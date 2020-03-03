Saltimbocca alla romana: aprenda a preparar receita clássica italiana

Tempere os filés com sal e pimenta-do-reino. Passe na farinha de trigo e retire o excesso. Prenda a folha de sálvia e a meia fatia de presunto com um palito em cada um dos escalopes. Doure cada escalope, do lado da sálvia e do presunto, na mistura do azeite e da manteiga. Vire os escalopes e deixe dourar também do outro lado.