Pizza Week

Festival de pizzas vai até domingo na Grande Vitória

Dez pizzarias criaram sabores especiais para participarem do Pizza Week

Publicado em 19 de julho de 2019 às 17:25 - Atualizado há 6 anos

Desde o Dia da Pizza, no último dia 10 de julho, doze endereços da Grande Vitória participam do festival gastronômico Pizza Week. Nele, cada estabelecimento participante oferece novos sabores da iguaria, com coberturas inéditas, e cada um escolheu o formato (individual ou para dividir).

Cada participante criou duas opções de pizza. Em geral, há opções para aqueles que gostam de ingredientes mais tradicionais, como queijos, e também para quem quer provar sabores variados, como linguiça de javali, alcachofra, panceta e mais.

Os capixabas que ainda quiserem saborear as novidades têm até domingo (21) para aproveitar. Vale lembrar que, pela variedade do formato, o festival tem redondas com preços que variam entre R$ 25 e R$ 70.

Os estabelecimentos confirmados são Salsa Pizzaria, King Kone, Disk Pizza Paulista e Figata Pizza & Birra, em Vitória; além de Pizzaria Roberta, Vila Rusticana, Chicago Pizza, Comarella e Forneria Preferito, em Vila Velha. A Confeitaria Monte Líbano completa a lista, com unidades participantes tanto na Capital quanto em Vila Velha.

CONFIRA AS OPÇÕES

Comarella Pizza

Sugestões - La Braciera: pizza de 35cm, massa artesanal, molho de tomate da casa, queijo muçarela, calabresa, bacon defumado, cebola e tomate picadinhos, azeitona preta e sour cream de manjericão (R$ 37). La Cremona: pizza de 35cm, massa artesanal, molho de tomate da casa, queijo muçarela, lombo canadense, cream cheese, crispy de alho poró, azeitona preta e orégano (R$ 57).

Serviço - Terça a domingo, das 18h à 0h. Rua Santa Terezinha, 855, Cristóvão Colombo, Vila Velha. (27) 3340-5600.

Confeitaria Monte Líbano

Sugestões - Pizza Levíssima: molho de tomate, muçarela, ricota de búfala, berinjela, tomatinhos e manjericão (R$ 44,90/ 30cm ou R$ 49,90/ 35cm). Pizza Toscana: molho de tomate, muçarela, linguiça toscana moída, cebola e orégano (R$ 39,90/ 30 cm ou R$ 44,90/35cm).

Serviço - Diariamente, das 16h às 21h. Disponível nas Unidades da Praia do Canto, Praia da Costa e Jardim da Penha. (27) 3145-1900.

Disk Pizza Paulista

Sugestões - De Batatinha: pizza de 25cm, massa tradicional, presunto, muçarela e calabresa fatiada coberta com batatinha frita e finalizada com creme de cheddar feito na casa e cebolinha. Servida a palito (R$ 55). Gorga Padano: pizza de 30cm, massa tradicional Disk Pizza, muçarela, gorgonzola e grana padano maçaricados. Finalizada com um toque de mel (R$ 70).

Serviço - Diariamente, das 17h à 0h. Domingo, das 11h às 15h. Av. Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3200-3911.

Figata Pizza & Birra

Sugestões - Pizza do Chef: pizza de 35cm, molho de tomate, muçarela, ovo de codorna, brócolis e alho granulado (R$ 44,90). Javali Speciale: pizza de 35cm, molho de tomate, queijo resteya, linguiça de javali e sálvia (R$ 69,90).

Serviço - Terça, quarta e domingo, das 18h à 0h. Quinta a sábado, das 18h à 0h30. Rua João da Cruz, 290, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-4441.

Forneria Preferito

Sugestões - Verace: pizza de 35cm, molho Preferito, muçarela de búfala, tomate cereja, creme de burrata e pesto de manjericão (R$ 55,90). Montanara: pizza de 35cm, muçarela, queijo brie, rúcula, presunto de Parma e um toque de creme de damasco (R$ 69,90).

Serviço - Segunda, terça e quinta das 18h às 23h. Sexta e sábado, das 18h30 à 0h. Domingo, das 12h às 15h, e das 18h às 23h. Rua Quinze de Novembro, 53, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-1005.

Vila Rusticana

Sugestões - Carbonara: pizza de 35cm, molho de tomate, muçarela, ovos caipiras, pimenta do reino moída na hora e bacon (R$ 55). Cebola com Gorgonzola: pizza de 35cm, cebolete caramelizada no forno com azeite de alecrim e gorgonzola, molho e muçarela (R$ 55).

Serviço - Terça a domingo, das 19h às 23h. Av. Antônio Gil Veloso, 1570, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3534-3225.

Pizzaria Roberta

Sugestões - À moda do chef: pizza de 35cm, muçarela, palmito, bacon, alho granulado, cream cheese e orégano (R$ 45). DasRo: pizza de 35cm, muçarela, gorgonzola, provolone, catupiry, parmesão, tomate e manjericão (R$ 45).

Serviço - Segunda a quinta, das 17h30 às 23h30. Sexta e domingo, das 17h30 à 0h. Sábado, das 17h30 à 1h. Av. Santa Leopoldina, 2128, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. (27) 3339-2461.

Salsa Pizzaria

Sugestões - Manga com gorgonzola: pizza de 23cm com molho de tomate italiano, muçarela, manga e gorgonzola (R$ 24). Zucchini & Queijo Chèvre: pizza de 23cm com molho de tomate italiano, muçarela, lâminas de abobrinha temperada, queijo chèvre a l'uile Serra das Antas, parmesão e salsinha (R$ 29).

Serviço - Terça a domingo, das 18h à 0h. Rua Elesbão Linhares, 20, Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-6677.

Chicago Pizza

Sugestões - Francesa: pizza tradicional de 35cm com muçarela, molho rústico, presunto, champignon, cebola roxa e azeitona preta (R$ 45,90). Oprah: deep dish de 25cm com muçarela, molho rústico, frango, cream cheese, barbecue, manjericão e parmesão (R$ 53,90).

Serviço - Diariamente, das 18h às 23h. Av. Henrique Moscoso, 265, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99735-9990.

King Kone Pizza-Bar

Sugestões - Rústica: pizza de 25cm, creme de cebola, muçarela Fior di Latte, linguiça de pernil, parmesão e tomilho (R$ 25). San José: pizza de 25cm, pomodori pelati, muçarela Fior di Latte, alcachofra, panceta, queijo artesanal Orolatte San José (produzido nas montanhas capixabas), raspa de limão siciliano e manjericão (R$ 28).

Serviço - Diariamente, das 18h às 23h30. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1645, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3327-3777.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta