Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Filme da Netflix

Zac Efron é acusado de glamourizar serial killer e rebate críticas

Extremely Wicked chega ao catálogo da Netflix nesta sexta-feira (3)

Publicado em 

01 mai 2019 às 11:59

Publicado em 01 de Maio de 2019 às 11:59

O ator Zac Efron dá vida ao serial killer Ted Bundy em novo filme da Netflix Crédito: Reprodução/Instagram @zacefron
O ator Zac Efron respondeu às críticas que tem recebido após dar vida ao serial killer Ted Bundy no filme Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, produzido pela Netflix.
"O objetivo foi muito desafiador e estou muito entusiasmado com o resultado. Não sou de retratar um assassino em série ou alguém dessa natureza ou 'glamourizá-los' de qualquer maneira. Não se 'glamouriza' a matança. Isso é importante que as pessoas ouçam", disse durante aparição no programa de Ellen DeGeneres, que vai ao ar nesta terça-feira, 30.
Efron ainda ressaltou que o filme aborda o privilégio branco. Na época dos assassinatos, Ted Bundy não era visto como culpado porque se tratava de um homem branco, charmoso e bem-sucedido. "O público em geral pensava que ele era inocente. O que ele conseguiu na época, ninguém seria capaz de fazer hoje", acrescentou.
LEIA TAMBÉM
Robert Downey Jr. recebe 75 milhões de dólares por "Vingadores"
Bombeiro faz alerta após foto de Valesca Popozuda na privada
Justiça nega pedido de Bolsonaro para ser indenizado por Marcelo Tas
Extremely Wicked chega ao catálogo da Netflix nesta sexta-feira, 3. O filme aborda a história de Ted Bundy, serial killer da década de 1970 e considerado um dos mais temíveis da história dos Estados Unidos, vitimando mais de 30 mulheres.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem
Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados