Dia do Sorvete é comemorado com promoções e lançamentos no ES

O Dia do Sorvete é comemorado no Brasil junto com a chegada da primavera e da temporada mais quente. A data, 23 de setembro, foi criada pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS) e no ES vem recheada com promoções e lançamentos nas sorveterias, gelaterias e até em alguns restaurantes.