Festivais de comida continuam no fim de semana na Grande Vitória

Festival Food Tour, em Vitória Crédito: Bruno Coelho/Divulgação

Os apaixonados por comida de rua podem comemorar. Neste fim de semana continuam dois festivais pra lá de saborosos: um em Vitória e outro em Vila Velha.

Devido ao sucesso do último final de semana, o festival Food Tour volta nesta sexta, sábado e domingo, no Parque da Pedra da Cebola, em Vitória, com mais de 30 opções gastronômicas. Dentro dele, ainda acontece o 1º Festival de Hambúrguer do Food Tour com oito opções de servindo o melhor do fast food: Cavendish, Sergius, Sandurritos, Portuga, Te Quiero Burguer, Mavericks, Leão de Judá e o Don Parrilha.

Do outro lado da ponte, acontece a segunda semana do Festival de Churrasco AssadorES, que superou as expectativas, segundo os organizadores. Até agora mais de 30 mil pessoas passaram pelo local, e foram consumido pouco mais de 4 toneladas de carne, 1 tonelada a mais do que o esperado, conta a organização.

Festival de churrasco Assadores Crédito: Monique Barth / Divulgação

Entre os pratos mais procurados está a costela, que leva 12h de preparo, e vendeu um pouco mais de 1 tonelada, foi o carro chefe. Seguido da o porchetta no rolete, fraldinha com farofa de banana da terra, o entrevero gaúcho -mix de carne e legumes ao molho shoyo  e o arroz de carreteiro.

O Festival de Churrasco AssadorES acontece de quinta a domingo, no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. São 08 bancadas onde são preparadas as carnes, peixes e legumes, 08 cervejarias: Antuérpia, Backer, Barba Ruiva, Besten, Kingbier, Noi, Rock Beer e Top Beer.

Em ambos os eventos, a música está garantida. Muito rock, pop rock e clássicos estão na playlist de bandas que se apresentam todos os dias dos festivais.

SERVIÇO:

Festival de Churrasco AssadorES

Quando: de quinta (22) a domingo (25)

Horários: Quintas e Sextas, das 17h às 24h/ Sábados e Domingos, das 15h às 24h.

Onde: Estacionamento do Boulevard Shopping em Itaparica Vila Velha  Rodovia do Sol.

Entrada e Estacionamento Gratuito.

Valores de Pratos variam entre R$20 a R$60

Festival Food Tour

Quando: de sexta (23) a domingo (25)

Horários: Sexta, das 17h às 22h / Sábado e domingo, das 12h às 22h

Onde: Parque Pedra da Cebola, Mata da Praia, Vitória.