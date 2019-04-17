Desfiadeira de siri aposta em receita de torta capixaba afrodisíaca

A tradicional torta capixaba ganhou um toque especial neste ano. Desfiadeira conhecida na Ilha das Caieiras, Eliane dos Santos, do Beco do Siri, garante que com ostra, mexilhões, sururu, coentro e ervas finas, a iguaria funciona como um afrodisíaco. A versão, segundo Eliane, já foi comprovada por dezenas de clientes.
Uma das pioneiras do movimento das desfiadeiras de siri na comunidade, Eliane diz que a demanda pela torta é alta. "Homens e mulheres, geralmente com mais de 40 anos, me pediam quase secretamente para preparar a 'torta-viagra'. Devido ao aumento dos pedidos, neste ano decidi tornar minha descoberta pública", brinca a chef, que também serve a versão tradicional do prato na Ilha das Caieiras. .
Eliane é uma das participantes do 15º Festival da Torta Capixaba, realizado entre esta quinta (18) e domingo (21), na Ilha das Caieiras, berço da gastronomia local. A expectativa é de que as desfiadeiras comercializem cerca de cinco toneladas do prato durante os dias do evento. No evento, Eliane dos Santos vai servir tortas de diversos tamanhos, com destaque para a novidade afrodisíaca. Encomendas podem ser feitas pelo (27) 98861-6843.