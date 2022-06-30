Vida de gado: ES terá um "curral intermunicipal" de bois

O Curral Intermunicipal de Leilões vai ser entregue nos próximos dias em Barra de São Francisco Crédito: PMBSF/Divulgação

No princípio, eram as cocheiras, locais em que as pessoas que vinham da roça e "estacionavam" mulas, cavalos, éguas e jumentos, usados como transporte de gente e mercadorias quando o Brasil tinha população predominantemente rural.

A partir dos anos 1970, porém, esse processo se inverteu. O Brasil urbano adotou o automóvel e as velhas cocheiras desapareceram. Em regiões do interior, onde o campo ainda tem uma forte importância econômica, montarias quadrúpedes foram substituídas principalmente por motocicletas.

É assim, por exemplo, em Barra de São Francisco , na região Noroeste do Estado, onde, nos próximos dias, o prefeito Enivaldo dos Anjos (sem partido) vai entregar, para uso da população, uma obra anunciada logo no início do seu mandato: o Curral Intermunicipal de Leilões, no Polo Industrial. Nesta semana, a obra está sendo concluída com a pavimentação do entorno do curral e conclusão da pavimentação de acesso à ES-080.

De acordo com o prefeito, o Curral Intermunicipal de Leilões permitirá ao município polarizar a realização de leilões de gado na região, proporcionando melhoria na qualidade genética do rebanho bovino e destacando o município como polo regional de eventos.

“O Curral Intermunicipal vai ajudar a melhorar nossa produção e trazer muita gente de fora, criando um polo de desenvolvimento de leilões que vai gerar riqueza e empregos”, prevê Enivaldo.