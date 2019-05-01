Zac Efron é acusado de glamourizar serial killer e rebate críticas

"O objetivo foi muito desafiador e estou muito entusiasmado com o resultado. Não sou de retratar um assassino em série ou alguém dessa natureza ou 'glamourizá-los' de qualquer maneira. Não se 'glamouriza' a matança. Isso é importante que as pessoas ouçam", disse durante aparição no programa de Ellen DeGeneres, que vai ao ar nesta terça-feira, 30.
Efron ainda ressaltou que o filme aborda o privilégio branco. Na época dos assassinatos, Ted Bundy não era visto como culpado porque se tratava de um homem branco, charmoso e bem-sucedido. "O público em geral pensava que ele era inocente. O que ele conseguiu na época, ninguém seria capaz de fazer hoje", acrescentou.