Zé Neto e Cristiano soltam o verbo após confusão com nome da dupla

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Durante participação no programa Altas Horas, da Globo, Zé Neto e Cristiano contaram que o nome da dupla já foi trocado em apresentações pelo país. "Temos tantas duplas sertanejas pelo Brasil que é normal errarem. O mais comum é nos chamarem de Zé Neto e Frederico", disse Cristiano.

Em conversa com o apresentador Serginho Groisman, os sertanejos também falaram sobre os caminhos para conquistar a fama. "É mais fácil fazer sucesso quando se faz aquilo que gosta", disseram.

A participação da dupla no Altas Horas vai ao ar na noite deste sábado (27). Na atração, Zé Neto e Cristiano também vão cantar o hit "Notificação Preferida".

os artistas mais tocados nas duas principais plataformas de streaming musical do Brasil, Spotify e Deezer. A dupla também figurou em primeiro lugar na lista do Spotify de álbuns mais reproduzidos no país, com "Esquece o Mundo Lá Fora". Os sertanejos fecharam 2018 comonas duas principais plataformas de streaming musical do Brasil,. A dupla também figurou em primeiro lugar na lista do Spotify de álbuns mais reproduzidos no país, com "Esquece o Mundo Lá Fora".