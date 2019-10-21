Publicado em 21 de outubro de 2019 às 17:42
- Atualizado há 6 anos
Se é no fim de semana que todo mundo se programa para comer fora e curtir uns bons drinques, o que sugerir para os que preferem sair para um bar ou restaurante em plena segunda-feira? Nesse dia, muitos estabelecimentos fecham as portas para dar folga à equipe que trabalhou pesado de quinta a domingo. É o dia de folga de vários chefs, cozinheiros, garçons e donos de restaurantes, e também o dia escolhido pelos que evitam o rush do fim de semana nas mesas e balcões mais concorridos.
Quer curtir um happy hour mais tranquilo e sem enfrentar fila de espera? Nossa lista tem opções para todos os gostos e bolsos, em Vitória, Vila Velha e Serra. Também raro, o almoço executivo às segundas faz parte do roteiro que contempla bares, botecos, pizzarias, hamburguerias, restaurantes, docerias e muito mais. Então, bora segundar?
Café, confeitaria e almoço executivo. De segunda a sábado, das 11h30 às 20h. Rua Eugênio Netto, 150, Praia do Canto, Vitória. (27) 99276-3533.
Cozinha contemporânea. De segunda a quinta, das 12h à 0h. Sexta e sábado até 1h e domingo até 16h. Rua Aleixo Netto, 1204, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7400.
Cozinha capixaba. De segunda a quinta, das 11h às 16h e das 18h às 23h. Sábado e domingo, das 11h às 17h. Rua Joaquim Lírio, 753, Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-1165.
Cozinha contemporânea. Diariamente das 11h30 às 22h30. Rua Elesbão Linhares, 41, Praia do Canto, Vitória. (27) 3201-8608.
Pizzas, massas e saladas. De segunda a quinta, das 11h às 14h30 e das 17h às 23h30. Sábado, das 11h às 15h e das 18h às 2h. Domingo, das 18h às 23h30. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1645, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3327-3777.
Cozinha capixaba. Segunda, terça e quarta, das 17h às 23h. De quinta a domingo, das 11h às 23h. Av. Dante Michelini, Quiosque 6 da Praia de Camburi, Mata da Praia, Vitória. (27) 3376-3800.
Padaria gourmet, delicatéssen e bistrô. De segunda a sexta, das 9h às 21h; sábado, das 9h às 19h; e domingo, das 9h às 14h. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day By Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-2668.
Almoço executivo e hambúrguer. De segunda a quinta, das 11h às 15h e das 18h à 0h; sexta e sábado, das 11 à 1h; domingo, das 11h à 0h. Rua Elesbão Linhares, 172, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-4600.
Cozinha capixaba. De segunda a sábado, das 11h à 1h e domingo das 11h à 0h. Rua João da Cruz, 80, Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-8559.
Cozinha capixaba. Diariamente, das 11h à 1h. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 20, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3227-4086.
Cafés, lanches e almoço executivo. De segunda a sexta, das 9h às 20h. Rua Darcy Grijó, 50, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3097-2601.
Café e lanches. De segunda a sexta, das 10h às 20h. Sábado, das 14h às 19h. Rua Belmiro Teixeira Pimenta, 513, loja 5, Jardim Camburi, Vitória. (27) 98802-1767.
Comida japonesa. De domingo a quinta, das 11h às 14h30 e das 18h30 à 0h. Sexta e sábado, das 12h30 às 15h30 e das 18h30 às 5h30. Rua João da Cruz, 151, Praia do Canto, Vitória. (27) 3327-5611.
Cervejas e petiscos. De segunda a sexta, a partir das 11h. Sábado e domingo, das 10h às 16h. Hortomercado, Rua Licínio dos Santos Conte, 51, lojas 23/24, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3315-5891.
Cozinha variada. Diariamente, das 11h à 0h. Rua José Celso Cláudio, 134, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3337-0800.
Cozinha árabe. Diariamente, das 12h às 22h30. Esquina entre as ruas Sete e Coronel Monjardim, em frente à entrada principal do Palácio da Fonte Grande, Centro, Vitória. (27) 99779-9880.
Comida havaiana. Diariamente, das 11h30 às 22h30. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 20, loja 3, Mata da Praia, Vitória. (27) 3376-9790.
Cozinha italiana. De segunda a sábado, das 11h às 15h30 e das 18h às 23h30. Domingo, das 11h às 16h. Rua João da Cruz, 300, Praia do Canto, Vitória. (27) 3324-6350.
Cafeteria. De segunda a sexta, das 9h às 20h. Sábado e domingo, das 9h às 17h. Av. Saturnino de Brito, 1415, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-1116.
De segunda a sexta, das 11h às 20h. Sábado, das 9h às 18h. Rua Joaquim Lírio, 189, Plaza Praia, Praia do Canto, Vitória.
Pizzaria. Diariamente, das 11h30 às 22h. Av. Américo Buaiz, 200, Ala Gourmet, 2º piso, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3376-4451.
Cozinha contemporânea. Diariamente, das 7h à 0h. Rua Elesbão Linhares, 15, esquina com Joaquim Lírio, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-1897.
Cozinha variada e opções veganas. De segunda a sexta, das 11h30 às 15h30. Sábado e domingo, das 12h às 16h. Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto, Vitória. (27) 3315-8901.
Cozinha capixaba. De segunda a sexta, das 11h30 às 15h30. Sábado e domingo, das 11h30 às 16h30. Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3225-5773.
Cozinha variada. De segunda a sexta, das 11h30 às 14h30. Sexta também das 19h30 às 23h. Sábado, das 12h às 16h. Galeria Sexta Avenida, Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99719-6394.
Cozinha capixaba. De sábado a segunda, das 11h às 16h. De terça a sexta, das 11h às 20h30. Rua Ferreira Coelho, 98, Praia do Suá, Vitória. (27) 3227-0470.
Cozinha capixaba. De segunda a sexta, das 10h30 às 16h. Sábado e domingo, das 10h30 às 18h. Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 948, Ilha das Caieiras, Vitória. (27) 3322-9855.
Cozinha capixaba. Diariamente, das 10h30 às 16h. Curva da Jurema, Av. José Miranda Machado, 14, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3345-2099.
Cozinha capixaba. Diariamente, das 11h às 17h. Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1080, Ilha das Caieiras, Vitória. (27) 99930-4439.
Cozinha variada. De segunda a sexta, das 11h às 18h. Rua Desembargador Homero Mafra, 89, loja 5, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3207-7761.
Cafés, lanches e almoço executivo. De segunda a quinta, das 10h às 19h, e sexta, das 10h às 16h. Rua Graciano Neves, 156, Centro, Vitória. (27) 3102-9818.
Cozinha oriental vegetariana (self-service). De segunda a sexta, das 11h30 às 14h30. Sábado, das 11h30 às 15h. Escadaria Maria Ortiz, 29, Centro, Vitória. (27) 3029-6049.
Cozinha internacional. Domingo e segunda, das 12h às 15h. De terça a sábado, das 12h às 15h e das 19h30 à 1h. Rua Madeira de Freitas, 174, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-4888.
Cozinha popular brasileira. Segunda, quarta, quinta e sexta, das 15h à 0h. Sábado e domingo, das 10h às 18h. Rua Mestre Ângelo, 68, Santa Martha, Vitória. (27) 99291-2529.
Churrasco à la carte. De segunda a sexta, a partir das 16h. Sábado e domingo, a partir das 10h. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 111, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3237-1162.
Cozinha brasileira e drinques variados. De segunda a sexta, das 18h à 0h. Sábado, das 19h à 1h. Rua Gama Rosa, 128, Centro, Vitória. (27) 3029-5567.
Cozinha árabe. Segunda e terça, das 10h às 22h. De quarta a sábado, das 10h às 23h. Domingo, das 18h às 22h. Rua Esther Oliveira Galvêas, 130, Jardim Camburi, Vitória. (27) 98865-5155.
Hambúrguer. Diariamente, das 18h às 23h30. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 1045, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3376-4399.
Sanduíches variados. Diariamente, das 18h às 23h. Rua Eugenílio Ramos, 665, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3019-2222.
Comida japonesa. Diariamente, das 18h à 0h. Rua Celso Calmon, 436, Praia do Canto, Vitória. (27) 3314-6812.
Cozinha variada e pizzas. Diariamente, a partir das 18h. Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-2995.
Esfirras abertas. Diariamente, a partir das 17h. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1630, Loja 7, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3325-5566.
Hambúrguer. De domingo a quinta, das 18h às 22h30. Sexta e sábado, das 18h às 22h45. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 440, loja 1, Mata da Praia, Vitória. (27) 99246-4497.
Cozinha sul-americana. De segunda a sábado, das 18h à 0h. Sábado, almoço das 12h às 15h. Avenida Carlos Gomes de Sá, 500, Mata da Praia, Vitória. (27) 3025-1516.
Bar de vinhos e bistrô. Cozinha variada. De segunda a sábado, das 18h à 0h. Rua Joaquim Lírio, 240, loja 3, Praia do Canto, Vitória. (27) 99986-6041.
Cozinha variada. De segunda a sábado, a partir das 17h. Rua Joaquim Lírio, 671, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-3206.
Cozinha variada. Segunda, das 18h às 23h. De terça a quinta, das 11h30 às 15h e das 18h às 23h. Sexta e sábado, das 11h30 à 0h. Domingo, das 11h30 às 16h. Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória. (27) 3314-3863.
Diariamente, das 18h à 0h. Rua Maria Eleonora Pereira, 550, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99803-4362.
Massas e risotos. Delicatéssen. De segunda a sexta, das 18h às 23h. Sábado, das 11h às 23h30. Domingo, das 11h às 15h. Rua Alípio da Costa e Silva, 39, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-0300.
Cozinha variada. De segunda a sexta, a partir das 18h. Sábado, almoço a partir das 12h e jantar a partir das 18h. Rua Aleixo Netto, 1702, Praia do Canto, Vitória. (27) 3314-4070.
Cervejaria com pratos e petiscos variados. De segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado, das 12h à 0h e domingo até 22h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1.011, Pontal de Camburi, Vitória. (27) 99274-1836.
Cozinha brasileira. Diariamente, das 17h à 0h. Rua Deolindo Perim, 79, Itaparica, Vila Velha. (27) 3299-0897.
Cozinha capixaba. Diariamente, das 11h à 0h. Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.
Cozinha capixaba. Segunda e de quarta a sexta, das 11h às 16h e das 18h30 às 23h30. Domingo, das 11h às 16h. Av. Antônio Gil Veloso, 80, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-2341.
Cozinha popular brasileira. De segunda a sábado, das 11h às 23h. Rua Lúcio Bacelar, 16, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3208-4895.
Cozinha popular brasileira. De segunda a sexta, das 16h à 0h. Sábado, das 8h30 às 16h. Rua José Machado de Paula, 151, Santos Dumont, Vila Velha. (27) 3339-0601.
Comida havaiana. De segunda a sábado, das 11h30 às 23h. Domingo, das 18h às 23h. Rua 15 de novembro, 460, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3072-0765.
Frutos do mar. De segunda a quinta, das 11h30 às 15h e das 18h à 0h. Sexta e sábado, das 11h30 à 1h. Domingo, das 11h30 à 0h. Shopping Praia da Costa, Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100.
Carnes. Diariamente, das 11h30 às 23h. Shopping Praia da Costa, Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100.
Café e restaurante de comida ayurvédica. De segunda a sexta, das 8h às 20h. Sábado, das 8h às 15h (almoço das 12h às 15h). Av. Saturnino Rangel Mauro, 3250, loja 10, Itaparica, Vila Velha. (27) 3208-3194.
Restaurante e lanchonete vegetarianos. De segunda a sexta, das 8h às 20h (almoço das 11h30 às 14h30). Rua Vinícius Tôrres, 635, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 98179-0016.
Bufê de comida funcional sem glúten (seguro para celíacos). De segunda a sábado, das 11h30 às 15h30. Rua Henrique Moscoso, 398, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3208-0021.
Cafés especiais e pratos vegetarianos e veganos. De segunda a sexta, das 9h às 18h. Rua 15 de Novembro, 600, Centro, Vila Velha. (27) 3329-2233.
Hambúrguer e cozinha variada. Segunda, terça, quarta, quinta e domingo, das 18h às 23h. Sexta e sábado, das 18h às 23h30. Rua 15 de Novembro, 603, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3348.
Churrasco à la carte. De segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado, das 11h à 0h. Domingo, das 11h às 23h. Rua Lúcio Bacelar, 90, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-4575.
Comida japonesa. Diariamente, a partir das 18h. Rua Henrique Moscoso, 551, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3311-4969.
Cozinha popular brasileira. De segunda a sábado, das 18h à 0h. Rua Aristides Lôbo, 20, Cristóvão Colombo, Vila Velha. (27) 99940-3782.
Cozinha capixaba. Diariamente, das 9h às 23h. Avenida Atapoã, 3, Manguinhos, Serra. (27) 3243-1413.
Churrasco à la carte e cozinha capixaba. Diariamente, das 11h à 0h. Av. Atapoã, s/n, Manguinhos, Serra. (27) 3243-1677.
Cozinha capixaba. Diariamente, das 11h às 16h. Rua Yolanda Noé Calmon, 63, Jacaraípe, Serra. (27) 3243-6384.
Cozinha capixaba. De quarta a segunda (fecha terça), das 10h às 23h. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 287, Jacaraípe, Serra. (27) 3243-3236.
