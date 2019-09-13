Home
Vitória recebe degustação de vinhos portugueses do Alentejo

Grande Prova de Vinhos do Alentejo passará por cinco cidades brasileiras, começando pela capital capixaba, no dia 16/09. Evento terá 10 produtores e 70 rótulos.