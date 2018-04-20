'Brumar' vira prato para o Roda de Boteco

Quando se lê "Brumar", a galera logo pensa no casal mais shippado do momento: Bruna Marquezine e Neymar. Porém, em Vila Velha, a sigla dá nome a um prato de dar água na boca.
Estamos perto de dar a largada para o festival Roda de Boteco, marcado para começar no dia 4 de maio em 38 bares e botecos da Grande Vitória. Um dos petiscos deste ano é o "Brumar", do Mistura Fina Bar e Botequim (Novo México, Vila Velha), que reúne creme de aipim com camarão e bacon, alho poró e pimenta biquinho.
Neste ano, o festival segue até o dia 3 de junho, e cada petisco sai a R$ 29,90, com direito a uma cerveja de 600ml.