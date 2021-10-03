Taça Romeu e Julieta com creme de ricota e biscoito goiabinha

Quando o assunto é sobremesa, uma combinação que agrada bastante é a de queijo com goiabada. Não à toa, esses ingredientes juntos foram apelidados de Romeu e Julieta, pois, assim como na obra de Shakespeare, foram feitos um para o outro. Abaixo você confere uma receita com o famoso biscoito goiabinha, que marcou a infância de muita gente e acrescenta textura ao doce.