Aprenda a preparar salada de grãos à moda árabe com atum

Salada de grãos com trigo e cevadinha pode ser temperada com iogurte natural Crédito: Dayan Daniel

Uma salada diferente e bem gostosa pode deixar o seu almoço de domingo digno de aplausos. Aqui separamos uma dica ótima! Para começar, procure na loja de produtos naturais mais próxima trigo e cevada em grãos, que em casa deverão ser cozidos por meia hora.

Separe uma lata de atum conservado em óleo, uvas-passas, nozes e hortelã. Para montar essa receita, você não levará mais do que 15 minutos! Bora testar?

SALADA DE GRÃOS À MODA ÁRABE COM ATUM

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 45 minutos

Nível: fácil



INGREDIENTES:

Meia xícara (chá) de trigo em grão (95g)



Meia xícara (chá) de cevada em grão (95g)



1 colher (sopa) de azeite extravirgem (15ml)



1 cebola média cortada em cubos (80g)



3 colheres (sopa) de uvas-passas escuras picadas (60g)



3 colheres (sopa) de nozes torradas e picadas grosseiramente (30g)



1 lata de atum sólido em óleo (170g)



1 colher (sopa) de hortelã fresca picada (5g)



Sal a gosto



MODO DE PREPARO:

Cozinhe o trigo em água fervente por cerca de 30 minutos ou até os grãos ficarem al dente. Escorra. Faça o mesmo com a cevadinha: cozinhe em água fervente por cerca de 30 minutos ou até ficar al dente. Escorra também.

Em uma frigideira, aqueça o azeite e doure levemente a cebola.

Em uma tigela, junte o trigo, a cevadinha, a cebola, as passas, as nozes e o atum com seu óleo. Misture.

Junte a hortelã e tempere com sal a gosto. Misture novamente e sirva em seguida.

VOCÊ PODE SUBSTITUIR...

...a hortelã por raspas de laranja ou de limão.

Outra dica é temperar a salada com iogurte natural ou coalhada fresca. Também vale acrescentar à salada pepino cortado em cubinhos. O trigo em grão e a cevadinha são vendidos em casas de produtos naturais a granel.