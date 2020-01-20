Batatas gratinadas para celebrar o Dia Mundial do Queijo: veja receita

Batatas gratinadas são ótimo acompanhamento para carne ao molho de vinho Crédito: Tirolez/Divulgação

INGREDIENTES:

1 kg e ½ de batata-ágata

1 xícara (chá) de leite



2 colheres (sopa) de farinha de trigo ou maisena



½ kg de queijo muçarela



3 xícaras (chá) de creme de leite pasteurizado



3 colheres (sopa) de manteiga com sal



1 copo de requeijão cremoso (200g)



150 g de queijo parmesão ralado



1 cebola de cabeça grande ralada



2 dentes de alho grandes picadinhos



2 colheres (sopa) de orégano



Sal, pimenta-calabresa, pimenta-do-reino



MODO DE PREPARO:

Descasque as batatas, corte-as em rodelas de 1cm de espessura cada uma e cozinhe. Coloque uma pitada de sal e de pimenta-do-reino na água. Importante: as batatas não podem cozinhar muito. Devem ficar em um ponto em que não se desmanche.

Após cozinhar as batatas, escorra a água. Deixe descansar por cinco minutos. Em uma panela, derreta a manteiga, adicione o orégano e misture as batatas de modo que todas recebam o banho de manteiga com orégano.

Unte um recipiente de tamanho médio. Cubra o fundo do recipiente com uma camada de batatas. Passe o requeijão cremoso em todas as batatas. Salpique queijo parmesão ralado até cobrir as batatas. Cubra as batatas com uma camada de muçarela fatiada. Repita os ingredientes, começando com as batatas.

Na mesma panela em que foram misturados a batata, a manteiga e o orégano, tire o excesso de gordura e afogue a cebola, o alho e os demais temperos. À parte, dissolva a farinha de trigo ou a maisena no leite e misture com a cebola e o creme de leite.

Despeje o molho no recipiente, deixando que penetre entre as batatas. O molho deve cobrir todas as camadas. Salpique parmesão ralado bem em cima do molho. Leve ao forno a 250°C por mais ou menos 40 minutos. Sirva quente.