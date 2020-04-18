Veja onde pedir cestas ou delivery de produtos orgânicos no ES

A Comissão Estadual da Produção Orgânica do Espírito Santo (CPOrg/ES) elaborou uma lista de feirantes de produtos agroecológicos para encomendas de cestas ou entregas delivery. Todos os agricultores têm sua produção certificada pelo Ministério da Agricultura (Mapa).

Os produtores aptos a vender seus produtos, através da entrega de cestas em pontos das cidades do Estado ou em domicílio, preencheram um formulário que serviu de base para a elaboração da lista de produtores. A iniciativa contou com o apoio da Superintendência Federal de Agricultura no ES (SFA-ES), do Incaper, da Secretaria de Estado da Agricultura (SEAG) e do Sebrae.