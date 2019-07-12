Confira a receita de um caldinho de abóbora com crocante de bacalhau

Publicado em 12 de julho de 2019 às 19:16
- Atualizado há 6 anos
Com as noites mais fresquinhas neste inverno capixaba, procuramos sempre algum prato que aqueça também nosso paladar. Para dar uma mãozinha a quem gosta de se aventurar na cozinha, a equipe do Gazeta Online convidou a chef Cleuza Costa para dividir a receita de consomê de abóbora com alho poró e crocante de bacalhau.
Estranhou o nome? Então vamos lá: o consomê é um caldinho mais ralo, enriquecido com legumes e servido quente ou frio. É uma especialidade da gastronomia francesa. Confira o passo a passo da receita, que serve até seis porções.
CONSOMÊ DE ABÓBORA
Ingredientes
- 1kg de abóbora maranhão
- 1 alho poró
- Azeite
- Sal
- 250ml de creme de leite fresco
- 350g de bacalhau do saith dessalgado
Modo de preparo
- Cozinhe abobora com água e sal.
- Bata no liquidificador com um pouco da água do cozimento e reserve.
- Em uma frigideira com azeite doure bem o bacalhau e leve ao forno por vinte minutos a 180 graus. Retire e reserve.
- Corte o alho poró em tirinhas finas e doure no azeite. Acrescente o creme de abóbora batido, o creme de leite e corrija o sal.
- Na hora de servir acrescente o bacalhau por cima.
