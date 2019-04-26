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Zé Neto e Cristiano soltam o verbo após confusão com nome da dupla

Em conversa com o apresentador Serginho Groisman, os sertanejos também falaram sobre os caminhos para conquistar a fama

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 12:39

Publicado em 

26 abr 2019 às 12:39
Crédito: Divulgação
Durante participação no programa Altas Horas, da Globo, Zé Neto e Cristiano contaram que o nome da dupla já foi trocado em apresentações pelo país. "Temos tantas duplas sertanejas pelo Brasil que é normal errarem. O mais comum é nos chamarem de Zé Neto e Frederico", disse Cristiano.
Em conversa com o apresentador Serginho Groisman, os sertanejos também falaram sobre os caminhos para conquistar a fama. "É mais fácil fazer sucesso quando se faz aquilo que gosta", disseram. 
A participação da dupla no Altas Horas vai ao ar na noite deste sábado (27). Na atração, Zé Neto e Cristiano também vão cantar o hit "Notificação Preferida". 
Os sertanejos fecharam 2018 como os artistas mais tocados nas duas principais plataformas de streaming musical do Brasil,  Spotify e Deezer. A dupla também figurou em primeiro lugar na lista do Spotify de álbuns mais reproduzidos no país, com "Esquece o Mundo Lá Fora".
Logo no início de 2019, ele lançaram um novo EP, "Acústico de Novo", com cinco faixas inéditas. 

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