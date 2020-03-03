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Saltimbocca alla romana: aprenda a preparar receita clássica italiana

Sugestão do chef Juarez Campos, prato muito tradicional na Itália é feito com filé mignon, folhas de sálvia e presunto de Parma

Publicado em 03 de Março de 2020 às 10:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 10:00
  Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo
  • INGREDIENTES: 
  • 600g de escalopes de filé mignon (12 escalopes de 50g cada um) 
  • 2 colheres de sopa de manteiga 
  • 1 colher de chá de salsa picada 
  • 1/2 xícara de vinho branco seco 
  • 1 xícara de caldo de carne 
  • 2 colheres de sopa de azeite 
  • 12 folhas de sálvia fresca 
  • 6 fatias de presunto de Parma cortadas ao meio 
  • Farinha de trigo, o suficiente 
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Tempere os filés com sal e pimenta-do-reino. Passe na farinha de trigo e retire o excesso. Prenda a folha de sálvia e a meia fatia de presunto com um palito em cada um dos escalopes. Doure cada escalope, do lado da sálvia e do presunto, na mistura do azeite e da manteiga. Vire os escalopes e deixe dourar também do outro lado.
Retire o excesso de gordura. Em seguida, perfume com vinho branco e deixe evaporar. Retire os filés, junte o restante da manteiga e deixe o molho encorpar. Volte com os escalopes para a frigideira, adicione salsa picada, retire os palitos, disponha dos escalopes em um prato e cubra com o molho. 

Rendimento:

4 porções

Complexidade:

Média

Receita do chef Juarez Campos, do restaurante Oriundi e da Casa do Chef, em Vitória.

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