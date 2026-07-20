AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Futebol Internacional

Ídolo inglês e duas vezes Bola de Ouro, Kevin Keegan morre aos 75 anos

Jogador marcou a história do Liverpool nos anos 1970

Publicado em 20 de Julho de 2026 às 16:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jul 2026 às 16:59
Kevin Keegan
Reprodução/LFC
O inglês Kevin Keegan, ídolo do Liverpool e vencedor de duas Bolas de Ouro, morreu nesta segunda-feira (20), aos 75 anos. A morte foi comunicada pela família. Keegan enfrentava um câncer no estômago desde janeiro, e os familiares pediram privacidade após a morte do ex-jogador.
Multicampeão pelo Liverpool nos anos 1970, Keegan foi eleito melhor jogador da Europa duas vezes. Ele ganhou a Bola de Ouro, premiação da revista France Football, em 1978 e 1979. O prêmio era concedido apenas a jogadores europeus até 1995.
O ídolo inglês comandou a seleção nacional na Eurocopa de 2000. Ele também foi técnico do Newcastle, Fulham e Manchester City.
Keegan nasceu em Armthorpe, na Inglaterra, em fevereiro de 1951. No Liverpool, foi tricampeão do Campeonato Inglês e conquistou a Europa ao levantar a taça da Liga dos Campeões, em 1977, e da Copa da Uefa, em 1973 e 1976.
Ele também passou pelo Hamburgo. No clube alemão, foi campeão da Bundesliga e, em 1980, ficou com o vice da Liga dos Campeões ao ser derrotado pelo Nottingham Forest na decisão. Após iniciar a carreira no Scunthorpe United, encerrou a trajetória com passagens por Southampton, Newcastle e Blacktown City.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Morte liverpool Inglaterra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Parte da nova orla do Canal de Camburi, na Praia do Canto, foi inaugurada
Segunda etapa das obras no Canal de Camburi começa em 2027
Trabalhando agora como regente do coro gospel, apresentações também vão acontecer em SP e RJ
Turnê inédita de maestro capixaba retorna ao Brasil depois de passagem na Áustria
Imagem de destaque
Sócios capixabas do Extrafruti compram fatia que era da Americanas: "desejo antigo"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados