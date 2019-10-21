Home
>
Gastronomia
>
Restaurantes abertos segunda-feira na Grande Vitória: veja onde comer

Restaurantes abertos segunda-feira na Grande Vitória: veja onde comer

No almoço ou no jantar, um guia com restaurantes, bares, cafés, docerias e hamburguerias que funcionam no tradicional dia de folga desses estabelecimentos

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 17:42

 - Atualizado há 6 anos

Arroz de tomate com ricota de macadâmia do Ubud Cafe, em Vitória Crédito: Raphael Teixeira/Divulgação

Se é no fim de semana que todo mundo se programa para comer fora e curtir uns bons drinques, o que sugerir para os que preferem sair para um bar ou restaurante em plena segunda-feira? Nesse dia, muitos estabelecimentos fecham as portas para dar folga à equipe que trabalhou pesado de quinta a domingo. É o dia de folga de vários chefs, cozinheiros, garçons e donos de restaurantes, e também o dia escolhido pelos que evitam o rush do fim de semana nas mesas e balcões mais concorridos.   

Recomendado para você

Veja orientações para uma celebração organizada, agradável e sem desperdício de alimentos

5 passos simples para organizar a ceia de Natal

Saiba onde fica a primeira loja física da Originalle. Veja também: estreia do Café Cultura no ES e sabores natalinos da Gelato Borelli

Fábrica capixaba de picolés artesanais inaugura gelateria em Vitória

Aprenda a preparar opções ricas em sabor para servir nesse jantar especial com a família

Lombo recheado para o Natal: 3 receitas fáceis e saborosas

Quer curtir um happy hour mais tranquilo e sem enfrentar fila de espera? Nossa lista tem opções para todos os gostos e bolsos, em Vitória, Vila Velha e Serra. Também raro, o almoço executivo às segundas faz parte do roteiro que contempla bares, botecos, pizzarias, hamburguerias, restaurantes, docerias e muito mais. Então, bora segundar?    

Burrata com chutney de cebola, molho pesto e presunto de Parma do Aleixo, em Vitória Crédito: Jonathan Erlaches/Divulgação

VITÓRIA - ALMOÇO E JANTAR:

A Confeitaria

  • Café, confeitaria e almoço executivo. De segunda a sábado, das 11h30 às 20h. Rua Eugênio Netto, 150, Praia do Canto, Vitória. (27) 99276-3533.

Aleixo

  • Cozinha contemporânea. De segunda a quinta, das 12h à 0h. Sexta e sábado até 1h e domingo até 16h. Rua Aleixo Netto, 1204, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7400.

Pirão

  • Cozinha capixaba. De segunda a quinta, das 11h às 16h e das 18h às 23h. Sábado e domingo, das 11h às 17h. Rua Joaquim Lírio, 753, Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-1165.

Casa Graviola

  • Cozinha contemporânea. Diariamente das 11h30 às 22h30. Rua Elesbão Linhares, 41, Praia do Canto, Vitória. (27) 3201-8608.

King Kone Pizza Bar

  • Pizzas, massas e saladas. De segunda a quinta, das 11h às 14h30 e das 17h às 23h30. Sábado, das 11h às 15h e das 18h às 2h. Domingo, das 18h às 23h30. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1645, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3327-3777.

Caranguejo do Assis (Camburi)

  • Cozinha capixaba. Segunda, terça e quarta, das 17h às 23h. De quinta a domingo, das 11h às 23h. Av. Dante Michelini, Quiosque 6 da Praia de Camburi, Mata da Praia, Vitória. (27) 3376-3800.

Empório Joaquim

  • Padaria gourmet, delicatéssen e bistrô. De segunda a sexta, das 9h às 21h; sábado, das 9h às 19h; e domingo, das 9h às 14h. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day By Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-2668.

Rock Burger

  • Almoço executivo e hambúrguer. De segunda a quinta, das 11h às 15h e das 18h à 0h; sexta e sábado, das 11 à 1h; domingo, das 11h à 0h. Rua Elesbão Linhares, 172, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-4600.

Partido Alto (Praia do Canto)

  • Cozinha capixaba. De segunda a sábado, das 11h à 1h e domingo das 11h à 0h. Rua João da Cruz, 80, Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-8559.

Partido Alto (Jardim da Penha)

  • Cozinha capixaba. Diariamente, das 11h à 1h. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 20, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3227-4086.

Kaffa Cafeteria

  • Cafés, lanches e almoço executivo. De segunda a sexta, das 9h às 20h. Rua Darcy Grijó, 50, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3097-2601.

Tulha Cafeteria

  • Café e lanches. De segunda a sexta, das 10h às 20h. Sábado, das 14h às 19h. Rua Belmiro Teixeira Pimenta, 513, loja 5, Jardim Camburi, Vitória. (27) 98802-1767.

Temakeria e Cia

  • Comida japonesa. De domingo a quinta, das 11h às 14h30 e das 18h30 à 0h. Sexta e sábado, das 12h30 às 15h30 e das 18h30 às 5h30. Rua João da Cruz, 151, Praia do Canto, Vitória. (27) 3327-5611. 

Casa do Cervejeiro

  • Cervejas e petiscos. De segunda a sexta, a partir das 11h. Sábado e domingo,  das 10h às 16h. Hortomercado, Rua Licínio dos Santos Conte, 51, lojas 23/24, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3315-5891.

Rancho Beliskão

  • Cozinha variada. Diariamente, das 11h à 0h. Rua José Celso Cláudio, 134, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3337-0800.

Al Jazira

  • Cozinha árabe. Diariamente, das 12h às 22h30. Esquina entre as ruas Sete e Coronel Monjardim, em frente à entrada principal do Palácio da Fonte Grande, Centro, Vitória. (27) 99779-9880.  

Mahi Mahi Poke

  • Comida havaiana. Diariamente, das 11h30 às 22h30. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 20, loja 3, Mata da Praia, Vitória. (27) 3376-9790. 

Cantina d'Itália

  • Cozinha italiana. De segunda a sábado, das 11h às 15h30 e das 18h às 23h30. Domingo, das 11h às 16h. Rua João da Cruz, 300, Praia do Canto, Vitória. (27) 3324-6350. 

Duckbill Cookies and Coffee

  • Cafeteria. De segunda a sexta, das 9h às 20h. Sábado e domingo, das 9h às 17h. Av. Saturnino de Brito, 1415, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-1116.

Ubud Cafe

  • De segunda a sexta, das 11h às 20h. Sábado, das 9h às 18h. Rua Joaquim Lírio, 189, Plaza Praia, Praia do Canto, Vitória.

Figata (Shopping Vitória)

  • Pizzaria. Diariamente, das 11h30 às 22h. Av. Américo Buaiz, 200, Ala Gourmet, 2º piso, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3376-4451.

Balthazar

  • Cozinha contemporânea. Diariamente, das 7h à 0h. Rua Elesbão Linhares, 15, esquina com Joaquim Lírio, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-1897.

Croque Madame da Kaffa Cafeteria, em Vitória Crédito: Roberto Barros/Divulgação

VITÓRIA - SOMENTE ALMOÇO:

d'Bem

  • Cozinha variada e opções veganas. De segunda a sexta, das 11h30 às 15h30. Sábado e domingo, das 12h às 16h. Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto, Vitória. (27) 3315-8901.

Papaguth

  • Cozinha capixaba. De segunda a sexta, das 11h30 às 15h30. Sábado e domingo, das 11h30 às 16h30. Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3225-5773.

Nóz Comida Afetiva

  • Cozinha variada. De segunda a sexta, das 11h30 às 14h30. Sexta também das 19h30 às 23h. Sábado, das 12h às 16h. Galeria Sexta Avenida, Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99719-6394. 

São Pedro

  • Cozinha capixaba. De sábado a segunda, das 11h às 16h. De terça a sexta, das 11h às 20h30. Rua Ferreira Coelho, 98, Praia do Suá, Vitória. (27) 3227-0470.

Moquecaria Teresão

  • Cozinha capixaba. De segunda a sexta, das 10h30 às 16h. Sábado e domingo, das 10h30 às 18h. Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 948, Ilha das Caieiras, Vitória. (27) 3322-9855.

Quiosque do Alemão

  • Cozinha capixaba. Diariamente, das 10h30 às 16h. Curva da Jurema, Av. José Miranda Machado, 14, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3345-2099.

Beco do Siri

  • Cozinha capixaba. Diariamente, das 11h às 17h. Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1080, Ilha das Caieiras, Vitória. (27) 99930-4439. 

Santa Salada

  • Cozinha variada. De segunda a sexta, das 11h às 18h. Rua Desembargador Homero Mafra, 89, loja 5, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3207-7761.

Zayin Café

  • Cafés, lanches e almoço executivo. De segunda a quinta, das 10h às 19h, e sexta, das 10h às 16h. Rua Graciano Neves, 156, Centro, Vitória. (27) 3102-9818.

Verde Perene

  • Cozinha oriental vegetariana (self-service). De segunda a sexta, das 11h30 às 14h30. Sábado, das 11h30 às 15h. Escadaria Maria Ortiz, 29, Centro, Vitória. (27) 3029-6049.

Taurus

  • Cozinha internacional. Domingo e segunda, das 12h às 15h. De terça a sábado, das 12h às 15h e das 19h30 à 1h. Rua Madeira de Freitas, 174, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-4888.    

Farofa do Boteco do João, em Vitória Crédito: Gabriel Lordêllo/Divulgação

VITÓRIA - SOMENTE JANTAR:

Boteco do João

  • Cozinha popular brasileira. Segunda, quarta, quinta e sexta, das 15h à 0h. Sábado e domingo, das 10h às 18h. Rua Mestre Ângelo, 68, Santa Martha, Vitória. (27) 99291-2529.   

Recanto Gaúcho

  • Churrasco à la carte. De segunda a sexta, a partir das 16h. Sábado e domingo, a partir das 10h. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 111, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3237-1162.

Grappino Rangobar

  • Cozinha brasileira e drinques variados. De segunda a sexta, das 18h à 0h. Sábado, das 19h à 1h. Rua Gama Rosa, 128, Centro, Vitória. (27) 3029-5567.

O Libanês

  • Cozinha árabe. Segunda e terça, das 10h às 22h. De quarta a sábado, das 10h às 23h. Domingo, das 18h às 22h. Rua Esther Oliveira Galvêas, 130, Jardim Camburi, Vitória. (27) 98865-5155.

Route's Burger & Beer

  • Hambúrguer. Diariamente, das 18h às 23h30. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 1045, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3376-4399.

Rigonito Sanduíches

  • Sanduíches variados. Diariamente, das 18h às 23h. Rua Eugenílio Ramos, 665, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3019-2222.

Banzai

  • Comida japonesa. Diariamente, das 18h à 0h. Rua Celso Calmon, 436, Praia do Canto, Vitória. (27) 3314-6812.

Don Camaleone

  • Cozinha variada e pizzas. Diariamente, a partir das 18h. Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-2995.

Sfiheria

  • Esfirras abertas. Diariamente, a partir das 17h. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1630, Loja 7, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3325-5566.

Burger & Fries

  • Hambúrguer. De domingo a quinta, das 18h às 22h30. Sexta e sábado, das 18h às 22h45. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 440, loja 1, Mata da Praia, Vitória. (27) 99246-4497.

El Libertador

  • Cozinha sul-americana. De segunda a sábado, das 18h à 0h. Sábado, almoço das 12h às 15h. Avenida Carlos Gomes de Sá, 500, Mata da Praia, Vitória. (27) 3025-1516. 

Wine Garden

  • Bar de vinhos e bistrô. Cozinha variada. De segunda a sábado, das 18h à 0h. Rua Joaquim Lírio, 240, loja 3, Praia do Canto, Vitória. (27) 99986-6041.

Due Bar e Gastronomia

  • Cozinha variada. De segunda a sábado, a partir das 17h. Rua Joaquim Lírio, 671, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-3206.

Piu Especiarias

  • Cozinha variada. Segunda, das 18h às 23h. De terça a quinta, das 11h30 às 15h e das 18h às 23h. Sexta e sábado, das 11h30 à 0h. Domingo, das 11h30 às 16h. Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória. (27) 3314-3863.

Outsider Sport Bar

  • Diariamente, das 18h à 0h. Rua Maria Eleonora Pereira, 550, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99803-4362. 

Empório Auguri

  • Massas e risotos. Delicatéssen. De segunda a sexta, das 18h às 23h. Sábado, das 11h às 23h30. Domingo, das 11h às 15h. Rua Alípio da Costa e Silva, 39, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-0300.

Canto do Vinho

  • Cozinha variada. De segunda a sexta, a partir das 18h. Sábado, almoço a partir das 12h e jantar a partir das 18h. Rua Aleixo Netto, 1702, Praia do Canto, Vitória. (27) 3314-4070. 

Fratelli Reggiani

  • Cervejaria com pratos e petiscos variados. De segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado, das 12h à 0h e domingo até 22h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1.011, Pontal de Camburi, Vitória. (27) 99274-1836.

Picanha com acompanhamentos do restaurante Ricks BBQ, em Vila Velha Crédito: Ricks BBQ/Instagram

VILA VELHA - ALMOÇO E JANTAR:

Regina Maris

  • Cozinha brasileira. Diariamente, das 17h à 0h. Rua Deolindo Perim, 79, Itaparica, Vila Velha. (27) 3299-0897.

Caranguejo do Assis

  • Cozinha capixaba. Diariamente, das 11h à 0h. Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.   

Restaurante Atlântica

  • Cozinha capixaba. Segunda e de quarta a sexta, das 11h às 16h e das 18h30 às 23h30. Domingo, das 11h às 16h. Av. Antônio Gil Veloso, 80, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-2341.

Barzito

  • Cozinha popular brasileira. De segunda a sábado, das 11h às 23h. Rua Lúcio Bacelar, 16, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3208-4895.

Bar do Zé

  • Cozinha popular brasileira. De segunda a sexta, das 16h à 0h. Sábado, das 8h30 às 16h. Rua José Machado de Paula, 151, Santos Dumont, Vila Velha. (27) 3339-0601.

Poke Beach

  • Comida havaiana. De segunda a sábado, das 11h30 às 23h. Domingo, das 18h às 23h. Rua 15 de novembro, 460, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3072-0765.

Coco Bambu

  • Frutos do mar. De segunda a quinta, das 11h30 às 15h e das 18h à 0h. Sexta e sábado, das 11h30 à 1h. Domingo, das 11h30 à 0h. Shopping Praia da Costa, Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100.

Ricks BBQ

  • Carnes. Diariamente, das 11h30 às 23h. Shopping Praia da Costa, Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100.

Toast de avocado do Atha, em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gavini

VILA VELHA - SOMENTE ALMOÇO:

Atha

  • Café e restaurante de comida ayurvédica. De segunda a sexta, das 8h às 20h. Sábado, das 8h às 15h (almoço das 12h às 15h). Av. Saturnino Rangel Mauro, 3250, loja 10, Itaparica, Vila Velha. (27) 3208-3194.  

Marzen (Comer Zen)

  • Restaurante e lanchonete vegetarianos. De segunda a sexta, das 8h às 20h (almoço das 11h30 às 14h30). Rua Vinícius Tôrres, 635, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 98179-0016.

Bio Gourmet Funcional

  • Bufê de comida funcional sem glúten (seguro para celíacos). De segunda a sábado, das 11h30 às 15h30. Rua Henrique Moscoso, 398, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3208-0021.  

Foliage Café

  • Cafés especiais e pratos vegetarianos e veganos. De segunda a sexta, das 9h às 18h. Rua 15 de Novembro, 600, Centro, Vila Velha. (27) 3329-2233.

Coxinhas sem massa do Gol Burger, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

VILA VELHA - SOMENTE JANTAR:

Gol Burger

  • Hambúrguer e cozinha variada. Segunda, terça, quarta, quinta e domingo, das 18h às 23h. Sexta e sábado, das 18h às 23h30. Rua 15 de Novembro, 603, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3348.

Bacana Churrasco & Cia

  • Churrasco à la carte. De segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado, das 11h à 0h. Domingo, das 11h às 23h. Rua Lúcio Bacelar, 90, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-4575. 

Banzai (Praia da Costa)

  • Comida japonesa. Diariamente, a partir das 18h. Rua Henrique Moscoso, 551, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3311-4969.

Petiscaria do Jojô

  • Cozinha popular brasileira. De segunda a sábado, das 18h à 0h. Rua Aristides Lôbo, 20, Cristóvão Colombo, Vila Velha. (27) 99940-3782.

Moqueca de peixe com camarões do Recanto Miramar, em Jacaraípe Crédito: Fabio Machado/Divulgação

SERRA (MANGUINHOS E JACARAÍPE):

Enseada de Manguinhos

  • Cozinha capixaba. Diariamente, das 9h às 23h. Avenida Atapoã, 3, Manguinhos, Serra. (27) 3243-1413.

Pierrot da Praia

  • Churrasco à la carte e cozinha capixaba. Diariamente, das 11h à 0h. Av. Atapoã, s/n, Manguinhos, Serra. (27) 3243-1677. 

Recanto Miramar

  • Cozinha capixaba. Diariamente, das 11h às 16h. Rua Yolanda Noé Calmon, 63, Jacaraípe, Serra. (27) 3243-6384.

Berro D'água

  • Cozinha capixaba. De quarta a segunda (fecha terça), das 10h às 23h. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 287, Jacaraípe, Serra. (27) 3243-3236.

Leia mais

Hot dog no ES em várias versões: artesanal, vegano e até com camarão

Pitadas: Duaine no Mesa SP, curso de sommelier e novo menu com tapas

5 menus completos para quem quer jantar fora sem gastar muito

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais