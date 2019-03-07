9 vinhos para você brindar no Dia Internacional da Mulher

Todo dia é tempo de lembrarmos da importância que cada ser humano tem no mundo. Mas tanta exuberância da mulher precisaria de um dia próprio para ser brindado. No dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional de Mulher, quando são exaltadas as lutas e conquistas do sexo forte em busca da equidade e do respeito. Ainda há muito pelo que brigar, mas também existem fatos a serem celebrados.

Para isso, o Gazeta Online fez uma seleção de vinhos que são perfeitos para a ocasião. De versões rosés até vinhos brancos, passando por espumantes, há opção para todos os gostos e bolsos. Confira:

Ponto Nero Live Celebration Rosé

Elaborado com as uvas Chardonnay, Merlot, Riesling e Glera, apresenta coloração vermelho cereja. Aromas de frutas vermelhas como morango e framboesa formam a base de um vibrante aroma frutado. Discretas nuances lácteas se entrelaçam às notas frutadas e somam complexidade ao perfil aromático. O ataque inicial oferece toda a intensidade da fruta acompanhada de uma refrescante acidez. Na sequência é macio e sedoso, resultado da incrível harmonia entre as uvas. Valor médio: R$ 39,90.

Ponto Nero Live Celebration Rosé Crédito: Divulgação

Casa Valduga Storia Merlot

Merlot encorpado e de personalidade marcante, ele possui coloração intensa e profunda. No aroma, notas de frutas vermelhas e compota de figo estão evidentes com grande nitidez. A passagem por 18 meses em barricas novas de carvalho francês proporciona a este tinto notas de chocolate e café de forma muito sutil e elegante. Na boca, apresenta-se denso e volumoso, feito para que aprecia grandes vinhos. Valor médio: R$ 280,00.

Casa Valduga Storia Merlot Crédito: Divulgação

Ponto Nero Cult Brut Rosé

Elaborado com uvas Chardonnay e Pinot Noir, este espumante Brut Rosé apresenta coloração rosa alaranjado. A delicadeza das uvas combinada com os 6 meses de autólise resulta em um espumante com notas de cereja, pêssego e damasco com delicadas nuances de brioche. No paladar tem uma perfeita harmonia entre a elegância e frescor do rosé com a textura cremosa proveniente de sua maturação. Valor médio: R$ 56,90.

Ponto Nero Cult Brut Rosé Crédito: Divulgação

Tinedo Já!

Vinho de boa estrutura, equilibrado, com ótimo frescor proporcionado pela fruta. Final de boca longo, repetindo as notas frutadas. Aroma de grande expressividade e nitidez. Notas de cereja confirmam o caráter frutado enquanto nuances de violeta e alcaçuz garantem a tipicidade do varietal e proporcionam maior complexidade aromática. Valor médio: R$ 65,00.

Tinedo Já! Crédito: Divulgação

The Crossings Pinot Noir

Um Pinot Noir de grande expressão, com notas de ameixa preta e violeta envoltas por um delicado toque amadeirado. Revela perfeito equilíbrio no paladar. As notas de frutas maduras são sustentadas por uma fina acidez, resultando em um conjunto harmônico, delgado e elegante. Valor médio: R$ 152,00.

The Crossings Pinot Noir Crédito: Divulgação

Casa Valduga Terroir Merlot Rosé

Esse rosé seco é produzido 100% com a casta Merlot e tem coloração rosa pêssego, límpido e vivaz. Sua intensidade aromática merece destaque, sendo nítidas as notas de frutas vermelhas maduras, como framboesa, morango e cereja. No paladar, tem um ataque inicial que demonstra todo seu frescor e versatilidade, perfeito para embalar conversas animadas. Valor médio: R$ 89,00.

Casa Valduga Terroir Merlot Rosé Crédito: Divulgação

Casas Del Bosque Sauvignon Blanc

Para aqueles que apreciam com todos os seus sentidos, vinhos onde a fruta se apresenta de forma viva e abundante, atraindo toda a atenção. Um verdadeiro reflexo da variedade, que de maneira implícita, evoca as suas origens. No paladar evidenciam-se notas de frutas cítricas, especialmente de lima, abrindo caminho para uma estrutura mineral firme e fresca acidez. Valor médio: R$ 94,90.

Casas Del Bosque Sauvignon Blanc Crédito: Divulgação

Ponto Nero Live Celebration Moscatel

O espumante Ponto Nero Live Celebration Moscatel é elaborado com 100% de uvas tipo Moscato Branco. É um espumante cristalino, doce, de coloração amarela esverdeada, perlage fino e persistente. Intenso aroma frutado, notas de flores brancas como jasmin e flor de laranjeira. Valor médio: R$ 38,90.

Ponto Nero Live Celebration Moscatel Crédito: Divulgação

Casa Valduga Maria Valduga Brut Vintage

O espumante é uma homenagem à matriarca da Famiglia Valduga e idealizadora do sonho de elaborar espumantes no Brasil apenas pelo método tradicional, dona Maria Valduga. De grande cremosidade, com perlage fino e persistente, resulta de seleção de uvas Chardonnay e Pinot Noir cultivadas no Vale dos Vinhedos. É límpido e brilhante, de coloração amarelo palha, como laivos dourados. As notas aromáticas revelam nuances de brioche, pão delicadamente tostado e frutas secas, enaltecendo a complexidade adquirida durante a lenta maturação deste espumante. Valor médio: R$ 183,90.