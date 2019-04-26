Zé Neto e Cristiano soltam o verbo após confusão com nome da dupla

Durante participação no programa Altas Horas, da Globo, Zé Neto e Cristiano contaram que o nome da dupla já foi trocado em apresentações pelo país. "Temos tantas duplas sertanejas pelo Brasil que é normal errarem. O mais comum é nos chamarem de Zé Neto e Frederico", disse Cristiano.
Em conversa com o apresentador Serginho Groisman, os sertanejos também falaram sobre os caminhos para conquistar a fama. "É mais fácil fazer sucesso quando se faz aquilo que gosta", disseram.
A participação da dupla no Altas Horas vai ao ar na noite deste sábado (27). Na atração, Zé Neto e Cristiano também vão cantar o hit "Notificação Preferida".
Logo no início de 2019, ele lançaram um novo EP, "Acústico de Novo", com cinco faixas inéditas.