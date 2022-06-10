Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Auditório 2

Economia circular: uso de coprodutos siderúrgicos na agricultura

Transmissão de palestras sobre avanços na produção agrícola pode ser acompanhada ao vivo nesta sexta-feira (9), até as 18h

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 10:36

Publicado em 

10 jun 2022 às 10:36
Diversificação e geração de renda com frutas nativas da Mata Atlântica; as oportunidades de mercado com a produção de alimentos orgânicos; e como a economia circular pode beneficiar o campo. Esses são alguns temas no segundo dia de palestras do Auditório 2, no TecnoAgro 2022, que traz discussões sobre Inovação. A transmissão pode ser acompanhada ao vivo nesta página, em A Gazeta, nesta sexta-feira (10), a partir das 10h.

Veja Também

Revista TecnoAgro traz raio-X do agronegócio capixaba

Maior evento do agro capixaba, o TecnoAgro 2022 acontece no Conceição Hall, em Linhares, no Norte do Estado. São mais de 50 palestras de diversos temas, em quatro auditórios, além de exposição, feira agrícola, praça de alimentação e atrações culturais. Confira a programação completa clicando aqui.

TecnoAgro terá mais de 50 palestras e diversos expositores da agroindústria

TecnoAgro 2022, maior feira de tecnologia e inovação do agronegócio do ES, terá mais de 50 palestras que serão ofertadas gratuitamente ao público. É importante ressaltar que os participantes podem se inscrever em mais de uma palestra (confira a programação completa aqui e faça sua inscrição).

► Dias: 09/06 (quinta-feira) e 10/06 (sexta-feira) 

 ►Hora: 8h às 22h 

 ►20h às 22h – encerramento com shows 

 ►Local: Conceição Hall, na cidade de Linhares (Norte do ES)


Programação

LEIA MAIS:

Tecnologia não substituirá relações humanas, diz vice-presidente de agtech

Consumo de cafés especiais explode no Brasil, e Espírito Santo é referência

TecnoAgro tem de cachaças premiadas a carros elétricos para o campo

Veja quem passou pelo TecnoAgro 2022 no primeiro dia de evento

Cultura da Pimenta do reino é tema de painel no segundo dia de TecnoAgro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Agronegócio Inovação Agricultura Capixaba Tecnoagro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação
Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória volta a vencer em casa e retorna ao G-4 do Grupo 12 da Série D
Imagem de destaque
Motorista bêbado bate em viatura, tenta fugir e acaba detido em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados