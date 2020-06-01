Mercado de flores do ES sofre com a crise; produção é até jogada fora

Plantio de flores da família de Danieli Beccalli, em Itarana Crédito: Arquivo pessoal

Os campos floridos viraram sinal de prejuízo para produtores do Espírito Santo . Quem plantava flores para corte - como rosas, copo de leite, gérbera e flores tropicais - perdeu grande parte da produção. Em alguns casos foi preciso jogar a produção fora porque não tinha para quem vender. O cancelamento de eventos, fechamento de igrejas, lojas e feiras fez com que os pedidos fossem paralisados e alguns floricultores ficaram quase sem renda.

No Espírito Santo, 17 municípios se destacam pela produção de flores, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa e Assistência Rural (Incaper) . Além disso, a atividade gera mais de 8 mil empregos em toda a cadeia produtiva.

17 MUNICÍPIOS SE DESTACAM NA PRODUÇÃO DE FLORES NO ES

Dados do último Censo Agropecuário do IBGE , de 2017, mostram que o Estado tem 1,2 mil hectares (o equivalente a 1,2 mil campos de futebol) com flores, estufas e casas de vegetação divididos em 489 propriedades. Estima-se ainda que o valor de comercialização da produção estadual seja de R$ 28 milhões.

Em todo o Brasil são 16,4 mil estabelecimentos produzindo flores e demais plantas ornamentais. Somados, eles representam R$ 1,7 bilhão. Além disso, a cadeia produtiva movimenta R$ 8,27 bilhões por ano no país e gera 210 mil empregos diretos e mais de 800 mil indiretos.

FLORES TIVERAM QUE SER DESCARTADAS

Plantio de café da família de Danieli Beccalli, em Itarana, abriu espaço para o de flores Crédito: Arquivo pessoal

Tudo ia bem, eram mais de 2,7 mil roseiras e diversos outros tipos de plantas de ornamentação: rosa do deserto, suculentas e begônias divididas em quatro estufas de flores com 4 mil vasos cada. Porém, a chegada do coronavírus fez as vendas despencarem quase 90%.

"Jogamos muita coisa fora. As rosas que você corta tem que entregar. Se não tem encomenda, precisa jogar tudo fora. Por semana descartamos de 200 a 300 duzias delas. Tudo isso iria para feiras, igrejas e eventos. Parou geral e a gente não tem perspectiva de que vai melhorar. O que foi cancelado neste ano não sabe se vai acontecer no ano que vem" Danieli Beccalli - produtora de flores

Danieli também comenta que quem permaneceu cuidando da plantação perdeu ainda mais por causa do frio que chegou na última semana. O sereno da madrugada e o frio fazem as flores "queimarem". "Teve produtor na região que passou o trator em cima do plantio de raiva", disse.

DEPOIS DA CHUVA, O CORONAVÍRUS

Laura Faria Fernandes, de 79 anos. No interior do município de Quem está em situação parecida com a de Danieli é a produtora, de 79 anos. No interior do município de Guaçuí, ela produz copo de leite, antúrio, flores tropicais entre outras plantas. No começo do ano, viu as leiras de flores serem levadas pelas chuvas e agora corre o risco de perder o que sobrou por não ter a quem vender.

"Agora que a produção está voltando, não tenho venda. O copo de leite começa a produção ainda neste mês e vai até novembro, mas quase não tem comprador. A maior venda que espero ter é em finados (2 de novembro). Já a última venda que tive foi a do dia das mães, que foi pouco mais de R$ 200", lamenta.

Ela afirma mexer com flores desde que ficou viúva, há quase 25 anos, e se mudou para o interior do município. Como planta quase tudo que vai para a mesa, as despesas com alimentação são pequenas. "Eu ainda o tenho café, que meu menino toma conta, bordo para fora e recebo minha aposentadoria", conta.

Laura e outros 15 floricultores fazem parte da Associação de Produtores de Plantas Ornamentais da Região Sul e Caparaó (Sulcaflor), espalhada em seis municípios do Estado. Por mês, os produtores estão deixando de colher mais de 3 mil flores.

3 MIL FLORES ESTÃO DEIXANDO DE SER COLHIDAS POR MÊS

De acordo com o floricultor e presidente da Sulcaflor, Clemilson César Barbosa, nos últimos 30 dias a comercialização do setor caiu 80%. "Na véspera do Dia das Mães começamos a fazer um trabalho de divulgação e começou a voltar o consumo de flores. Mesmo assim ainda temos uma queda de 60%", conta.

Segundo Clemilson, a renda media dos produtores varia de um a quatro salários mínimos. Com a queda das vendas, quem ganhava R$ 4 mil, por exemplo, está tendo que viver com R$ 800. Já quem recebia um salário, com apenas R$ 200.

"Alguns produtores trabalham com eventos, com flores de corte. Já outros com flores de vaso. No caso das flores de corte, ou elas não são colhidas como o antúrio, ou se precisarem ser tiradas são jogadas fora" Clemilson César Barbosa - presidente da Sulcaflor