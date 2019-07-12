Briga com o ex

Zilu Camargo contrata novo advogado para processar Zezé Di Camargo

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, Zilu já tentou resolver a partilha de bens de forma consensual, mas sem sucesso

O problemão entre Zezé Di Camargo e sua ex-esposa, Zilu Camargo , ganha um novo capítulo: ela acaba de trocar de advogado para começar o que parece que será uma longa batalha judicial. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, ela quer partilhar os bens comuns dos dois. Zilu também garante que tentou por várias vezes fazer o procedimento de forma consensual, mas não conseguiu.

Marcelo Saraiva, o novo advogado de Zilu, falou com exclusividade com a colunista sobre o assunto: "Eu tenho 30 anos de advocacia nessa área de família e nunca vi nada igual. Eu fiquei perplexo e chocado com a quantidade de documentos relacionados à partilha de bens que a Zilu assinou contendo vícios que saltam aos olhos. Por isso vamos entrar com a ação anulatória desses documentos. Outro problema foi o fato de anteriormente ela ter tido um advogado em comum com o Zezé para resolver essa questão, quando desde sempre ela deveria ter tido um profissional à parte que se dirigisse somente à ela. A partir do momento que as partes estão em conflito judicial e possuem um advogado em comum, que no caso era o advogado do Zezé, ele intermedia um acordo e passa também para a outra parte elaborando um documento. A partir daí esse documento perde totalmente a validade. O advogado não deveria ter feito isso jamais. Pelo código de ética de advogados, ele deveria ter recusado a assistência à Zilu, que desde o início deveria ter tido um advogado independente para lidar com os interesses dela".