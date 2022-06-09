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Veja quem passou pelo TecnoAgro 2022 no primeiro dia de evento

Maior evento do agro capixaba começou nesta quinta (9) e continua na sexta-feira (10), com palestras, feira agrícola e atrações culturais

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 19:54

Publicado em 

09 jun 2022 às 19:54
TecnoAgro entrada
TecnoAgro acontece no Conceição Hall, em Linhares Crédito: Fernando Madeira
O primeiro dia do TecnoAgro 2022, nesta quinta-feira (9), foi marcado por trocas de experiências em discussões com alto nível técnico, ambiente para a realização de negócios e muitas novidades que mostram a força do agro capixaba. Ao todo, são mais de 50 palestras com temas voltados a novas tecnologias e aos avanços no campo, além de feira com exposição de produtos do agronegócio e atrações culturais. 
Veja na galeria abaixo quem passou pelo Conceição Hall, em Linhares, onde o evento acontece até esta sexta-feira (10).

Primeiro dia do TecnoAgro 2022

Mais de 50 palestras e diversos expositores da agroindústria

TecnoAgro 2022, maior feira de tecnologia e inovação do agronegócio do ES, terá mais de 50 palestras que serão ofertadas gratuitamente ao público. É importante ressaltar que os participantes podem se inscrever em mais de uma palestra (confira a programação completa aqui e faça sua inscrição). 

 ► Dias: 09/06 (quinta-feira) e 10/06 (sexta-feira) 

 ►Hora: 8h às 22h 

 ►20h às 22h – encerramento com shows 

 ►Local: Conceição Hall, na cidade de Linhares (Norte do ES)

Programação do TecnoAgro

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