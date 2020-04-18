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Produção capixaba

Veja onde pedir cestas ou delivery de produtos orgânicos no ES

O Ministério da Agricultura divulgou o contato de produtores rurais que realizam entrega de alimentos sem agrotóxico no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 08:00

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 08:00

Data: 16/10/2019 - ES - Vitória - Feira de alimentos orgânicos na Praça do Papa - Editoria: Economia - Foto: Vitor Jubini - GZ
Feira de alimentos orgânicos na Praça do Papa Crédito: Vitor Jubini
Selo para campanha apoie o capixaba - Comércio
Crédito:
A Comissão Estadual da Produção Orgânica do Espírito Santo (CPOrg/ES) elaborou uma lista de feirantes de produtos agroecológicos para encomendas de cestas ou entregas delivery.  Todos os agricultores têm sua produção certificada pelo Ministério da Agricultura (Mapa).

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Aplicativo reúne feirantes do ES para vender pela internet

Os produtores aptos a vender seus produtos, através da entrega de cestas em pontos das cidades do Estado ou em domicílio, preencheram um formulário que serviu de base para a elaboração da lista de produtores. A iniciativa contou com o apoio da Superintendência Federal de Agricultura no ES (SFA-ES), do Incaper, da Secretaria de Estado da Agricultura (SEAG) e do Sebrae.

CONFIRA COM QUEM COMPRAR

APSAD VIDA

  • Contato: (27) 99995-0295
  • Entregas: com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Vitória (Barro Vermelho e Praça do Papa)
  • Produtos: verduras, legumes, frutas, temperos e outros

ASSOCIAÇÃO VENECIANA DE AGROECOLOGIA UNIVERSO ORGÂNICO

  • Contato: (27) 99699-5496
  • Entregas: com retirada pelo consumidor em ponto específico de Nova Venécia (Loja de Produtos Orgânicos localizada na Praça Adelino Lubiana - anexa ao mercado)
  • Produtos: verduras, legumes, frutas, temperos e outros

CAMPO E CIDADE - OCS SÃO FRANCISCO

  • Contato: (27) 98112-2712 [email protected] 
  • Entregas: em domicílio no município de Barra de São Francisco.
  • Produtos: verduras, legumes, frutas e outros

CELESTINO MULLER THOMAS E SUELI LICHTENHELD GONORING

  • Contato: (27) 99641-4014/ 99606-1975 [email protected] 
  • Entregas: em domicílio ou com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Vitória (Praia do Canto e proximidades)
  • Produtos: verduras, legumes, frutas, temperos e outros

DA MATA FRIA FRUTÍCOLA SERRANA

  • Contato: (27) 99955-6298 [email protected] 
  • Entregas: com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Vitória e Vila Velha
  • Produtos: verduras, legumes, frutas, bolos, pães, biscoitos, geleias, temperos e outros

GRUPO DE AGRICULTORES ORGÂNICOS DE RIO DO MEIO (GAORM)

  • Contato: (27) 99781-9700 
  • Entregas: com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Vitória, Vila Velha e Serra
  • Produtos: verduras, legumes, frutas, temperos e outros

GRUPO DE AGRICULTORES ORGÂNICOS DE BOQUEIRÃO DO THOMAS (GAOBT)

  • Contato: (27) 99510-4264
  • Entregas: com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Vitória, Vila Velha e Serra
  • Produtos: verduras, legumes, frutas, bolos, pães, biscoitos, geleias, temperos e outros

IMPÉRIO ORGÂNICO NATURAL ANDERSON JUSTI

  • Contatos: (28) 3537-2050/ (27) 99907-9176 (21) 96750-0952 [email protected] 
  • Entregas: em domicílio ou com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Vitória, Vila Velha, Viana, Cariacica, Anchieta, Guarapari, Iconha e Piúma.
  • Produtos: verduras, legumes, frutas, temperos e outros

JOAQUIM SILVA DOMAINE

  • Contatos: (27) 3248-3128/ 99989-6074 [email protected] 
  • Entregas: em domicílio ou com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Vitória e Vila Velha
  • Produtos: verduras, legumes, frutas, bolos, pães, biscoitos, geleias, frango, ovos, embutidos suínos, temperos e outros

NATANAEL ADAMI JUSTI

  • Contato: (28) 99881-0297 
  • Entregas: com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Vitória (Barro Vermelho e Praça do Papa)
  • Produtos: verduras, legumes, frutas, temperos e outros

ORGÂNICOS HAMMER TESCH

  • Contatos: (27) 99502-2832/ 99526-8138/ 99945-3523 (Praça do Papa) (27) 99658-1006 (Barro Vermelho e próximo ao Tiffany Center) (27) 99965-7070/ 99698-0751 (Vila Velha) [email protected] 
  • Entregas: com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Vitória e Vila Velha
  • Produtos: verduras, legumes, frutas, temperos e outros

ORGÂNIKA GOODS

  • Contatos: (27) 99920-4297/ 99694-7399 [email protected] 
  • Entregas: em domicílio ou com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Vila Velha (Praia da Costa e Shopping Boulevard) e Vitória (Tiffany Center e Praça do Papa)
  • Produtos: orgânicos industrializados.

PENHAZUL ORGÂNICO

  • Contatos: (27) 99942-7049 [email protected]
  • Entregas: com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Vitória (Jardim da Penha e Paria do Canto)
  • Produtos: verduras, legumes, frutas e outros

RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS

  • Contatos: (27) 99696-6003/ 99980-7250 [email protected] 
  • Entregas: com retirada pelo consumidor em pontos específicos da Serra (Bairro de Fátima e Laranjeiras)
  • Produtos: verduras, legumes, temperos e outros

SÍTIO BOM FRUTO - JOSÉ CLÁUDIO DOMINGOS

  • Contatos: (27) 99801-2263/ 99902-0436 [email protected] 
  • Entregas: em domicílio na Grande Vitória
  • Produtos: verduras, legumes, frutas, temperos e outros

SÍTIO DISCHER ORGÂNICO

  • Contatos: (27) 99994-3244/ 99631-2413 [email protected] 
  • Entregas: com retirada pelo consumidor ponto específico de Vitória (Jardim Camburi)
  • Produtos: verduras, legumes, temperos e outros

SÍTIO DOIS IRMÃOS

  • Contatos:  (27) 99879-8271 [email protected] 
  • Entregas: com retirada pelo consumidor ponto específico de Vitória (Jardim da Penha - próximo ao Shopping Jardins)
  • Produtos: verduras, legumes, frutas, temperos e outros

SÍTIO NINHO DOS BEIJA-FLORES BLOVER FRANCISCO DE PAULA

  • Contatos: (27) 99857-3467/ 99883-9297 [email protected] https://www.facebook.com/blover.francisco/ 
  • Entregas: em domicílio ou retirada pelo consumidor em ponto específico de Vitória (Jardim Camburi)
  • Produtos: verduras, legumes, frutas, temperos e outros

SÍTIO RECANTO DO SOL

  • Contatos: (27) 99904-0168 [email protected] 
  • Entregas: com retirada pelo consumidor em ponto específico de Vitória (próximo ao Tiffany Center)
  • Produtos: verduras, legumes e temperos

SÍTIO UM SONHO A MAIS KEMISSON SCALZER

  • Contatos: (27) 99837-1997 [email protected] 
  • Entregas: em domicílio ou com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Cariacica, Vitória e Vila Velha
  • Produtos: bolos, pães, biscoitos, geleias e outros.

SOL DA TERRA PRODUTOS ORGÂNICOS

  • Contato: (27) 99829-2805 [email protected] 
  • Entregas: em domicílio em Vila Velha e Vitória
  • Produtos: verduras, legumes, frutas, bolos, pães, biscoitos, geleias, temperos e outros

VERO SAPORE

  • Contatos: (28) 98103-1226/ 99978-5753 
  • Entregas: com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Vitória (Jardim Camburi) e Vila Velha (Praia da Costa)
  • Produtos: frutas, bolos, pães, biscoitos e geleias

WILLIAN VOLKERS THOMAS

  • Contatos: (27) 98100-2622/ 98115-2860 [email protected] 
  • Entregas: com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Vitória e Serra
  • Produtos: verduras, legumes, temperos e outros.

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