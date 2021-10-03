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Sobremesa do finde

Taça Romeu e Julieta com creme de ricota e biscoito goiabinha

Se você está à procura de uma receita doce super fácil e rápida de fazer, sugerimos uma que traz ainda memórias de infância

Publicado em 03 de Outubro de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

03 out 2021 às 02:00
Taça Romeu e Julieta com biscoito goiabinha
A sobremesa fica pronta em 20 minutos e rende oito porções Crédito: Piraquê/Divulgação
Quando o assunto é sobremesa, uma combinação que agrada bastante é a de queijo com goiabada. Não à toa, esses ingredientes juntos foram apelidados de Romeu e Julieta, pois, assim como na obra de Shakespeare, foram feitos um para o outro. Abaixo você confere uma receita com o famoso biscoito goiabinha, que marcou a infância de muita gente e acrescenta textura ao doce. 

TAÇA ROMEU E JULIETA 

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 20 minutos + 6 horas na geladeira
Nível: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • 450g de ricota
  • 1 e 1/2 xícaras (chá) de leite
  • 3/4 de xicara (chá) de açúcar
  • 4 gemas
  • 1 colher (chá) de essência de baunilha
  • 1 pitada de sal
  • Raspas de 1 laranja
  • 4 embalagens de biscoito goiabinha 
  • Zeste de laranja para decorar 
  • MODO DE PREPARO:
  1. Bata no liquidificador por cinco minutos a ricota, o leite, o açúcar, as gemas, a essência de baunilha e o sal.
  2. Leve o creme ao fogo para cozinhar, sempre mexendo até ferver.
  3. Desligue, coloque as raspas de laranja e transfira para um recipiente. Deixe esfriar.
  4. Cubra com filme plástico em contato com o creme e refrigere por seis horas.
  5. Montagem: separe oito biscoitos goiabinha para a decoração e corte os demais em três partes cada um. Monte o doce em taças individuais, intercalando camadas de goiabinha e de creme. Finalize com um goiabinha e zeste de laranja.
Fonte: Piraquê. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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