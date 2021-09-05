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Aprenda a fazer uma pizza deliciosa de pera, mel e gorgonzola

O contraste de sabores e a sofisticação dessa cobertura têm tudo para surpreender os seus convidados. Capriche na montagem!

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

05 set 2021 às 02:00
Pizza de pera com gorgonzola
Pera, mel e gorgonzola: cobertura destaca-se pelo contraste de sabores Crédito: Matéria Primma/Divulgação
Gosta de fazer pizza em casa mas deseja inovar na cobertura? Então, prepare-se para surpreender seus convidados com uma combinação certeira que é um verdadeiro contraste de sabores: pera, mel e gorgonzola. A sugestão é do chef Gino Contin, e o passo-a-passo você acompanha a seguir. 

PIZZA DE PERA, MEL E GORGONZOLA 

INGREDIENTES: 
  • 350g massa de pizza de longa fermentação, ao estilo napolitano (receita abaixo)
  • 80g de gorgonzola
  • 8 fatias de queijo muçarela
  • 2 peras grandes não muito maduras
  • Mel
MODO DE PREPARO:
  1. Polvilhe uma superfície com sêmola ou fubá e abra a massa de forma arredondada, com 35 centímetros, respeitando 1 centímetro de borda onde você não deve passar o rolo. 
  2. De preferência, abra a pizza com as mãos, e se você não tem forno para pizza, coloque a massa em uma forma levemente untada.
  3. Para a cobertura, passe um filete de mel sobre a massa, exceto na borda, e espalhe as oito fatias de muçarela de forma circular, cobrindo toda a pizza e respeitando a borda de 1 centímetro. 
  4. Fatie as duas peras em fatias bem finas e coloque-as sobre a pizza, uma ao lado da outra, também de maneira circular. 
  5. Coloque um pedacinho de gorgonzola sobre cada fatia de pera e leve a pizza para assar em forno preaquecido (acima de 250ºC) por cerca de 10 minutos. 
  6. Retire a pizza do forno quando a borda estiver bem corada e aplique um filete de mel sobre toda a superfície.

MASSA DE PIZZA DE LONGA FERMENTAÇÃO

INGREDIENTES:
  • 1kg de farinha de trigo (de preferência italiana 00)
  • 600ml de água
  • 3g de fermento seco
  • 30g de sal
  • Semolina ou fubá para abrir a massa
MODO DE PREPARO:
  1. Separe um pouco da água para dissolver o sal. 
  2. Coloque o restante da água em uma tigela e acrescente os ingredientes secos aos poucos. 
  3. Quando chegar na metade dos ingredientes, acrescente a água com sal e depois o restante da farinha. 
  4. Sove a massa e deixe descansar em recipiente fechado por 12 horas. 
  5. Caso queira fazer longa fermentação, deixe por mais 12 horas na geladeira. 
  6. Divida a massa fermentada em quatro partes e boleie. 
  7. Utilize para preparar pizzas, pães e outras receitas.
Fonte: chef Gino Contin, do Maverick Thematic Music Bar (SP). Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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