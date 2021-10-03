Taça Romeu e Julieta com creme de ricota e biscoito goiabinha

Quando o assunto é sobremesa, uma combinação que agrada bastante é a de queijo com goiabada. Não à toa, esses ingredientes juntos foram apelidados de Romeu e Julieta, pois, assim como na obra de Shakespeare, foram feitos um para o outro. Abaixo você confere uma receita com o famoso biscoito goiabinha, que marcou a infância de muita gente e acrescenta textura ao doce.
TAÇA ROMEU E JULIETA
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 20 minutos + 6 horas na geladeira
Nível: fácil
Tempo de preparo: 20 minutos + 6 horas na geladeira
Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- 450g de ricota
- 1 e 1/2 xícaras (chá) de leite
- 3/4 de xicara (chá) de açúcar
- 4 gemas
- 1 colher (chá) de essência de baunilha
- 1 pitada de sal
- Raspas de 1 laranja
- 4 embalagens de biscoito goiabinha
- Zeste de laranja para decorar
- MODO DE PREPARO:
- Bata no liquidificador por cinco minutos a ricota, o leite, o açúcar, as gemas, a essência de baunilha e o sal.
- Leve o creme ao fogo para cozinhar, sempre mexendo até ferver.
- Desligue, coloque as raspas de laranja e transfira para um recipiente. Deixe esfriar.
- Cubra com filme plástico em contato com o creme e refrigere por seis horas.
- Montagem: separe oito biscoitos goiabinha para a decoração e corte os demais em três partes cada um. Monte o doce em taças individuais, intercalando camadas de goiabinha e de creme. Finalize com um goiabinha e zeste de laranja.
Fonte: Piraquê. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.