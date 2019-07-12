Faça em casa!

Confira a receita de um caldinho de abóbora com crocante de bacalhau

Caldinho enriquecido com legumes, o consomê é uma boa pedida para os dias mais amenos

Publicado em 12 de julho de 2019 às 19:16 - Atualizado há 6 anos

Com as noites mais fresquinhas neste inverno capixaba, procuramos sempre algum prato que aqueça também nosso paladar. Para dar uma mãozinha a quem gosta de se aventurar na cozinha, a equipe do Gazeta Online convidou a chef Cleuza Costa para dividir a receita de consomê de abóbora com alho poró e crocante de bacalhau.

Estranhou o nome? Então vamos lá: o consomê é um caldinho mais ralo, enriquecido com legumes e servido quente ou frio. É uma especialidade da gastronomia francesa. Confira o passo a passo da receita, que serve até seis porções.

CONSOMÊ DE ABÓBORA

Ingredientes

- 1kg de abóbora maranhão

- 1 alho poró

- Azeite

- Sal

- 250ml de creme de leite fresco

- 350g de bacalhau do saith dessalgado

Modo de preparo

- Cozinhe abobora com água e sal.

- Bata no liquidificador com um pouco da água do cozimento e reserve.

- Em uma frigideira com azeite doure bem o bacalhau e leve ao forno por vinte minutos a 180 graus. Retire e reserve.

- Corte o alho poró em tirinhas finas e doure no azeite. Acrescente o creme de abóbora batido, o creme de leite e corrija o sal.

- Na hora de servir acrescente o bacalhau por cima.

