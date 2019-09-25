Home
>
Famosos
>
Zezé Di Camargo ataca Zilu: "A minha história fala por mim"

Zezé Di Camargo ataca Zilu: "A minha história fala por mim"

O ex-casal está trocando farpas na web há algum tempo e a discussão esquentou nos últimos dias ao Zilu dizer que não esperava posicionamento dos filhos na briga judicial dos dois