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Alô, botequeiros

'Brumar' vira prato para o Roda de Boteco

Evento começa no dia 4 de maio e segue até 3 de junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 16:16

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 16:16

"Brumar" é o nome do prato do Mistura Fina Bar e Botequim para o Roda de Boteco 2018 Crédito: Bruno Coelho/Divulgação
Quando se lê "Brumar", a galera logo pensa no casal mais shippado do momento: Bruna Marquezine e Neymar. Porém, em Vila Velha, a sigla dá nome a um prato de dar água na boca.
Estamos perto de dar a largada para o festival Roda de Boteco, marcado para começar no dia 4 de maio em 38 bares e botecos da Grande Vitória. Um dos petiscos deste ano é o "Brumar", do Mistura Fina Bar e Botequim (Novo México, Vila Velha), que reúne creme de aipim com camarão e bacon, alho poró e pimenta biquinho.
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Neste ano, o festival segue até o dia 3 de junho, e cada petisco sai a R$ 29,90, com direito a uma cerveja de 600ml.

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