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4 receitas para lanche: bolo, pão de queijo, broa e sanduíche

O que não pode faltar em uma boa mesa de café? Reunimos receitas práticas para deixar a hora do lanche mais gostosa no home office
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 19:06

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 19:06

Pão de queijo e bolo de leite
Crédito:
O cheirinho de café é um convite irresistível para a pausa no meio da tarde. Quem trabalha em home office e procura inspiração para deixar a hora do lanche ainda mais gostosa, não faltam boas receitas na internet. Reunimos quatro a seguir, práticas e deliciosas: broinhas de fubá, bolo simples (que pode virar um de laranja ou um de chocolate), sanduba leve e pão de queijo. Clique na sua favorita e aproveite!  
1 - BOLO DE LEITE SIMPLES
Bolo simples
Crédito: Divulgação
Quem resiste ao cheirinho de bolo assando no forno? Protagonista de uma boa mesa de café, ele é a companhia perfeita para o café fresquinho. Você pode preparar esta receita de bolo de leite simples e perfeito para o lanche ou usar uma de suas variações, que podem resultar em bolo de laranja, de fubá ou de chocolate.
2 - BROINHAS DE FUBÃ
Broas de fubá por Maria Capai
Broas de fubá por Maria Capai Crédito: Maria Capai/Divulgação
Broa de fubá é uma delícia que lembra casa de vó e também combina perfeitamente com café. Tente esta receita de broa de fubá da gastrônoma Maria Capai, que é prática e rende dez broinhas. O tempo aproximado de forno é 30 minutos.  
3 - SANDUÍCHE LEVE DE QUEIJOS COM PALMITO E SALADA
Sanduíche de queijo com tomate, alface e palmito
Crédito: Ara Fotografia/Divulgação
Quer distância do fogão por um momento? Aposte nesta receita de sanduíche leve e rápido que combina queijos, palmito e salada. Para obter um toque de frescor ela leva suco de limão, e a cremosidade fica por conta do requeijão. Pronto em 10 minutos!
4 - PÃES DE QUEIJO
Pão de queijo preparado pela gastrônoma Maria Capai
Crédito: Maria Capai/Divulgação
Ele é uma unanimidade na cozinha brasileira e deixa qualquer lanche, café da manhã ou da tarde mais gostoso. Prepare esta receita de pão de queijo e aguarde os elogios! A sugestão é da Maria Capai, gastrônoma capixaba que reside em Ubatuba-SP e compartilha receitas ótimas no Instagram @digamaria

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