Desfiadeira de siri aposta em receita de torta capixaba afrodisíaca

Eliane é uma das participantes do, realizado entre esta quinta (18) e domingo (21), na Ilha das Caieiras, berço da gastronomia local. A expectativa é de que as desfiadeiras comercializem cerca de cinco toneladas do prato durante os dias do evento. No evento, Eliane dos Santos vai servir tortas de diversos tamanhos, com destaque para a novidade afrodisíaca. Encomendas podem ser feitas pelo (27) 98861-6843.