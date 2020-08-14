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Gabi Martins diz que está conhecendo Danilo Gentili melhor

Ex-BBB chegou a participar do programa 'The Noite' com o apresentador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 18:47

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 18:47

 Após especulações de que estaria tendo um affair com o cantor sertanejo Junior Villa, Gabi Martins, 23, negou que os dois estariam tendo um relacionamento amoroso. No início do mês, a ex-BBB chegou a participar de um show virtual do músico.
Gabi Martins foi uma das convidadas no programa
Gabi Martins foi uma das convidadas no programa "The Noite", com Danilo Gentili (SBT) Crédito: Reprodução/Instagram
Solteira desde que saiu da casa do "BBB 20" e pôs um fim no relacionamento com o brother Guilherme Napolitano, a cantora revelou à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, que está conhecendo ninguém menos que o apresentador Danilo Gentili, 40.
"Se tem alguém que eu estou conhecendo melhor, é o Danilo Gentili", afirmou Gabi Martins.
O humorista e apresentador do programa de talkshow "The Noite" (SBT) não comentou sobre o affair com a cantora mineira, entretanto, nas redes sociais, tem deixado diversos comentários duvidosos nas fotos de Gabi Martins. Em um deles, no Twitter, Gentili elogiou a beleza da cantora e disse que ela era um "violão".
Os dois se conheceram quando Martins foi convidada a participar do programa de Gentili, que foi ao ar no início do mês, dia 3 de julho. Ao divulgar a novidade em seu Intsgram, a ex-BBB agradeceu pelo carinho e elogiou a parceira do comediante, Juliana Oliveira. "Claramente quem faz acontecer", escreveu ela.
Nas redes sociais, os fãs da cantora e internautas estão repercutindo sobre o suposto romance. "Desconfiando que esse povinho aí falando da Gabi Martins é bem mal-amado e tá na carência, a ponto de julgar quem ela tá ficando ou não", opinou um usuário no Twitter.
"Gabi Martins e Danilo Gentili juntos que rolê aleatório é esse?", questionou uma internauta.

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