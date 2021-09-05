Aprenda a fazer uma pizza deliciosa de pera, mel e gorgonzola

Polvilhe uma superfície com sêmola ou fubá e abra a massa de forma arredondada, com 35 centímetros, respeitando 1 centímetro de borda onde você não deve passar o rolo.

De preferência, abra a pizza com as mãos, e se você não tem forno para pizza, coloque a massa em uma forma levemente untada.

Para a cobertura, passe um filete de mel sobre a massa, exceto na borda, e espalhe as oito fatias de muçarela de forma circular, cobrindo toda a pizza e respeitando a borda de 1 centímetro.

Fatie as duas peras em fatias bem finas e coloque-as sobre a pizza, uma ao lado da outra, também de maneira circular.

Coloque um pedacinho de gorgonzola sobre cada fatia de pera e leve a pizza para assar em forno preaquecido (acima de 250ºC) por cerca de 10 minutos.