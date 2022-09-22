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40 cidades do Espírito Santo têm mais gado do que gente

Ao todo, são mais de 31,4 milhões de animais ligados à pecuária no Estado. O número é cerca de 7,66 vezes maior do que o de pessoas em território capixaba
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

22 set 2022 às 16:02

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 16:02

Rebanho bovino no ES tem 2,2 milhões de cabeças de gado
Rebanho bovino no ES tem 2,2 milhões de cabeças de gado Crédito: Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias
O número de animais presentes no Espírito Santo supera, em muito, o de habitantes, estimado atualmente em 4,1 milhões. De acordo com a Pesquisa da Pecuária Municipal de 2021 (PPM/), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Estado tem mais de 15,64 milhões de galinhas – um total de 3,81 por pessoa – e um rebanho de 2,21 milhões de cabeças de gado bovino.
Considerando os dados sobre bois, o número é superior ao de pessoas em 40 dos 78 municípios capixabas, de acordo com o IBGE. Confira  a lista abaixo:
Em relação a 2020 (2.106.299), o número de bovinos apresentou crescimento de 106.830 ou, aproximadamente, 5,07%. O número de galinhas, por outro lado, encolheu quase 14% entre um ano e outro (menos 2.416.870).
Com 14 milhões de galinhas, o maior número registrado entre os municípios brasileiros, a cidade de Santa Maria de Jetibá, na Região Central Serrana do Estado, também manteve a liderança na produção de ovos no país, com 339,5 milhões de dúzias.
O Estado conta ainda com 3,48 milhões de codornas, sendo o maior produtor de ovos dessa ave no país. Já o total de galináceos, que inclui galos, galinhas, frangos, frangas, pintinhos e pintainhas, chega a mais de 28,8 milhões de cabeças em território capixaba.
Também estão presentes na pecuária capixaba: 4,1 mil búfalos; 57 mil equinos (grupo que inclui cavalos e burros); mais de 208 mil suínos; 10,9 mil caprinos (que inclui cabras e bodes); e 39,7 mil ovelhas.
No total, são mais de 31,4 milhões de animais ligados à pecuária no Estado. O número é cerca de 7,66 vezes maior do que a população capixaba.

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