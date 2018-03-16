Pub será o primeiro de Colatina a produzir o próprio chope

Pub será o 1º de Colatina a produzir o próprio chopp Crédito: Arquivo pessoal/Gazeta Online

No próximo mês, Colatina vai receber uma nova choperia anexa a um famoso pub da cidade. O que isso significa? Vamos ter um chope capixaba no mercado. A produção será de quatro qualidades fixas e uma que pode variar. Todas elas serão artesanais e pretendem, ainda, fomentar o turismo e a economia do município.

"Há mais ou menos um ano, começamos as obras que vão inaugurar a Cervejaria Liverpub e esse quinto 'sabor' queremos manter sempre como algo exótico, como um que produzi, que tinha lactose e morango, e servirei na inauguração", esclarece o cervejeiro Tom Usbert, de 48 anos. Ele está à frente da produção das cervejas de Colatina que já querem começar fazendo o maior sucesso.

Segundo Tom, quem frequenta o Liverpub, local que ficará do lado da nova chopperia, já aguarda "ansiosamente" a inauguração da nova casa. "Todo mundo já está em cima da gente querendo saber a data (risos), mas já estamos na etapa final. O que a gente pretende, também, é trazer mais gente de fora da cidade para conhecer o que fazemos aqui, em Colatina, e - com isso - fomentar o turismo e a economia", pondera.

Gazeta Online, Tom detalha que a casa vai abrir no dia 12 de abril e terá estrutura totalmente transparente, o que vai permitir que os visitantes acompanhem parte do processo de produção da bebida. "Toda a proteção será instalada com vidro, então os equipamentos ficarão à mostra. Além da questão estética, pensamos justamente para que o cliente fique mais familiarizado com a confecção do produto", aponta. Com exclusividade ao, Tom detalha que a casa vai abrir no dia 12 de abril e terá estrutura totalmente transparente, o que vai permitir que os visitantes acompanhem parte do processo de produção da bebida. "Toda a proteção será instalada com vidro, então os equipamentos ficarão à mostra. Além da questão estética, pensamos justamente para que o cliente fique mais familiarizado com a confecção do produto", aponta.

Para ele, o movimento turístico está bom, mas a produção da cerveja local pode melhorar esse cenário. "Muita gente já vem conhecer o trabalho, conhece por meio de amigos, indicações. Mas pode melhorar de forma a alavancar até outros negócios no entorno", contrapõe.

TRAJETÓRIA

Tom trabalhou por 28 anos em um escritório de contabilidade. Nesse tempo, começou a estudar e produzir cervejas artesanais em casa, para consumo próprio. "Mas, com o tempo, eu mais produzia do que bebia", conta, às gargalhadas. Isso porque, de acordo com ele, os amigos descobriram essa verdadeira alquimia e começaram a pedir para experimentar.

"Ai eu comecei a produzir em maior quantidade, levava para o pessoal degustar, outros já compravam mesmo e ai decidi embarcar de vez nesse mundo", conta ele, que há cerca de dois anos já trabalha - profissionalmente - no ramo.

Serviço

Cervejaria Liverpub

Local: Av. Getúlio Vargas, 612 - Centro, Colatina