Ídolo inglês e duas vezes Bola de Ouro, Kevin Keegan morre aos 75 anos

O inglês Kevin Keegan, ídolo do Liverpool e vencedor de duas Bolas de Ouro, morreu nesta segunda-feira (20), aos 75 anos. A morte foi comunicada pela família. Keegan enfrentava um câncer no estômago desde janeiro, e os familiares pediram privacidade após a morte do ex-jogador.
Multicampeão pelo Liverpool nos anos 1970, Keegan foi eleito melhor jogador da Europa duas vezes. Ele ganhou a Bola de Ouro, premiação da revista France Football, em 1978 e 1979. O prêmio era concedido apenas a jogadores europeus até 1995.
O ídolo inglês comandou a seleção nacional na Eurocopa de 2000. Ele também foi técnico do Newcastle, Fulham e Manchester City.
Keegan nasceu em Armthorpe, na Inglaterra, em fevereiro de 1951. No Liverpool, foi tricampeão do Campeonato Inglês e conquistou a Europa ao levantar a taça da Liga dos Campeões, em 1977, e da Copa da Uefa, em 1973 e 1976.
Ele também passou pelo Hamburgo. No clube alemão, foi campeão da Bundesliga e, em 1980, ficou com o vice da Liga dos Campeões ao ser derrotado pelo Nottingham Forest na decisão. Após iniciar a carreira no Scunthorpe United, encerrou a trajetória com passagens por Southampton, Newcastle e Blacktown City.