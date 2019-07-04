PIZZA!!

Pizza Week: festival tem sabores inéditos na Grande Vitória

Evento aproveita o ensejo do Dia da Pizza, comemorado no dia 10 de julho

4 de julho de 2019

Consta nos registros que a história da pizza é bem anterior à sua concepção italiana. Há quem defenda que na verdade os créditos se devem aos fenícios, que alguns séculos antes de Cristo faziam uma espécie de pão coberto por carne e cebola. O pão utilizado por aqueles povos era semelhante ao pão sírio, achatado e fino. A combinação também era adotada pelos turcos, que levaram no século 11 o tradicional pão para as terras italianas.

Mesmo com versões variadas sobre a idealização da guloseima, uma coisa é certa: a pizza é uma das gostosuras prediletas dos brasileiros. Tanto que tem uma data para chamar de sua, comemorada na próxima quarta-feira, dia 10 de julho.

Para aproveitar o ensejo da data, doze endereços da Grande Vitória vão sediar o festival gastronômico Pizza Week, realizado entre os dias 10 e 21 de julho. Cada estabelecimento participante criou novas receitas, com coberturas inéditas, e cada um escolheu o formato (individual ou para dividir). O festival tem redondas com preços que variam entre R$ 25 e R$ 70.

Os estabelecimentos confirmados são Salsa Pizzaria, King Kone, Disk Pizza Paulista e Figata Pizza & Birra, em Vitória; além de Pizzaria Roberta, Vila Rusticana, Chicago Pizza, Comarella e Forneria Preferito, em Vila Velha. A Confeitaria Monte Líbano completa a lista, com unidades participantes tanto na Capital quanto em Vila Velha.

Em geral, há opções para aqueles que gostam de ingredientes mais tradicionais, como queijos, e também para quem quer provar sabores variados, como linguiça de javali, alcachofra, panceta e mais.

Cada participante criou duas opções de pizza. Entre os destaques, estão o King Kone, que oferece as redondas com massa de fermentação natural – o que ajuda até mesmo na digestão do glúten –, e a Chicago Pizza, que tem a “deep dish”, tipo famoso na cidade norte-americana que dá nome ao local. A pizza chega à mesa com uma crostinha de massa e recheada de maneira generosa com várias camadas.

CONFIRA AS OPÇÕES

Comarella Pizza

Sugestões - La Braciera: pizza de 35cm, massa artesanal, molho de tomate da casa, queijo muçarela, calabresa, bacon defumado, cebola e tomate picadinhos, azeitona preta e sour cream de manjericão (R$ 37). La Cremona: pizza de 35cm, massa artesanal, molho de tomate da casa, queijo muçarela, lombo canadense, cream cheese, crispy de alho poró, azeitona preta e orégano (R$ 57).

Serviço - Terça a domingo, das 18h à 0h. Rua Santa Terezinha, 855, Cristóvão Colombo, Vila Velha. (27) 3340-5600.

Confeitaria Monte Líbano

Sugestões - Pizza Levíssima: molho de tomate, muçarela, ricota de búfala, berinjela, tomatinhos e manjericão (R$ 44,90/ 30cm ou R$ 49,90/ 35cm). Pizza Toscana: molho de tomate, muçarela, linguiça toscana moída, cebola e orégano (R$ 39,90/ 30 cm ou R$ 44,90/35cm).

Serviço - Diariamente, das 16h às 21h. Disponível nas Unidades da Praia do Canto, Praia da Costa e Jardim da Penha. (27) 3145-1900.

Disk Pizza Paulista

Sugestões - De Batatinha: pizza de 25cm, massa tradicional, presunto, muçarela e calabresa fatiada coberta com batatinha frita e finalizada com creme de cheddar feito na casa e cebolinha. Servida a palito (R$ 55). Gorga Padano: pizza de 30cm, massa tradicional Disk Pizza, muçarela, gorgonzola e grana padano maçaricados. Finalizada com um toque de mel (R$ 70).

Serviço - Diariamente, das 17h à 0h. Domingo, das 11h às 15h. Av. Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3200-3911.

Figata Pizza & Birra

Sugestões - Pizza do Chef: pizza de 35cm, molho de tomate, muçarela, ovo de codorna, brócolis e alho granulado (R$ 44,90). Javali Speciale: pizza de 35cm, molho de tomate, queijo resteya, linguiça de javali e sálvia (R$ 69,90).

Serviço - Terça, quarta e domingo, das 18h à 0h. Quinta a sábado, das 18h à 0h30. Rua João da Cruz, 290, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-4441.

Forneria Preferito

Sugestões - Verace: pizza de 35cm, molho Preferito, muçarela de búfala, tomate cereja, creme de burrata e pesto de manjericão (R$ 55,90). Montanara: pizza de 35cm, muçarela, queijo brie, rúcula, presunto de Parma e um toque de creme de damasco (R$ 69,90).

Serviço - Segunda, terça e quinta das 18h às 23h. Sexta e sábado, das 18h30 à 0h. Domingo, das 12h às 15h, e das 18h às 23h. Rua Quinze de Novembro, 53, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-1005.

Vila Rusticana

Sugestões - Carbonara: pizza de 35cm, molho de tomate, muçarela, ovos caipiras, pimenta do reino moída na hora e bacon (R$ 55). Cebola com Gorgonzola: pizza de 35cm, cebolete caramelizada no forno com azeite de alecrim e gorgonzola, molho e muçarela (R$ 55).

Serviço - Terça a domingo, das 19h às 23h. Av. Antônio Gil Veloso, 1570, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3534-3225.

Pizzaria Roberta

Sugestões - À moda do chef: pizza de 35cm, muçarela, palmito, bacon, alho granulado, cream cheese e orégano (R$ 45). DasRo: pizza de 35cm, muçarela, gorgonzola, provolone, catupiry, parmesão, tomate e manjericão (R$ 45).

Serviço - Segunda a quinta, das 17h30 às 23h30. Sexta e domingo, das 17h30 à 0h. Sábado, das 17h30 à 1h. Av. Santa Leopoldina, 2128, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. (27) 3339-2461.

Salsa Pizzaria

Sugestões - Manga com gorgonzola: pizza de 23cm com molho de tomate italiano, muçarela, manga e gorgonzola (R$ 24). Zucchini & Queijo Chèvre: pizza de 23cm com molho de tomate italiano, muçarela, lâminas de abobrinha temperada, queijo chèvre a l'uile Serra das Antas, parmesão e salsinha (R$ 29).

Serviço - Terça a domingo, das 18h à 0h. Rua Elesbão Linhares, 20, Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-6677.

Chicago Pizza

Sugestões - Francesa: pizza tradicional de 35cm com muçarela, molho rústico, presunto, champignon, cebola roxa e azeitona preta (R$ 45,90). Oprah: deep dish de 25cm com muçarela, molho rústico, frango, cream cheese, barbecue, manjericão e parmesão (R$ 53,90).

Serviço - Diariamente, das 18h às 23h. Av. Henrique Moscoso, 265, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99735-9990.

King Kone Pizza-Bar

Sugestões - Rústica: pizza de 25cm, creme de cebola, muçarela Fior di Latte, linguiça de pernil, parmesão e tomilho (R$ 25). San José: pizza de 25cm, pomodori pelati, muçarela Fior di Latte, alcachofra, panceta, queijo artesanal Orolatte San José (produzido nas montanhas capixabas), raspa de limão siciliano e manjericão (R$ 28).

Serviço - Diariamente, das 18h às 23h30. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1645, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3327-3777.

