.

As mortes pela dengue nos municípios do ES

Linhares - 6 óbitos

Castelo - 5 óbitos

Vitória - 3 óbitos

Cachoeiro de Itapemirim - 2 óbitos

Colatina - 2 óbitos

Muniz Freire - 2 óbitos

Serra - 2 óbitos

Afonso Cláudio - 1 óbito

Governador Lindenberg - 1 óbito

Ibatiba - 1 óbito 

Marataízes - 1 óbito

Muqui - 1 óbito

Pancas - 1 óbito

Santa Maria de Jetibá - 1 óbito

São Mateus - 1 óbito

Vila Velha - 1 óbito

Como acabar com o mosquito

Uma importante estratégia para o combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor de arboviroses como dengue, zika e chikungunya, está na conscientização da população quanto às ações de cuidados. Esse trabalho se faz ainda mais importante, uma vez que 80% dos focos encontram-se nas residências.
Veja os cuidados divulgados pela Sesa: 
  • Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;
  • Tirar água dos pratos de plantas;
  • Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;
  • Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;
  • Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas;
  • Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.

