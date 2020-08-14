Zeca Camargo confirma afastamento de diretora do programa de Mariana Godoy, na Band

Zeca Camargo, 57, não tem pressa para estrear o novo matinal da Band, que será comandado por Mariana Godoy, 51. Segundo o apresentador, e agora diretor de produção da emissora, a ideia é deixar o programa com formato redondinho, antes de definir uma data para entrar no ar.

Mariana Godoy e Zeca Camargo, jornalistas Crédito: Kelly Fuzaro/Band

"Eu mesmo pedi mais tempo para essa estreia e a Band foi generosa o suficiente para me conceder", afirmou à reportagem. "Trabalhamos sem data fixa, mas com o objetivo de fazer um programa que agrade a todos - aí vemos a data de estreia."

Inicialmente, o projeto teve estreia anunciada para o dia 3 de agosto. Alguns dias antes, porém, a emissora divulgou que houve atraso operacional no cronograma de gravações e adiou a estreia. Na ocasião, Camargo afirmou em redes sociais que eles tinham ganho "mais uma semana", dando a entender que a estreia ocorreria no dia 10/8, o que tampouco ocorreu.

Mesmo com os adiamentos e com o afastamento da diretora Renata Mello, após rumores de uma discussão entre os dois na semana passada, ele nega que o clima nos bastidores seja tenso.

"Houve uma discussão com a diretora, sim", confirmou. "[Foi] uma questão editorial, coisas normais de uma redação dinâmica. [Mas] já temos um novo diretor, o Rafael Gesullo, que concluiu esse trabalho de união da equipe. [Sinto] um clima ótimo e agora uma equipe unida!"

O ex-Globo afirma também que está contente com o material que já estão produzindo. "Fiquei satisfeito com o piloto que gravamos hoje, falando sobre auto-estima", disse. "E ainda vamos gravar mais - piloto é para isso: para pegar ritmo."