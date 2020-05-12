4 receitas para lanche: bolo, pão de queijo, broa e sanduíche

O cheirinho de café é um convite irresistível para a pausa no meio da tarde. Quem trabalha em home office e procura inspiração para deixar a hora do lanche ainda mais gostosa, não faltam boas receitas na internet. Reunimos quatro a seguir, práticas e deliciosas: broinhas de fubá, bolo simples (que pode virar um de laranja ou um de chocolate), sanduba leve e pão de queijo. Clique na sua favorita e aproveite!