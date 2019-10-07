Publicado em 1 de outubro de 2019 às 18:57
Restaurante argentino mais concorrido do eixo Mata da Praia-República, o La Dolina completa sete anos no próximo dia 26 de outubro, mas as comemorações já começaram. A partir desta terça (1/10), até o último dia deste mês, a casa criada pelos chefs Ivan di Cesare e Emilio Recchia terá um cardápio recheado de atrações para seus frequentadores, nas noites de terça a quinta.
"Neste ano, vamos comemorar convidando amigos para cozinhar com a gente e parceiros que acompanham a nossa trajetória de perto. Como temos muito movimento nos finais de semana, colocamos atrações especiais na terça, na quarta e na quinta para os clientes curtirem com mais tranquilidade", explica Ivan Di Cesare.
Além das empanadas, carnes e drinques que fazem a fama do restaurante, o aniversário traz novidades de outras casas consagradas, preparadas por um time de peso da gastronomia capixaba. Os chefs Bárbara Verzola, Pablo Pavón, Juarez Campos, Flávia Gama, Luiz Felipe Torezani e João Mendes são os convidados de Ivan e Emilio para cozinhar no La Dolina., revezando-se nos dias 2, 9, 15 e 23 de outubro.
Outro destaque da programação são os drinques comemorativos criados pelos bartenders da casa com o gim Dry Cat e a cachaça Santa Terezinha, ambos produzidos no Estado. O fim de semana do aniversário, 26 e 27/10, terá um evento especial. "Pensamos até em fazer algo na rua, mas ainda não está definido. De qualquer forma, vai ser uma boa surpresa", promete Ivan. Confira a programação completa:
A partir das 18h30, os bartenders da casa farão quatro drinques comemorativos com o gim capixaba Dry Cat. Uma das combinações contém Dry Cat Nut Gin, geleia de laranja da casa, xarope de vinho torrontés e água tônica (R$ 30).
Os chefs Bárbara Verzola e Pablo Pavón, do Soeta, são os convidados da noite. A partir das 18h30, a dupla estará no La Dolina preparando duas entradas famosas de seu restaurante: pão de alho com maionese de chimichurri e coração de frango assado na brasa (R$ 14) e X-Lagosta, sanduíche de brioche, lagosta prensada, cebola roxa, alface, tomate e ovo com gema mole (R$ 19). A partir das 18h30.
Música ao vivo com Serginho Oliveira e Bastian Herrera, com repertório de latinidades, a partir das 20h. Couvert artístico: R$ 7 por pessoa.
Nesse dia, os quatro drinques especiais de aniversário serão feitos com cachaça. Um deles leva cachaça Santa Terezinha envelhecida em umburana, cynar, suco de laranja, angostura e xarope de banana (R$ 30). A partir das 18h30.
O chef Juarez Campos, do Oriundi, e a chef pâtissier Flávia Gama, da Chocolateria Brasil, farão duas receitas especiais para a noite. A de Juarez será a milanesa à napolitana (R$ 48, individual), receita argentina clássica e semelhante ao nosso filé à parmegiana. Flávia vai preparar uma sobremesa inspirada na Argentina, à base de doce de leite. A partir das 18h30.
Jazz ao vivo com Trio Aruanda, a partir das 20h. Couvert artístico: R$ 7 por pessoa.
O convidado da noite é o Boteco do João, com João Mendes preparando seu famoso torresmo de barriguinha, servido com farofa de cebola tostada e vinagrete. A partir das 18h30.
Noite de pizza para comemorar os 7 anos da casa, com Reinaldo Resende e o projeto Jussara's Pizza. Do forno, sairão dois sabores: Champião (molho de tomate, champignon, muçarela e pesto de semente de abóbora verde) e Margaridas (molho de tomate, muçarela de búfala e manjericão fresco), a R$ 23 cada um. As pizzas têm tamanho único (de 25 a 27cm de diâmetro). A partir das 18h30.
Rock internacional com o músico Guto Ferrari, a partir das 20h. Couvert: R$ 7 por pessoa.
Lançamento da sidra rosé semi-seca La Sidra (R$ 12 a taça). A partir das 18h30.
O chef do Gol Burger, Luiz Felipe Torezani, vai preparar um sanduíche e uma sobremesa especialmente para a noite. A partir das 18h30.
A atração musical nesse dia é o grupo Ferrabras, com repertório de latinidades e chorinho. A partir das 20h. Couvert artístico: R$ 7 por pessoa.
O convidado é Kaleb Times, do restaurante Quinta dos Manacás, em Venda Nova. Maltagliati de açafrão, costela braseada, tomate confit e rúcula selvagem compõem o prato especial da noite (R$ 55, individual).
Show "Buenos Aires no Nordeste", com Esteban e Isac do Acordeon, a partir das 20h. Couvert artístico: R$ 7 por pessoa.
