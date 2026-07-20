Ídolo inglês e duas vezes Bola de Ouro, Kevin Keegan morre aos 75 anos

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O inglês Kevin Keegan, ídolo do Liverpool e vencedor de duas Bolas de Ouro, morreu nesta segunda-feira (20), aos 75 anos. A morte foi comunicada pela família. Keegan enfrentava um câncer no estômago desde janeiro, e os familiares pediram privacidade após a morte do ex-jogador.

Multicampeão pelo Liverpool nos anos 1970, Keegan foi eleito melhor jogador da Europa duas vezes. Ele ganhou a Bola de Ouro, premiação da revista France Football, em 1978 e 1979. O prêmio era concedido apenas a jogadores europeus até 1995.

O ídolo inglês comandou a seleção nacional na Eurocopa de 2000. Ele também foi técnico do Newcastle, Fulham e Manchester City.

Keegan nasceu em Armthorpe, na Inglaterra, em fevereiro de 1951. No Liverpool, foi tricampeão do Campeonato Inglês e conquistou a Europa ao levantar a taça da Liga dos Campeões, em 1977, e da Copa da Uefa, em 1973 e 1976.