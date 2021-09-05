Aprenda a fazer uma pizza deliciosa de pera, mel e gorgonzola

Gosta de fazer pizza em casa mas deseja inovar na cobertura? Então, prepare-se para surpreender seus convidados com uma combinação certeira que é um verdadeiro contraste de sabores: pera, mel e gorgonzola. A sugestão é do chef Gino Contin, e o passo-a-passo você acompanha a seguir.
PIZZA DE PERA, MEL E GORGONZOLA
INGREDIENTES:
- 350g massa de pizza de longa fermentação, ao estilo napolitano (receita abaixo)
- 80g de gorgonzola
- 8 fatias de queijo muçarela
- 2 peras grandes não muito maduras
- Mel
MODO DE PREPARO:
- Polvilhe uma superfície com sêmola ou fubá e abra a massa de forma arredondada, com 35 centímetros, respeitando 1 centímetro de borda onde você não deve passar o rolo.
- De preferência, abra a pizza com as mãos, e se você não tem forno para pizza, coloque a massa em uma forma levemente untada.
- Para a cobertura, passe um filete de mel sobre a massa, exceto na borda, e espalhe as oito fatias de muçarela de forma circular, cobrindo toda a pizza e respeitando a borda de 1 centímetro.
- Fatie as duas peras em fatias bem finas e coloque-as sobre a pizza, uma ao lado da outra, também de maneira circular.
- Coloque um pedacinho de gorgonzola sobre cada fatia de pera e leve a pizza para assar em forno preaquecido (acima de 250ºC) por cerca de 10 minutos.
- Retire a pizza do forno quando a borda estiver bem corada e aplique um filete de mel sobre toda a superfície.
MASSA DE PIZZA DE LONGA FERMENTAÇÃO
INGREDIENTES:
- 1kg de farinha de trigo (de preferência italiana 00)
- 600ml de água
- 3g de fermento seco
- 30g de sal
- Semolina ou fubá para abrir a massa
MODO DE PREPARO:
- Separe um pouco da água para dissolver o sal.
- Coloque o restante da água em uma tigela e acrescente os ingredientes secos aos poucos.
- Quando chegar na metade dos ingredientes, acrescente a água com sal e depois o restante da farinha.
- Sove a massa e deixe descansar em recipiente fechado por 12 horas.
- Caso queira fazer longa fermentação, deixe por mais 12 horas na geladeira.
- Divida a massa fermentada em quatro partes e boleie.
- Utilize para preparar pizzas, pães e outras receitas.
Fonte: chef Gino Contin, do Maverick Thematic Music Bar (SP). Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.