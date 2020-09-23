Dia do Sorvete é comemorado com promoções e lançamentos no ES

O Dia do Sorvete é comemorado no Brasil junto com a chegada da primavera e da temporada mais quente. A data, 23 de setembro, foi criada pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS) e no ES vem recheada com promoções e lançamentos nas sorveterias, gelaterias e até em alguns restaurantes.
Reunimos algumas ações especiais realizadas em Vitória e Vila Velha para você aproveitar a quarta-feira saboreando uma casquinha ou um copinho. Também tem sobremesa nova na lista. Confira a seguir.
- SAL & MEL GELATERIA (@salemelgelateria)
- No Dia do Sorvete (23/09), a casa dará 30% de desconto no valor de um 1kg de gelato. Um lançamento para esta temporada é a linha zero ac?u?car, low Carb e sem glu?ten, de sabores adoc?ados com eritritol e ste?via: 80% cacau, pistache, coco, chocolate ao leite, maracuja?, avela? e morango. Os veganos de abacaxi, morango, framboesa, mirtilo, graviola, amora e chocolate, também são novidade.
- Endereço: Rua São Paulo, 2255, loja 11, Itapoã, Vila Velha. (27) 99663-9138.
- AVELÃ GELATERIA (@avelagelateria)
- Ao longo do Dia do Sorvete (23/09), na compra de 1 cascão, o segundo sairá com 50% de desconto. Caso os sabores sejam diferentes, o desconto será aplicado no de menor valor. Em outra promoção exclusiva para a data, a cada R$ 40 em compras, o cliente terá direito a retirar um sundae artesanal.
- Endereço: Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 630, Mata da Praia, Vitória. (27) 99785-4702.
- BACIO DI LATTE (@baciodilatte)
- Até o dia 25/09, sexta-feira, os clientes do programa de fidelidade da rede (Felicidade) poderão resgatar a casquinha Ciocchino (pequena) e o copinho grande por 90 pontos, metade da pontuação normal. O resgate é válido apenas em loja física.
- Endereços: Shopping Vitória, Shopping Praia da Costa e Shopping Vila Velha.
- CHOCOLATERIA BRASIL (@chocolateriabrasil)
- A partir do Dia do Sorvete, a loja estará com nove novos sabores de gelatos e sorbets na vitrine. Os gelatos são: mascarpone com amarena, maracujá com chocolate branco, pavlova, chocolate com Amaretto, chocolate com café e laranja e coco com chocolate. Sorbets: amora, vegano 70% cacau e vegano 48% cacau. Apenas nesta quarta-feira (23), será vendido um copinho especial, maior do que o padrão da casa, contendo três sabores à escolha e uma casquinha recheada de chocolate (R$ 16,50). No mesmo dia, o delivery estará com frete grátis pelo aplicativo Shipp.
- Endereço: Rua João da Silva Abreu, 971, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783.
CREMINO (@creminogelateria)
- A gelateria lança semanalmente o sabor Especial do Chef, e nesta quarta (23) entra em cena a criação para o Dia do Sorvete: Paris, gelato de chantilly com crepe crocante de chocolate (a partir de R$ 12,90/copinho pequeno).
- Endereço: Rua Joaquim Lírio, 620, Praia do Canto, Vitória. (27) 3022-2252.
- GELATO ARTE (@gelatoarte)
- A partir do Dia do Sorvete (23/09), a gelateria passa a ter no cardápio uma nova sobremesa, a torta de maçã com frutas cristalizadas e castanhas (R$ 12 a fatia ou R$ 22 com gelato à escolha).
- Endereço: Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 214, esquina com Rua 15 de novembro, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3020-9636.
- LA BASQUE PRAIA DO CANTO (@labasquepraiadocanto)
- Até sexta-feira (25), na compra de um sorvete duplo, o cliente ganhará como cortesia um bolinho petit gateau (não é a sobremesa com sorvete, mas sim 1 unidade, que pode ser consumida na loja ou preparada em casa).
- Endereço: Rua João da Cruz, Praia do Canto, Vitória.
- LA BASQUE PRAIA DA COSTA (@labasquepraiadacosta)
- Durante o Dia do Sorvete (23/09), a loja dará 10% de desconto no valor do petit gateau com 1 ou 2 bolas de sorvete.
- Endereço: Av. Hugo Musso, 400, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3077-5670.
- OUTBACK STEAKHOUSE (@outbackbrasil)
- De carona nas comemorações do Dia do Sorvete, a rede lançou, em edição limitada, a sobremesa Thunder Trio (R$ 39,90), uma combinação de três sucessos do cardápio em versão mini. São eles: Hazelnut?Thunder (?brownie recheado de creme de avelã, sorvete de creme, calda de chocolate, chantilly e raspas de chocolate), Chocolate?Thunder from Down Under (brownie?de chocolate, sorvete de baunilha, chantilly, calda e raspas de chocolate) e Havanna?Thunder (brownie de doce de leite, sorvete de baunilha, chantilly, crumble?de biscoito e calda de doce de leite).
- Endereços: Shopping Vitória e Shopping Vila Velha.