Confira roteiro para saborear a tão amada feijoada na Grande Vitória

Publicado em 25 de julho de 2019 às 16:32 - Atualizado há 5 anos

Sem sombra de dúvida, a feijoada é um dos pratos mais celebrados da gastronomia brasileira. Querido por muitos, o prato típico reafirma sua versatilidade ao ser estrela de banquetes festivos (as escolas de samba que o digam) e também de refeições que garantem sustância e energia a trabalhadores durante o expediente – como na cozinha do Oriundi, do chef Juarez, onde os funcionários são agraciados com a iguaria vez ou outra.

Uma das versões para o surgimento do feijão turbinado diz que o prato foi criado pelos africanos que foram escravizados no Brasil. Outra história diz que a tradicional “feijuca” é uma adaptação brasileira de pratos europeus como um cozido português ou até mesmo do cassoulet, preparado com feijão branco na França.

Entre um registro e outro, é possível afirmar que a alquimia fumegante caiu no gosto dos brasileiros com o passar dos anos e ganhou versões, incrementos e espaço nos menus.

De sua possível criação para cá, a receita foi adaptada, ganha alternativas “magras” (com as carnes mais sequinhas) e até mesmo releituras veganas e vegetarianas.

Independente das variações, os acompanhamentos geralmente seguem a tradição: arroz branco, couve refogada, farofinha e laranja. A pimenta garante um toque especial.

Aproveitando que os termômetros continuam com temperaturas um pouco mais amenas para os padrões capixabas, a equipe do Gazeta Online fez uma seleção com dicas de onde aproveitar o prato típico brasuca.

Há opções para quem gosta de almoçar fora aos finais de semana, para quem gosta da receita completa (com direito a todas as carnes de porco), para quem curte um bufê à vontade, para quem procura feijoada no quilo e até mesmo para os veganos e vegetarianos.

Aos sábados, por exemplo, uma das boas pedidas é a feijoada servida no Spetacollo, no Hortomercado, onde a porção bem servida para duas pessoas sai a R$ 115, com os acompanhamentos tradicionais e bisteca à parte. Já a feijoada com vegetais orgânicos e tofu defumado é um dos carros-chefes do Sol da Terra, onde o foco é a gastronomia natural.

ONDE COMER:

Hotel Senac Ilha do Boi

Como é servida: Uma das mais concorridas, a feijoada do Hotel Senac é disposta em um farto bufê que inclui mesa de entradas, mesa com as guarnições do prato tradicional, e uma mesa de sobremesas. O banquete é montado sempre aos sábados, das 12h às 16h (com música ao vivo), e sai a R$ 79 por pessoa, com batidinhas incluídas. Crianças de até seis anos não pagam e o local oferece estacionamento gratuito.

Serviço: Sábado, das 12h às 16h. Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória. (27) 3345-0111.

Botequim São Paulo

Como é servida: Em um espaço informal mas muito aconchegante e que remete ao clima das antigas mercearias, o botequim tem uma das feijoadas mais tradicionais da Capital, servida sempre aos sábados. A receita da casa é magra, com lombo, calabresa, carne seca e costelinha. Acompanha arroz branco, couve, bistequinha, farofa e laranja e custa a partir de R$ 27 (porção individual).

Serviço: De segunda a quinta-feira, das 11h às 15h. Sexta e sábado, das 11h à 0h. Domingo, das 11h às 16h. Rua Constante Sodré, 587, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3315-7664.

Casa do Cervejeiro

Como é servida: Em um dos redutos mais tradicionais de Vitória quando o assunto é cerveja, a iguaria é preparada com carne seca, lombo, paio, linguiça calabresa e bacon. O prato pode ir à mesa em porção individual (a R$ 28), ou mais farta, ideal para duas pessoas comerem bem (R$ 55,90). Acompanha couve crispy, farofa, laranja e arroz e está disponível diariamente na casa.

Serviço: Segunda a sexta-feira, das 11h às 23h. Sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 11h às 16h. Hortomercado. Rua Licínio dos Santos Conte, 51, lojas 23 e 24, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3315-5891.

Casa Roti

Como é servida: Preparada pelas talentosas mãos do chef Felipe Ferragut, a feijoada da Casa Roti leva costelinha, paio, calabresa defumada, carne seca, lombo, pé e rabo. Acompanha arroz, farofa, torresmo, couve na manteiga, vinagrete de pimenta, laranja e cachaça com limão. Para comer no local, sai a R$ 30 por pessoa. Para levar, a porção é mais generosa e até três pessoas comem (R$ 66). A feijuca entra em cartaz por lá aos sábados.

Serviço: Terça a sexta, das 11h às 21h. Sábado, das 10h às 17h. Domingo, das 10h às 15h. Avenida Ranulfo Barbosa dos Santos, 70, loja 1, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-4060.

Agavegan

Como é servida: Sem produtos de origem animal, a feijoada vegana do local é preparada com cogumelos shimeji, berinjela, abobrinha, cenoura, linguiça vegetal defumada e carne de soja cortada em cubinhos. O preparo é o tradicional, mas a iguaria leva fumaça em pó para garantir o aroma defumado. Em Vitória, entra no cardápio da casa vegana sempre às sextas, na seção de prato do dia. E em Vila Velha costuma entrar em cartaz em outros dias da semana (sob consulta).

Serviço: Domingo a quarta, das 10h às 22h. Quinta a sábado, das 11h às 23h. Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. (27) 99312-8286. Também no Centro de Vitória. (27) 3025-2623.

Spetacollo Hortomercado

Como é servida: Um dos carros-chefes da casa, a feijoada entra em cena sempre aos sábados e chega à mesa em porção bem farta para duas pessoas. Acompanha bisteca suína, couve, farofa, arroz branco e laranja. Sai a R$ 115 e inclui uma caipirinha de cortesia.

Serviço: Terça a sábado, das 11h às 23h. Domingo e segunda, das 11h às 16h. Hortomercado. Rua Licínio dos Santos Conte, 51, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3029-0969.

Casa de Bamba

Como é servida: No reduto do samba na Gama Rosa, a feijoada é servida sempre no segundo domingo do mês. Mas no próximo domingo haverá uma exceção por motivo especial: a comemoração de sete anos do local. Os glutões têm à disposição o bufê com os cortes de carne com feijão separados e podem se servir por R$ 60 (o quilo), das 12h às 17h.

Serviço: Segunda, das 11h às 14h. Terça a sexta, das 11h às 14h e das 18h à 1h. Sábado, das 19h à 1h. Domingo, das 12h às 20h. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. (27) 3222-3074.

Coco Bambu

Como é servida: A casa serve a feijoada aos sábados, com arroz branco, farofa, torresmo, vinagrete, couve refogada e fatias de laranja. A porção é servida das 11h30 às 17h, serve de duas a três pessoas, e sai a R$ 89,90.

Serviço: Segunda a quinta-feira, das 11h30 às 15h e das 18h à 0h. Sexta e sábado, das 11h30 à 1h. Domingo, das 11h30 à 0h. Shopping Praia da Costa. (27) 3141-9100. Assinantes de A GAZETA têm benefícios especiais no restaurante.

Sol da Terra

Como é servida: A receita da feijoada vegetariana da família Ortiz é pioneira por aqui. O feijão utilizado pode ser o vermelho ou o azuki (feijão japonês rico em proteínas), com vegetais orgânicos. O preparo também é incrementado com tofu defumado, shimeji e alho poró. Geralmente, o prato típico brasileiro é servido às sextas (R$ 54,90 o quilo) e aos domingos (R$ 59,90 o quilo).

Serviço: Diariamente, das 11h às 15h. Hortomercado. Rua Licínio dos Santos Conte, 51, lojas 6 e 7, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3223-1205.

Autêntico Botequim

Como é servida: No botequim, localizado em Bento Ferreira, a feijoada é servida às quartas-feiras e a receita é completa: com rabo, orelha, pé, paio, bacon e tudo o que tem direito. Vai à mesa com uma porção de couve e torresmo, e sai a R$ 39,90 (porção para duas pessoas).

Serviço: Terça a sábado, das 17h às 23h. Rua Francisco Rubim, 380, lojas 1 e 2, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3207-4800.

