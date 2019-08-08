Esporte arriscado

Youtuber morre ao pular de paraquedas e cair em fábrica de cimento

Por enquanto, análise aponta problema na abertura do paraquedas

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 11:48 - Atualizado há 6 anos

Youtuber morre ao pular de paraquedas e cair em fábrica de cimento (imagem de outro vídeo em que o youtuber praticava saltos) Crédito: Reprodução/YouTube

Um homem de 29 anos morreu na manhã desta quarta-feira (7) em uma fábrica de cimento espanhola após fazer um salto de paraquedas.

Dono de um canal no YouTube, ele era dedicado a esportes de risco e tinha a intenção de gravar seu salto, segundo informaram fontes ouvidas pelo jornal El País. Seus vídeos na plataforma mostravam saltos de pontes e voos de parapente e paraquedas. No entanto, ele tinha apenas seis assinantes no canal.

Segundo apurou o jornal, o homem e um amigo pularam a cerca que impedia o acesso a uma fábrica de cimento da empresa Cemex, um recinto privado e em funcionamento, localizada na fronteira entre as cidades de Alicante e San Vicente del Raspeig, na Espanha.

Ele subiram uma torre de cerca de 50 metros e o homem que morreu foi o primeiro a pular. No entanto, seu paraquedas não abriu e ele acabou morrendo ao cair no chão. O motivo pelo qual o paraquedas não abriu ainda não foi informado.

Segundo o centro de coordenação de emergência da Comunidade Valenciana (CICU), agentes da polícia local de San Vicente e uma unidade do serviço de emergência do SAMU foram até o local, mas não puderam fazer nada pelo homem, que já havia morrido.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta