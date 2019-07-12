Home
>
Famosos
>
Zilu Camargo contrata novo advogado para processar Zezé Di Camargo

Zilu Camargo contrata novo advogado para processar Zezé Di Camargo

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, Zilu já tentou resolver a partilha de bens de forma consensual, mas sem sucesso

Publicado em 12 de julho de 2019 às 12:09

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @zilucamargooficial

O problemão entre Zezé Di Camargo e sua ex-esposa, Zilu Camargo, ganha um novo capítulo: ela acaba de trocar de advogado para começar o que parece que será uma longa batalha judicial. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, ela quer partilhar os bens comuns dos dois. Zilu também garante que tentou por várias vezes fazer o procedimento de forma consensual, mas não conseguiu. 

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

Marcelo Saraiva, o novo advogado de Zilu, falou com exclusividade com a colunista sobre o assunto: "Eu tenho 30 anos de advocacia nessa área de família e nunca vi nada igual. Eu fiquei perplexo e chocado com a quantidade de documentos relacionados à partilha de bens que a Zilu assinou contendo vícios que saltam aos olhos. Por isso vamos entrar com a ação anulatória desses documentos. Outro problema foi o fato de anteriormente ela ter tido um advogado em comum com o Zezé para resolver essa questão, quando desde sempre ela deveria ter tido um profissional à parte que se dirigisse somente à ela. A partir do momento que as partes estão em conflito judicial e possuem um advogado em comum, que no caso era o advogado do Zezé, ele intermedia um acordo e passa também para a outra parte elaborando um documento. A partir daí esse documento perde totalmente a validade. O advogado não deveria ter feito isso jamais. Pelo código de ética de advogados, ele deveria ter recusado a assistência à Zilu, que desde o início deveria ter tido um advogado independente para lidar com os interesses dela". 

Vale lembrar que no início deste ano Zilu chegou a afirmar que foi coagida por Zezé para que, à época, ela assinasse um papel no qual abria mão das empresas nas quais o ex-casal é sócio até hoje, apesar do divórcio. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Divórcio zezé di camargo zilu camargo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais