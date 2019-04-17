Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
É mole?

Desfiadeira de siri aposta em receita de torta capixaba afrodisíaca

Eliane dos Santos afirma ter atendido a uma demanda da clientela

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 21:35

Publicado em 

16 abr 2019 às 21:35
A tradicional torta capixaba ganhou um toque especial neste ano. Desfiadeira conhecida na Ilha das Caieiras, Eliane dos Santos, do Beco do Siri, garante que com ostra, mexilhões, sururu, coentro e ervas finas, a iguaria funciona como um afrodisíaco. A versão, segundo Eliane, já foi comprovada por dezenas de clientes.
Chef ensinam o passo a passo da torta capixaba tradicional
Uma das pioneiras do movimento das desfiadeiras de siri na comunidade, Eliane diz que a demanda pela torta é alta. "Homens e mulheres, geralmente com mais de 40 anos, me pediam quase secretamente para preparar a 'torta-viagra'. Devido ao aumento dos pedidos, neste ano decidi tornar minha descoberta pública", brinca a chef, que também serve a versão tradicional do prato na Ilha das Caieiras. .
Saiba onde encomendar a torta capixaba para a Semana Santa
Eliane é uma das participantes do 15º Festival da Torta Capixaba, realizado entre esta quinta (18) e domingo (21), na Ilha das Caieiras, berço da gastronomia local. A expectativa é de que as desfiadeiras comercializem cerca de cinco toneladas do prato durante os dias do evento. No evento, Eliane dos Santos vai servir tortas de diversos tamanhos, com destaque para a novidade afrodisíaca. Encomendas podem ser feitas pelo (27) 98861-6843.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados