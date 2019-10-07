Aniversário

La Dolina comemora 7 anos com música, drinques e pratos especiais

Restaurante terá programação temática às terças, quartas e quintas de outubro. Bárbara Verzola e Juarez Campos estão entre os chefs convidados para cozinhar.

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 18:57 - Atualizado há 6 anos

Empanadas e tábua de carnes do restaurante La Dolina Crédito: Gabriel Lordello/Divulgação

Restaurante argentino mais concorrido do eixo Mata da Praia-República, o La Dolina completa sete anos no próximo dia 26 de outubro, mas as comemorações já começaram. A partir desta terça (1/10), até o último dia deste mês, a casa criada pelos chefs Ivan di Cesare e Emilio Recchia terá um cardápio recheado de atrações para seus frequentadores, nas noites de terça a quinta.

"Neste ano, vamos comemorar convidando amigos para cozinhar com a gente e parceiros que acompanham a nossa trajetória de perto. Como temos muito movimento nos finais de semana, colocamos atrações especiais na terça, na quarta e na quinta para os clientes curtirem com mais tranquilidade", explica Ivan Di Cesare.

Chefs do Soeta, Pablo Pavón e Bárbara Verzola farão seu X-Lagosta no La Dolina Crédito: Guilherme Ferrari - Arquivo/Gabriel Lordello - Divulgação

Além das empanadas, carnes e drinques que fazem a fama do restaurante, o aniversário traz novidades de outras casas consagradas, preparadas por um time de peso da gastronomia capixaba. Os chefs Bárbara Verzola, Pablo Pavón, Juarez Campos, Flávia Gama, Luiz Felipe Torezani e João Mendes são os convidados de Ivan e Emilio para cozinhar no La Dolina., revezando-se nos dias 2, 9, 15 e 23 de outubro.

Grupo Ferrabras é atração na programação de aniversário do La Dolina Crédito: Dominique Lima/Divulgação

Outro destaque da programação são os drinques comemorativos criados pelos bartenders da casa com o gim Dry Cat e a cachaça Santa Terezinha, ambos produzidos no Estado. O fim de semana do aniversário, 26 e 27/10, terá um evento especial. "Pensamos até em fazer algo na rua, mas ainda não está definido. De qualquer forma, vai ser uma boa surpresa", promete Ivan. Confira a programação completa:

Terça - 1/10 A partir das 18h30, os bartenders da casa farão quatro drinques comemorativos com o gim capixaba Dry Cat. Uma das combinações contém Dry Cat Nut Gin, geleia de laranja da casa, xarope de vinho torrontés e água tônica (R$ 30).

Quarta - 2/10 Os chefs Bárbara Verzola e Pablo Pavón, do Soeta, são os convidados da noite. A partir das 18h30, a dupla estará no La Dolina preparando duas entradas famosas de seu restaurante: pão de alho com maionese de chimichurri e coração de frango assado na brasa (R$ 14) e X-Lagosta, sanduíche de brioche, lagosta prensada, cebola roxa, alface, tomate e ovo com gema mole (R$ 19). A partir das 18h30.

Quinta - 3/10 Música ao vivo com Serginho Oliveira e Bastian Herrera, com repertório de latinidades, a partir das 20h. Couvert artístico: R$ 7 por pessoa.

Terça - 8/10 Nesse dia, os quatro drinques especiais de aniversário serão feitos com cachaça. Um deles leva cachaça Santa Terezinha envelhecida em umburana, cynar, suco de laranja, angostura e xarope de banana (R$ 30). A partir das 18h30.

Quarta - 9/10 O chef Juarez Campos, do Oriundi, e a chef pâtissier Flávia Gama, da Chocolateria Brasil, farão duas receitas especiais para a noite. A de Juarez será a milanesa à napolitana (R$ 48, individual), receita argentina clássica e semelhante ao nosso filé à parmegiana. Flávia vai preparar uma sobremesa inspirada na Argentina, à base de doce de leite. A partir das 18h30.

Quinta - 10/10 Jazz ao vivo com Trio Aruanda, a partir das 20h. Couvert artístico: R$ 7 por pessoa.

Terça - 15/10 O convidado da noite é o Boteco do João, com João Mendes preparando seu famoso torresmo de barriguinha, servido com farofa de cebola tostada e vinagrete. A partir das 18h30.

Quarta - 16/10 Noite de pizza para comemorar os 7 anos da casa, com Reinaldo Resende e o projeto Jussara's Pizza. Do forno, sairão dois sabores: Champião (molho de tomate, champignon, muçarela e pesto de semente de abóbora verde) e Margaridas (molho de tomate, muçarela de búfala e manjericão fresco), a R$ 23 cada um. As pizzas têm tamanho único (de 25 a 27cm de diâmetro). A partir das 18h30.

Quinta - 17/10 Rock internacional com o músico Guto Ferrari, a partir das 20h. Couvert: R$ 7 por pessoa.

Terça - 22/10 Lançamento da sidra rosé semi-seca La Sidra (R$ 12 a taça). A partir das 18h30.

Quarta - 23/10 O chef do Gol Burger, Luiz Felipe Torezani, vai preparar um sanduíche e uma sobremesa especialmente para a noite. A partir das 18h30.

Quinta - 24/10 A atração musical nesse dia é o grupo Ferrabras, com repertório de latinidades e chorinho. A partir das 20h. Couvert artístico: R$ 7 por pessoa.

Quarta - 30/10 O convidado é Kaleb Times, do restaurante Quinta dos Manacás, em Venda Nova. Maltagliati de açafrão, costela braseada, tomate confit e rúcula selvagem compõem o prato especial da noite (R$ 55, individual).

Quinta - 31/10 Show "Buenos Aires no Nordeste", com Esteban e Isac do Acordeon, a partir das 20h. Couvert artístico: R$ 7 por pessoa.

Pizza Champião da Jussara's Pizza. Crédito: Evelize Calmon

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta