4 receitas para lanche: bolo, pão de queijo, broa e sanduíche

O cheirinho de café é um convite irresistível para a pausa no meio da tarde. Quem trabalha em home office e procura inspiração para deixar a hora do lanche ainda mais gostosa, não faltam boas receitas na internet. Reunimos quatro a seguir, práticas e deliciosas: broinhas de fubá, bolo simples (que pode virar um de laranja ou um de chocolate), sanduba leve e pão de queijo. Clique na sua favorita e aproveite!
Quem resiste ao cheirinho de bolo assando no forno? Protagonista de uma boa mesa de café, ele é a companhia perfeita para o café fresquinho. Você pode preparar esta receita de bolo de leite simples e perfeito para o lanche ou usar uma de suas variações, que podem resultar em bolo de laranja, de fubá ou de chocolate.
Broa de fubá é uma delícia que lembra casa de vó e também combina perfeitamente com café. Tente esta receita de broa de fubá da gastrônoma Maria Capai, que é prática e rende dez broinhas. O tempo aproximado de forno é 30 minutos.
Quer distância do fogão por um momento? Aposte nesta receita de sanduíche leve e rápido que combina queijos, palmito e salada. Para obter um toque de frescor ela leva suco de limão, e a cremosidade fica por conta do requeijão. Pronto em 10 minutos!
Ele é uma unanimidade na cozinha brasileira e deixa qualquer lanche, café da manhã ou da tarde mais gostoso. Prepare esta receita de pão de queijo e aguarde os elogios! A sugestão é da Maria Capai, gastrônoma capixaba que reside em Ubatuba-SP e compartilha receitas ótimas no Instagram @digamaria.