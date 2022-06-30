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Leonel Ximenes

Vida de gado: ES terá um "curral intermunicipal" de bois

Cidade quer ser polo regional do movimentado mercado de leilões de animais

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 02:11

Públicado em 

30 jun 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Curral Intermunicipal de Leilões vai ser entregue nos próximos dias em Barra de São Francisco
O Curral Intermunicipal de Leilões vai ser entregue nos próximos dias em Barra de São Francisco Crédito: PMBSF/Divulgação
No princípio, eram as cocheiras, locais em que as pessoas que vinham da roça e "estacionavam" mulas, cavalos, éguas e jumentos, usados como transporte de gente e mercadorias quando o Brasil tinha população predominantemente rural.
A partir dos anos 1970, porém, esse processo se inverteu. O Brasil urbano adotou o automóvel e as velhas cocheiras desapareceram. Em regiões do interior, onde o campo ainda tem uma forte importância econômica, montarias quadrúpedes foram substituídas principalmente por motocicletas.
É assim, por exemplo, em Barra de São Francisco, na região Noroeste do Estado, onde, nos próximos dias, o prefeito Enivaldo dos Anjos (sem partido) vai entregar, para uso da população, uma obra anunciada logo no início do seu mandato: o Curral Intermunicipal de Leilões, no Polo Industrial. Nesta semana, a obra está sendo concluída com a pavimentação do entorno do curral e conclusão da pavimentação de acesso à ES-080.

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De acordo com o prefeito, o Curral Intermunicipal de Leilões permitirá ao município polarizar a realização de leilões de gado na região, proporcionando melhoria na qualidade genética do rebanho bovino e destacando o município como polo regional de eventos.
“O Curral Intermunicipal vai ajudar a melhorar nossa produção e trazer muita gente de fora, criando um polo de desenvolvimento de leilões que vai gerar riqueza e empregos”, prevê Enivaldo.

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A obra tinha custo inicial previsto de R$ 261.629,73, a cargo da Construction Person Ltda – ME. Já a pavimentação do entorno do curral foi realizada pela empresa Petro Materiais de Construção Ltda, que está utilizando 2.682,22 m² blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s, com espessura de 8 cm e 479,58 metros de meio-fio, com investimento de R$ 311.577,27.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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