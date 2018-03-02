Confira 20 opções de petiscos e comidinhas por até R$ 20

Fim de semana geralmente pede um quitute para compensar a correria e o trabalho de uma semana inteira  e, geralmente, é mesmo quando os mais disciplinados arriscam sair um pouquinho da dieta. Pensando nisso, a equipe do Prazer&Cia se reuniu para uma tarefa especial: listar 20 dicas de petiscos e comidinhas que custem até R$ 20.

As opções são diversas, e vão da comida mexicana à brasileira, passando por iguarias árabes. Conseguimos opções que partem dos R$ 5, como a deliciosa coxinha, um quitute tradicional nosso, que ganha recheios variados em um food tuk (entenda no box ao lado). Também há opções para aqueles que não comem carne, como o recheio dos tacos vegetarianos. Confira nossa lista, escolha o que mais agrada seu apetite e bom final de semana!

1. Tacos

A iguaria mexicana é servida no Los Chicos com vários recheios. As de carne, frango, lombo e vegetariana saem a R$ 13,90. Assinantes de A GAZETA têm 15% de desconto na casa, que fica na Avenida Desembargador Dermeval Lyrio, 56, Mata da Praia. (27) 3207-7147.

2. Esfirra

O quitute árabe faz sucesso com diversas coberturas aqui na Grande Vitória. No Mundo da Esfiha (Praia do Canto e Itaparica), vale a pena provar a de filé com gorgonzola e a de siri com requeijão. A unidade sai a R$ 5,49, mas há outros sabores a partir de R$ 3,89.

3. Quiche

A tortinha é preparada no Café Carnielli em tamanho individual. Entre as mais pedidas está a de queijo resteia, típico de Venda Nova do Imigrante. Vale a pena provar também a de alho-poró, a de socol e a de lombo com abacaxi. Rua Licínio dos Santos Conte, 51, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3014-1533.

4. Pastel especial de carne de sol

No Coco Bambu, a dica fica por conta dos pastéis. Um dos preferidos é o de carne de sol, que leva rodelas de palmito e pimentões refogados. A unidade grande sai a R$ 17. Prove também o de queijo coalho e o de camarão (R$ 12 e R$ 15, respectivamente). O restaurante fica no Shopping Praia da Costa e oferece condições especiais para os assinantes de A GAZETA. (27) 3141-9100.

5. Coxinhas

Idealizado pela chef Luiza Sampaio (Enseada), o Las Coxitas é um food tuk (o nome vem do modelo do triciclo motorizado tailandês) que serve coxinhas com os mais variados recheios. Uma boa pedida é a de carne louca, com recheio de fraldinha bem temperada. A de frango é feita sem massa, e recheada com cream cheese. A unidade sai a R$ 5 (pesa 75g). A programação do food tuk é divulgada nas redes sociais. (27) 99582-0008.

6. Kafta

No Marhaban, o espetinho árabe é preparado tanto com carne moída comum, quanto com carne moída de cordeiro. O primeiro, sai a R$ 10,90, e o segundo a R$ 16,50. Ambos são temperados com especiarias árabes e cheiro verde. Av. Des. Dermeval Lyrio, 20, Mata da Praia, Vitória. (27) 3026-3994.

7. Mix de batatas rústicas

Batata inglesa e batata doce crocantes temperadas com sal grosso e alecrim compõem a porção no DOC Burger, que custa R$ 14,90. A hamburgueria tem unidades na Praia da Costa (3072-7893), em Vila Velha, e no Centro de Linhares (3151-7797).

8. Espetinho

No Chopp Point, o petisco mais concorrido é o Big Churrasquinho, que leva à mesa 200g de carne (frango, boi, ou misto), acompanhada por uma porção de vinagrete e uma porção de farofa. A gostosura sai por R$ 11,90. O bar fica no Shopping Laranjeiras, no Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. (27) 3341-7542.

9. Tapioca

A gostosura ganha recheios sortidos na tapiocaria Nordeste Capixaba. A de charque com banana-da-terra e queijo coalho é bastante saborosa. Por lá, os quitutes custam a partir de R$ 9. Assinantes de A GAZETA têm 20% de desconto nas tapiocas grandes. Rua Belmiro Teixeira Pimenta, 147, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3026-4653.

10. Croissant

Para quem curte subir a serra, na Picnic Chocolates o croissant com queijo é uma das indicações. O lanchinho sai a R$ 10,90. A casa fica no quilômetro 42,6 da BR 262, em Domingos Martins. (27) 99742-0869.

11. Batata recheada

No Das Grill Bistrô Alemão, em Bento Ferreira, uma sugestão para matar a fome é a batata assada.

A delícia é recheada com um creme especial da casa, com um toque germânico, e floquinhos de bacon. Custa R$ 11,90 e também está disponível pelo delivery. O bistrô fica na Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira. (27) 3029-1155.

12. Paio no feijão-vermelho

No menu do Boteco do João, há várias opções de comida com sustância abaixo de R$ 20. Um dos pedidos mais atendidos pelos garçons é o paio no feijão-vermelho, servido com farofa de cebola queimada (que já é um ícone no bar) e vinagrete. Custa R$ 18. Rua Mestre Ângelo, 68, Santa Martha, Vitória. (27) 99291-2529.

13. Frango frito

O combo pequeno de frango frito no Franguloso, em Jardim da Penha, custa exatos R$ 20. A porção é individual, com 300g de frango, e pode ser entregue aos glutões com um acompanhamento: aipim frito, batatas fritas ou tiras de polenta frita. Vale lembrar que os cortes são temperados e fritos já desossados. Avenida Francisco Generoso da Fonseca, 374, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3014-5555.

14. Crepe

Na Chérie Creperia, na Praia do Canto, o quitute é preparado de acordo com a tradição francesa, com massa fininha e saborosa. O que leva o nome da Ilha do Boi é recheada com costela bovina marinada e desfiada e creme de ricota. A comidinha é finalizada com molho barbecue e sai por R$ 19,80. Outra boa opção é a Bacutia: tomate confitado, lascas de muçarela de búfala, palmito pupunha e molho pesto (R$ 18,70). Rua Chapot Presvot, 239, Praia do Canto, Vitória. (27) 99920-7810.

15. Empanadas

O salgadinho assado argentino recheado com carne é o mais concorrido no Empanaditas. O recheio é incrementado com cebola, ovo e azeitonas. A unidade custa R$ 7,90, mesmo preço da empanada de legumes, e da de presunto com queijo. Rua Major Clarindo Fundão, 110, loja 5, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-0725.

16. Caldinho

Há quem não abra mão de um caldo suculento mesmo nos dias mais quentes. No Sabor da Ilha, há quatro alternativas cremosas do prato: caldo verde, caldo de frango, de camarão e de feijão  todos bem temperados e acompanhados por torradas. A porção com 500g sai a R$ 16, exceto o de camarão, que custa R$ 18. Também disponíveis no cardápio de delivery da casa. Avenida Carlos Moreira Lima, 1273, Monte Belo, Vitória. (27) 3084-7177.

17. Harumaki

O famoso rolinho oriental sai no Sushi DJapa em vários sabores: camarão, legumes, salmão e tradicional (frango e legumes). A porção chega à mesa com duas unidades, e custa a partir de R$ 7 (tradicional). O mais carto é o de salmão, R$ 9,90. Rua Theófilo Costa, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99855-9008.

18. Hambúrguer

Com a onda dos hambúrgueres gourmet, muita gente acha quase impossível encontrar algum por até R$ 20. No The Flavor, há duas opções: o Rolling Stones, feito com picanha, e o The Beatles, que leva maionese de ervas, cebola roxa e salada. O primeiro sai a R$ 18, e o segundo, a R$ 20. A hamburgueria fica na Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-2547.

19. Choripán

O famoso sanduíche argentino é uma das estrelas do cardápio do Alcides Carnes Y Tragos, que agora atende em endereço novo. O sanduba é feito com linguiça artesanal no pão francês, maionese da casa e chimichurri (R$ 13,90). Rua Inácio Higino, 200, Praia da Costa. (27) 3062-1696.

20. Bolovo