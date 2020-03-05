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Fácil e saborosa

Aprenda a preparar brusqueta de queijo estepe, aspargos e presunto cru

Receita de entrada fica pronta em aproximadamente 20 minutos e rende 25 unidades

Publicado em 05 de Março de 2020 às 17:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 17:17
Receita de brusqueta rende 25 unidades Crédito: Tirolez/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 1 maço de aspargos frescos (200g)
  • Meia colher (sopa) de sal (4g)
  • 2 dentes de alho (10g)
  • 1 filão de pão italiano (baguete) cortado em fatias com 1cm de espessura cada uma (250g)
  • 3 colheres (sopa) de azeite (39 ml)
  • 400g de queijo tipo estepe ralado
  • Folhas de meio maço de tomilho (20g)
  • 300g de presunto cru em fatias 

MODO DE PREPARO:

Com o auxílio de um descascador de legumes, descasque os aspargos, retirando a parte verde abaixo da cabeça. Pegue cada aspargo pela extremidade oposta à da cabeça e faça uma dobra a 4 cm da ponta para quebrá-la (essa parte é muito fibrosa e difícil de comer). Corte os aspargos ao meio verticalmente e, em seguida, corte-os em pedaços de 2 cm. Ferva 2 xícaras (chá) de água com o sal e cozinhe os aspargos até que eles fiquem macios, escorrendo e resfriando-os em seguida. 
Descasque os dentes de alho e corte-os ao meio. Esfregue a parte interna do alho sobre as fatias de pão, disponha-as em uma assadeira e regue com o azeite. Leve ao forno preaquecido (180 °C) por 10 minutos, ou até que fiquem levemente crocantes. Retire o pão do forno e disponha os aspargos sobre as fatias. Em seguida, distribua o queijo estepe ralado e, por fim, o tomilho. Volte ao forno por mais 7 minutos ou até que o queijo esteja derretido.
Assim que retirar as brusquetas do forno, coloque as fatias de presunto por cima, montando para dar volume, e sirva em seguida, ainda quentes.

Rendimento:

25 unidades

Tempo:

20 minutos

Complexidade:

Fácil

Fonte: Tirolez.

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