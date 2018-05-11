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Aprenda a fazer um creme catalão para a sobremesa de Dia das Mães

Chefs Cláudia e Gabriela Lima ensinam o passo a passo

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 22:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 22:54
Creme catalão preparado pelas chefs Cláudia e Gabriela Lima Crédito: João Paulo Rocetti
Com a chegada do Dia das Mães, convidamos as chefs Cláudia e Gabriela Lima, mãe e filha que trabalham juntas, para nos ensinar uma receita simples e prática de sobremesa para agradar ao paladar da matriarca. Confira abaixo o passo a passo!
Creme Catalão
Ingredientes
1,200 l de leite integral
6 colheres de sopa de açúcar
8 gemas
1 limão taiti ou siciliano
2 paus de canela
80 gramas de amido de milho
Açúcar para polvilhar
Modo de Preparo
Levar ao fogo 1000 ml de leite, a casca do limão e os paus de canela. Assim que ferver, desligue, coe para retirar a casca do limão, a canela e reserve. Bata as gemas com o açúcar.
Dissolva o amido em 200 ml de leite. Junte as gemas batidas e o amido dissolvido ao leite fervido e retorne a panela ao fogo baixo, mexendo sempre até que fique um creme liso e homogêneo. Distribuir em ramequins, potes ou taças e levar a geladeira por duas horas.
Antes de servir, retirar da geladeira e polvilhar com açúcar e queimar com maçarico culinário. Caso não tenha maçarico, esquentar uma colher de sopa e colocar sobre o açúcar até caramelizar. Decore com raspas de limão ou de laranja.

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