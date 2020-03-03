Saltimbocca alla romana: aprenda a preparar receita clássica italiana

- INGREDIENTES:
- 600g de escalopes de filé mignon (12 escalopes de 50g cada um)
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 colher de chá de salsa picada
- 1/2 xícara de vinho branco seco
- 1 xícara de caldo de carne
- 2 colheres de sopa de azeite
- 12 folhas de sálvia fresca
- 6 fatias de presunto de Parma cortadas ao meio
- Farinha de trigo, o suficiente
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
Tempere os filés com sal e pimenta-do-reino. Passe na farinha de trigo e retire o excesso. Prenda a folha de sálvia e a meia fatia de presunto com um palito em cada um dos escalopes. Doure cada escalope, do lado da sálvia e do presunto, na mistura do azeite e da manteiga. Vire os escalopes e deixe dourar também do outro lado.
Retire o excesso de gordura. Em seguida, perfume com vinho branco e deixe evaporar. Retire os filés, junte o restante da manteiga e deixe o molho encorpar. Volte com os escalopes para a frigideira, adicione salsa picada, retire os palitos, disponha dos escalopes em um prato e cubra com o molho.
Rendimento:
4 porções
Complexidade:
Média