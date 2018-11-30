Praça do Papa recebe festival de churrasco no fim de semana

Festival de churrasco Assadores Crédito: Monique Barth / Divulgação





Carnes e cortes especiais, cervejas artesanais e muita música promete agitar a capital nesse final de ano. Com alguns nomes conhecidos como o Alcides Carnes y Tragos, Rigonito e Argento Parrilla, que prometem pratos e carnes especiais, O Festival Assador ES será realizado de quinta (6) a domingo (9), na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória.

Além deles o Carioca Casé Sales, que conquistou o mercado capixaba com pratos como Porchetta, Brisket e a Costela Fogo de Chão, e a única assadora do Festival, Paula Lenz - a mineira comanda duas bancadas de carnes que já são sucesso por aqui - participam do evento que tem entrada franca.

Para os apreciadores de cerveja artesanal também não faltam opções e serão muitas. Rótulos capixabas, nacionais e internacionais como: Cervejaria Noi, Barba Ruiva, Besten, Backer, Top Beer, Stone, e muito mais. A recém inaugura em Vila Velha, Bigstep também é presença confirmada no festival.

O Festival de Churrasco traz 11 bancadas de carnes, 12 cervejarias, espaço kids e bandas que prometem agitar os quatro dias de evento. Para os fãs do bom e velho rock and roll, seis shows do gênero estão garantidos.

FÓRMULA PARA O BRASIL

E o Festival Assador ES e Degusta Beer, fórmulas bem sucedidas no ES, vão começar a ganhar o Brasil. Segundo os empresários Fabrinio Fachinetti e Leonardo Castilho, esse será o último evento do ano, mas 2019 a agenda já está lotada de novidades: "Nossos projetos conquistaram o capixaba e, para 2019 recebemos novos desafios de levar nossos eventos para o Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas é claro que o Estado não está de fora das atrações reservadas para o próximo ano. Três novos projetos estão em fase final de formatação e serão lançados em breve.

Serviço

Festival Assador ES

Quando: 06 a 09 de dezembro

Onde: Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória

Entrada Gratuita

Com Espaço Kids, sete expositores, 11 bancadas e 13 cervejarias - sendo oito capixabas -, e bandas

Programação

06/12  Duets

07/12  Usados e Seminovos

08/12  Sheep & Parafina

08/12  Dona Fran

09/12  Samba de Quintal

09/12  The Singles