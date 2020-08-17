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Comemoração

100 anos: professora aposentada recebe homenagens em Cachoeiro

Dona Lygia Tavares Martins Costa recebeu homenagens durante o fim de semana, com direito a carreata e serenata na porta de sua casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 19:10

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 19:10

Lygia Tavares Martins Costa recebeu da família homenagens durante o fim de semana
Lygia Tavares Martins Costa recebeu da família homenagens durante o fim de semana Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Uma professora aposentada em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, completou 100 anos na última sexta-feira (14). Apesar do distanciamento social por conta da pandemia do novo coronavírus, dona Lygia Tavares Martins Costa recebeu homenagens durante o fim de semana, com direito a carreata e até serenata na porta de sua casa.
Familiares e amigos se reuniram para comemorar a data tão especial. Dona Lygia foi professora, catequista e ficou conhecida por sua generosidade, segundo a família.
O que mais nos toca é o amor que ela conseguiu semear entre todos. A mamãe foi a grande cuidadora da família, dos amigos. Não houve um doente que ela não tenha cuidado, não houve um pobre que tenha batido nesta porta e não tenha recebido um prato de comida. Então, é um orgulho enorme e o desejo de que alguma parte das sementes que ela plantou possa florescer em nossos corações, disse a filha Maria Elvira Tavares Costa.
A serenata foi na sexta-feira, às 19h, na Rua Felipe Moysés, bairro Independência, e foi conduzida por um grupo de amigos músicos. A aniversariante acompanhou a homenagem da varanda de casa, emocionada. No domingo, ela ganhou uma carreata, com concentração em frente à Igreja Matriz Velha.
Estamos com esse lado muito triste de não poder fazer uma grande festa, pois 100 anos merecia todo tipo de comemoração de gala. Mas, em tempos de Covid, a gente teve que se reinventar, disse a neta, Andressa Costa.
A professora Lygia nasceu na cidade de Carangola, Minas Gerais, e ainda jovem se mudou para Cachoeiro de Itapemirim. Foi casada com Domício Martins da Silva Sobrinho, que morreu há 12 anos. Juntos, eles tiveram quatro filhos, nove netos e 11 bisnetos.
Com informações de Mônica Camolesi, da TV Gazeta Sul 

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