Veja onde pedir cestas ou delivery de produtos orgânicos no ES

A Comissão Estadual da Produção Orgânica do Espírito Santo (CPOrg/ES) elaborou uma lista de feirantes de produtos agroecológicos para encomendas de cestas ou entregas delivery. Todos os agricultores têm sua produção certificada pelo Ministério da Agricultura (Mapa).
Os produtores aptos a vender seus produtos, através da entrega de cestas em pontos das cidades do Estado ou em domicílio, preencheram um formulário que serviu de base para a elaboração da lista de produtores. A iniciativa contou com o apoio da Superintendência Federal de Agricultura no ES (SFA-ES), do Incaper, da Secretaria de Estado da Agricultura (SEAG) e do Sebrae.
CONFIRA COM QUEM COMPRAR
APSAD VIDA
- Contato: (27) 99995-0295
- Entregas: com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Vitória (Barro Vermelho e Praça do Papa)
- Produtos: verduras, legumes, frutas, temperos e outros
ASSOCIAÇÃO VENECIANA DE AGROECOLOGIA UNIVERSO ORGÂNICO
- Contato: (27) 99699-5496
- Entregas: com retirada pelo consumidor em ponto específico de Nova Venécia (Loja de Produtos Orgânicos localizada na Praça Adelino Lubiana - anexa ao mercado)
- Produtos: verduras, legumes, frutas, temperos e outros
CAMPO E CIDADE - OCS SÃO FRANCISCO
- Contato: (27) 98112-2712 [email protected]
- Entregas: em domicílio no município de Barra de São Francisco.
- Produtos: verduras, legumes, frutas e outros
CELESTINO MULLER THOMAS E SUELI LICHTENHELD GONORING
- Contato: (27) 99641-4014/ 99606-1975 [email protected]
- Entregas: em domicílio ou com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Vitória (Praia do Canto e proximidades)
- Produtos: verduras, legumes, frutas, temperos e outros
DA MATA FRIA FRUTÍCOLA SERRANA
- Contato: (27) 99955-6298 [email protected]
- Entregas: com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Vitória e Vila Velha
- Produtos: verduras, legumes, frutas, bolos, pães, biscoitos, geleias, temperos e outros
GRUPO DE AGRICULTORES ORGÂNICOS DE RIO DO MEIO (GAORM)
- Contato: (27) 99781-9700
- Entregas: com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Vitória, Vila Velha e Serra
- Produtos: verduras, legumes, frutas, temperos e outros
GRUPO DE AGRICULTORES ORGÂNICOS DE BOQUEIRÃO DO THOMAS (GAOBT)
- Contato: (27) 99510-4264
- Entregas: com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Vitória, Vila Velha e Serra
- Produtos: verduras, legumes, frutas, bolos, pães, biscoitos, geleias, temperos e outros
IMPÉRIO ORGÂNICO NATURAL ANDERSON JUSTI
- Contatos: (28) 3537-2050/ (27) 99907-9176 (21) 96750-0952 [email protected]
- Entregas: em domicílio ou com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Vitória, Vila Velha, Viana, Cariacica, Anchieta, Guarapari, Iconha e Piúma.
- Produtos: verduras, legumes, frutas, temperos e outros
JOAQUIM SILVA DOMAINE
- Contatos: (27) 3248-3128/ 99989-6074 [email protected]
- Entregas: em domicílio ou com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Vitória e Vila Velha
- Produtos: verduras, legumes, frutas, bolos, pães, biscoitos, geleias, frango, ovos, embutidos suínos, temperos e outros
NATANAEL ADAMI JUSTI
- Contato: (28) 99881-0297
- Entregas: com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Vitória (Barro Vermelho e Praça do Papa)
- Produtos: verduras, legumes, frutas, temperos e outros
ORGÂNICOS HAMMER TESCH
- Contatos: (27) 99502-2832/ 99526-8138/ 99945-3523 (Praça do Papa) (27) 99658-1006 (Barro Vermelho e próximo ao Tiffany Center) (27) 99965-7070/ 99698-0751 (Vila Velha) [email protected]
- Entregas: com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Vitória e Vila Velha
- Produtos: verduras, legumes, frutas, temperos e outros
ORGÂNIKA GOODS
- Contatos: (27) 99920-4297/ 99694-7399 [email protected]
- Entregas: em domicílio ou com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Vila Velha (Praia da Costa e Shopping Boulevard) e Vitória (Tiffany Center e Praça do Papa)
- Produtos: orgânicos industrializados.
PENHAZUL ORGÂNICO
- Contatos: (27) 99942-7049 [email protected]
- Entregas: com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Vitória (Jardim da Penha e Paria do Canto)
- Produtos: verduras, legumes, frutas e outros
RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS
- Contatos: (27) 99696-6003/ 99980-7250 [email protected]
- Entregas: com retirada pelo consumidor em pontos específicos da Serra (Bairro de Fátima e Laranjeiras)
- Produtos: verduras, legumes, temperos e outros
SÍTIO BOM FRUTO - JOSÉ CLÁUDIO DOMINGOS
- Contatos: (27) 99801-2263/ 99902-0436 [email protected]
- Entregas: em domicílio na Grande Vitória
- Produtos: verduras, legumes, frutas, temperos e outros
SÍTIO DISCHER ORGÂNICO
- Contatos: (27) 99994-3244/ 99631-2413 [email protected]
- Entregas: com retirada pelo consumidor ponto específico de Vitória (Jardim Camburi)
- Produtos: verduras, legumes, temperos e outros
SÍTIO DOIS IRMÃOS
- Contatos: (27) 99879-8271 [email protected]
- Entregas: com retirada pelo consumidor ponto específico de Vitória (Jardim da Penha - próximo ao Shopping Jardins)
- Produtos: verduras, legumes, frutas, temperos e outros
SÍTIO NINHO DOS BEIJA-FLORES BLOVER FRANCISCO DE PAULA
- Contatos: (27) 99857-3467/ 99883-9297 [email protected] https://www.facebook.com/blover.francisco/
- Entregas: em domicílio ou retirada pelo consumidor em ponto específico de Vitória (Jardim Camburi)
- Produtos: verduras, legumes, frutas, temperos e outros
SÍTIO RECANTO DO SOL
- Contatos: (27) 99904-0168 [email protected]
- Entregas: com retirada pelo consumidor em ponto específico de Vitória (próximo ao Tiffany Center)
- Produtos: verduras, legumes e temperos
SÍTIO UM SONHO A MAIS KEMISSON SCALZER
- Contatos: (27) 99837-1997 [email protected]
- Entregas: em domicílio ou com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Cariacica, Vitória e Vila Velha
- Produtos: bolos, pães, biscoitos, geleias e outros.
SOL DA TERRA PRODUTOS ORGÂNICOS
- Contato: (27) 99829-2805 [email protected]
- Entregas: em domicílio em Vila Velha e Vitória
- Produtos: verduras, legumes, frutas, bolos, pães, biscoitos, geleias, temperos e outros
VERO SAPORE
- Contatos: (28) 98103-1226/ 99978-5753
- Entregas: com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Vitória (Jardim Camburi) e Vila Velha (Praia da Costa)
- Produtos: frutas, bolos, pães, biscoitos e geleias
WILLIAN VOLKERS THOMAS
- Contatos: (27) 98100-2622/ 98115-2860 [email protected]
- Entregas: com retirada pelo consumidor em pontos específicos de Vitória e Serra
- Produtos: verduras, legumes, temperos e outros.