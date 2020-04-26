Aprenda a fazer bolo de leite, simples e perfeito para o lanche

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INGREDIENTES:

1 xícara de leite



1 xícara de manteiga



2 xícaras de açúcar



3 xícaras de farinha de trigo



4 ovos



1 pitada de sal



1 colher de sobremesa de fermento em pó



MODO DE PREPARO:

Em uma batedeira, bata a manteiga com o açúcar até que a mistura fique bem cremosa e clarinha. Acrescente as gemas, a farinha e o leite, aos poucos. Reserve. Bata as claras em neve. Misture com cuidado a clara em neve com a massa feita anteriormente, adicionando, por último, o fermento em pó.

Unte uma forma de 24 cm (redonda, com furo no centro) com manteiga e açúcar e coloque-a no forno já pré-aquecido em temperatura média (entre 170 e 190ºC) de 20 a 30 minutos ou até que, ao furar a massa com um palito ele saia seco. Sirva com doce de leite, chantilly e frutas vermelhas.

VARIAÇÕES:

Se quiser um bolo de laranja, substitua o leite por suco de laranja. Deseja bolo de fubá? Troque o leite por leite de coco e 1 xícara de farinha de trigo por 1 de fubá. Quer bolo de chocolate? Troque 1 xícara de farinha por 1 de chocolate em pó. Se quiser um bolo branquinho e bem fofinho, substitua 1 xícara de farinha por 1 de maisena.