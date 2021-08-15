Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leve e gostosa

Aprenda a preparar salada de grãos à moda árabe com atum

Quer uma receita diferente, rica em sabores e texturas, para surpreender seus convidados no almoço? Essa em estilo árabe é imperdível

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

15 ago 2021 às 02:00
Salada de grãos à moda árabe com atum
Salada de grãos com trigo e cevadinha pode ser temperada com iogurte natural Crédito: Dayan Daniel
Uma salada diferente e bem gostosa pode deixar o seu almoço de domingo digno de aplausos. Aqui separamos uma dica ótima! Para começar, procure na loja de produtos naturais mais próxima trigo e cevada em grãos, que em casa deverão ser cozidos por meia hora.
Separe uma lata de atum conservado em óleo, uvas-passas, nozes e hortelã. Para montar essa receita, você não levará mais do que 15 minutos! Bora testar?

SALADA DE GRÃOS À MODA ÁRABE COM ATUM

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • Meia xícara (chá) de trigo em grão (95g)
  • Meia xícara (chá) de cevada em grão (95g)
  • 1 colher (sopa) de azeite extravirgem (15ml)
  • 1 cebola média cortada em cubos (80g)
  • 3 colheres (sopa) de uvas-passas escuras picadas (60g)
  • 3 colheres (sopa) de nozes torradas e picadas grosseiramente (30g)
  • 1 lata de atum sólido em óleo (170g)
  • 1 colher (sopa) de hortelã fresca picada (5g)
  • Sal a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Cozinhe o trigo em água fervente por cerca de 30 minutos ou até os grãos ficarem al dente. Escorra.
  2. Faça o mesmo com a cevadinha: cozinhe em água fervente por cerca de 30 minutos ou até ficar al dente. Escorra também.
  3. Em uma frigideira, aqueça o azeite e doure levemente a cebola.
  4. Em uma tigela, junte o trigo, a cevadinha, a cebola, as passas, as nozes e o atum com seu óleo. Misture.
  5. Junte a hortelã e tempere com sal a gosto. Misture novamente e sirva em seguida.

VOCÊ PODE SUBSTITUIR...

...a hortelã por raspas de laranja ou de limão.
Outra dica é temperar a salada com iogurte natural ou coalhada fresca. Também vale acrescentar à salada pepino cortado em cubinhos. O trigo em grão e a cevadinha são vendidos em casas de produtos naturais a granel.
Fonte: Gomes da Costa. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Macarrão com queijo e tomates assados: se ainda não fez, faça!

Torta gelada de uva verde: sobremesa para sair da mesmice

4 restaurantes de comida caipira para visitar nas montanhas do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pílula para tratamento de HIV
HIV: pílula diária em estudo pode ampliar opções de tratamento
Estevão pela Seleção Brasileira
Estêvão sente lesão em jogo do Chelsea e vira preocupação para Ancelotti
Imagem de destaque
Sobrou churrasco? Veja 7 receitas práticas para reaproveitar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados