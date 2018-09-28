Rotisserias e delicatesses garantem praticidade à mesa do capixaba

O hábito de cozinhar conquista cada vez mais adeptos, que chegam a passar horas na cozinha preparando um almoço de domingo para os amigos e a família, por exemplo. Mas e quando aparece uma visita inesperada ou o cansaço chega? E quando a correria do dia a dia não deixa sobrar tempo para passar no mercado e comprar os ingredientes necessários para fazer aquele prato preferido? Uma saída prática começou a ganhar ainda mais espaço na Grande Vitória nos últimos tempos: as rotisserias e delicatessens oferecem de antepastos a sobremesas, passando por carnes e boas massas já prontas apenas para serem finalizadas em casa.
Aberta há pouco mais de um mês em uma das regiões gastronômicas de Jardim Camburi, Vitória, a Casa Roti une diversas especialidades em um espaço pequeno, mas aconchegante. Por lá, há uma lista extensa de pratos e quitutes preparados pelo chef Felipe Ferragut. O paulistano mudou-se para Vitória no início do ano, depois que a esposa veio para cá por motivos profissionais.
Experiência
Com experiência em cozinhas paulistanas e tendo atuado também na França e nos Estados Unidos, Felipe resolveu apostar no próprio negócio depois que chegou ao Estado.
Fiquei um ano e meio na ponte aérea, mas depois vim de vez com essa ideia. Percebi que em Vitória tem muita coisa boa, mas com equipes já completas, então pensei em trabalhar por minha conta e arrisquei, diz Ferragut, que agora, com a loja já aberta, pretende investir em um cardápio de almoço mais elaborado e no serviço de entregas.
No menu da Casa Roti, estão lasanhas (vale provar a de rabada), nhoques, massas secas e frescas, molhos congelados (como ragus, creme de parmesão e putanesca) e massas recheadas. Todos os quitutes estão disponíveis tanto para levar para casa quanto para serem consumidos no local em ambiente mais informal, com mesa comunitária. As massas custam em torno de R$ 45 (porção de um quilo).
Também há produtos de charcutaria, igualmente preparados pelas mãos de Felipe: costelinha defumada, pancetta, pastrami, linguiça defumada e bacon (a partir de R$ 45 o quilo). Já na lista de bebidas, estão cervejas capixabas (com preços entre R$ 15 e R$ 25), e vinhos entre R$ 40 e R$ 100. É possível, por exemplo, escolher a bebida e um embutido para consumir no local, com uma tábua de frios preparada na hora.
Boa combinação
Duas coisas que fazem parte da lista de paixões nacionais estão cerveja e carne, sem dúvida. E ambas são justamente os carros-chefe da Hop Haus, também recém-aberta, mas em Jardim da Penha. À frente do negócio, o engenheiro Jorge Fernandes Júnior resolveu se arriscar em meio à crise, com a intenção de oferecer bons cortes de carne resfriados ou congelados. A ideia, segundo ele, era dar praticidade a quem procura algo para um churrasco de última hora, por exemplo.
Tenho picanha (uruguaia e paraguaia), contrafilé e entrecôte no refrigerador, além de linguiças artesanais. Além disso, também temos temperos para as carnes, destaca Jorge.
De quarta a sábado, a partir das 18h, os clientes podem escolher o corte de carne para ser preparado no próprio local, em formato de churrasco. Neste caso, há porções individuais, com cortes de carne fracionados.
Para acompanhar, há mais de 100 rótulos de cervejas, entre nacionais e importadas, com preços a partir de R$ 12. No domingo, por exemplo, que os supermercados não abrem, abrimos das 10h às 14h e somos uma opção para quem quer uma boa bebida e carne de última hora. Procuramos suprir essa demanda também, pondera o engenheiro.
CONHEÇA ALGUNS LOCAIS
Hop Haus
O que oferece: Cerca de 100 rótulos de cervejas, entre nacionais e estrangeiras, com valores a partir de R$ 12. As carnes (picanha, contrafilé e entrecôte, a partir e R$ 39,50 o quilo) estão disponíveis nas prateleiras do refrigerador em cortes embalados à vácuo, caso o cliente queira levar para preparar em casa, mas de quarta a sábado, a partir das 18h, o local também oferece opção de preparo do churrasco em porções fracionadas.
Local e horário de funcionamento: Terça a quinta, das 10h às 22h. Sexta e sábado, das 10h às 23h. Domingo, das 10h às 14h. Rua Comissário Octávio Queiroz, 150, loja 1, Jardim da Penha. (27) 2142-6387.
Casa Roti
O que oferece: Aberto há pouco mais de um mês, tem lasanhas, nhoques, massas secas, antepastos e produtos de charcutaria, como bacon, linguiça defumada, costelinha, pancetta, pastrami e mais. As massas, por exemplo, custam a partir de R$ 45, o quilo. Todos os quitutes são preparados na casa, pelo chef Felipe Ferragut.
Local e horário de funcionamento: Terça a sexta, das 11 às 21h. Sábado, das 10h às 17h. Domingo, das 10h às 15h. Avenida Ranulfo Barbosa dos Santos, 70, loja 1, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-4060.
Spaghetti&Cia
O que oferece: Massas, molhos, carnes e antepastos preparados de maneira artesanal pela equipe do restaurante podem ser levadas para casa, no formato de massas prontas ou pré-cozidas. Entre as opções, estão nhoque à bolonhesa, lasanha à bolonhesa com queijo, rondelli com diversos recheios, ravióli e mais. Há opções a partir de R$ 14,50 (nhoque de batata/250g).
Onde encontrar: Em Vitória: Spaghetti & Cia (Bento Ferreira), Monte Líbano (Jardim da Penha), Monte Líbano (Praia do Canto), Hortifruti (Praia do Suá), Sabor da Terra (Praia do Canto) e Koisas de Minas (Praia do Canto). (27) 3324-8866.
Titolare
O que oferece: Carlota Coser trabalha no preparo de manteigas saborizadas, boas massas secas e frescas, molhos (pesto, tomate, cogumelos), e até mesmo risotos para serem finalizados em casa. Os nhoques da casa, muito elogiados, saem em sabores como banana da terra, batata baroa, inhame e batata doce.
Local e horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 10h às 20h. Sábado e domingo, das 9h às 14h. Avenida Nicolau Von Schilgen, 245, loja 2, Mata da Praia, Vitória. (27) 3022-6388.
Koisas de Minas
O que oferece: Oferece massas Fasano e Rustichella D'abruzzo. Há tipos diversos de fettuccine, parpadelle e tagliolini, por exemplo, que variam entre R$ 25,80 e R$ 45. A delicatessen ainda tem molhos e massas congeladas a partir de R$ 20.
Local e horário de funcionamento: De segunda-feira a sábado, das 8h30 às 20 horas. Avenida Rio Branco, 1281, loja 1, Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-9164.
Bem Dita Massa
O que oferece: No menu do local, estão lasanhas, conquilhas, rondellis, nhoques, raviólis, talharins diversos, carnes como filé à parmegiana e filé ao molho madeira. Massas secas e molhos completam a lista, que tem delícias prontas para preparo em casa a partir de R$ 19.
Local e horário de funcionamento: Rua Dr. Guilherme Serrano, 81, Barro Vermelho, Vitória. (27) 3073-2286. Também na Rua Afonso Pena, 80, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3077-2285.
Meatrópolis
O que oferece: Carnes, queijos nobres e embutidos estão na lista de produtos oferecidos pelo local, que funciona bem como delicatessen. Há opções, por exemplo, de tábuas de frios bem servidas a partir de R$ 100.
Local e horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 9h às 20h. Sábado, das 9h às 18h. Rua Henrique Moscoso, 256, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3399-9291.
Meatpack
O que oferece: O local oferece carnes nobres, monitoradas em toda a cadeia de processos do churrasqueiro à criação dos bois nas fazendas. Além disso, uma mercearia garante praticidade ao público que procura temperos, ingredientes para guarnições, e bebidas para acompanhar os cortes oferecidos na casa.
Local e horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 10h às 23h. Sábado, das 10h às 18h30. Domingo, das 10h às 17h. Rua Afonso Cláudio, 149, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-5646.
Empório Bistuts
O que oferece: Antepastos como kibe cru, coalhada, caponata, azeitona temperada e pastas diversas estão entre os principais produtos oferecidos. Os caldos congelados, uma boa pedida, saem nos sabores abóbora, verde, legumes e feijão. A lista de congelados contempla todos os paladares, do filé à parmegiana ao escondidinho de camarão.
Local: Rua Izaltino Arão Marques, 127, Mata da Praia, Vitória. (27) 3020-3555.