Gastronomia "al mare"

Já comeu num restaurante flutuante? Em Vitória, isso é possível

Restaurante especializado em frutos do mar oferece vista da Baía de Vitória e funciona, de quarta a domingo, a partir das 11h

Publicado em 24 de maio de 2019 às 18:22 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Vitor Jubini

Já pensou em fazer uma refeição sobre as águas da baía de Vitória? Não é impossível desde a instalação de um restaurante flutuante na altura da Prainha da Glória, em Vila Velha. Apesar da localização próxima à cidade canela-verde, a saída para o espaço é feita a partir do Píer da Praia do Suá, próximo à feira de pescados, em Vitória. Veja aqui um vídeo com o trajeto de barco e saiba mais sobre o restaurante Di Marino.

Não leva nem dez minutos fazer o trajeto do Hortomercado, na Enseada do Suá, até o Di Marino, o restaurante flutuante de Vitória. De barco oferecido pelo próprio estabelecimento, a refeição ou happy hour vira um convite para uma experiência única que começa na entrada da embarcação, com a vista da baía de Vitória de um ângulo não muito comum para muitos, que costumam ver tudo da Av. Beira Mar.

Crédito: Vitor Jubini

Além dos barcos que completam o visual do restaurante, a decoração do ambiente é toda voltada para o mar. Feita com cascalhos e madeira de embarcações, que estavam abandonados na litoral e, à noite, o espaço ganha um ar bucólico, que muda completamente à noite com a iluminação especial faz o flutuante ter uma paisagem aconchegante.

O sutil balanço do local quando a maré está cheia é outra surpresa. Apesar de pesar 50 toneladas e ficar apoiada no fundo do mar, a construção boia quando a maré está alta.

Data: 24/05/2019 - ES - Vila Velha - Restaurante Di Marino Crédito: Vitor Jubini

Como estamos no meio do mar da baía de Vitória, o cardápio não poderia ser outro. Os frutos do mar aparecem em diversas opções como moquecas, lagosta com abacaxi, polvo e pratos especiais.

O Di Marino ainda oferece uma carta de vinhos vasta e opções de drinques clássicos para complementar o happy hour e as refeições. Os vinhos partem de R$ 50 e a média de preço dos coquetéis é entre R$ 15 e R$ 20.

O camarão empanado e os pratos individuais são os mais pedidos, segundo Rodrigo Paiva, sócio do restaurante. Por sinal, o preço no menu de pratos varia de R$ 65 (pratos individuais) a R$ 387 (parrillada para quatro pessoas). A reportagem experimentou o Badejo Praia do Suá, feito com lombo de badejo com vinagrete, mostarda e maionese e mousseline de mandioquinha (R$ 69,90) e o Polvo do Convento (R$ 65,80).

Camarão VG empanado com molho especial é entradinha que sai por R$ 18,70 no Di Marino, restaurante flutuante de Vitória Crédito: Vitor Jubini

A viagem até o espaço custa R$ 10 por pessoa. Masse o visitante tem sua própria lancha, ele pode ancorar por lá. "Muita gente já vem de jet ski ou de lancha própria", comenta Rodrigo.

Segundo Rodrigo Paiva, sócio do restaurante, o que mais chama a atenção dos visitantes é quando um grande navio passa em frente. Mas além dessas super embarcações, também é possível ver peixes saltando da água e até tartarugas que circulam pela região. "Todo mundo corre para fotografar uma cena dessas e é realmente um lugar que todo busca pela tranquilidade", continua.

Veja vídeo que mostra como é o restaurante flutuante de Vitória (imagens de Pedro Permuy):

A ideia do restaurante surgiu em 2016, quando Rodrigo e seu sócio quiseram criar algo que o Estado ainda não possuía. "Pensamos no flutuante, já que ele já tinha um todo montado, mas que ele só usava para fins pessoais, reuniões de amigos mesmo. Aí fizemos o projeto, com a melhor tecnologia de flutuação, viabilizamos e inauguramos em dezembro de 2018", fala.

O prato Badejo Praia do Suá, com lombo de badejo com vinagrete, mostarda e maionese e mousseline de mandioquinha, custa R$ 69,90 e é servido no Di Marino, restaurante flutuante de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Para ele, deu tudo muito certo, já que têm vezes que os 140 lugares do restaurante não dão para quem quer. Rodrigo detalha que, nos finais de semana, o movimento é bem maior. "Durante a semana temos pessoas que já vêm sempre, mas no sábado e domingo é que bomba mais", relata.

O prato Polvo do Convento, servido no restaurante flutuante Di Marino, em Vitória, custa R$ 65,80 Crédito: Vitor Jubini

RESERVAS

Como é o próprio restaurante que disponibiliza um barco para ir buscar os visitantes na marina do Horto Mercado, por R$ 10 por pessoa, o sistema funciona à base de reservas. Se for o caso de a pessoa ir com lancha ou jet ski próprio, não precisa estabelecer um horário, mas é bom consultar o horário de funcionamento.

"A gente abre às 11h, de quarta a domingo, e não tem hora para fechar. Vamos de acordo com a demanda. Mas se a gente sabe que tem cliente até de noite, a gente já se programa para receber o visitante", justifica. Os interessados podem fazer reservas por meio do (27) 99205-5664.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta