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Andréa Sorvetão

Xuxa detona ex-paquita após harmonização facial: "Sem expressão"

Apresentadora abriu o jogo e disparou: "Não gostei"
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

05 jul 2019 às 11:59

Publicado em 05 de Julho de 2019 às 11:59

Crédito: Reprodução/Instagram
Xuxa não teve papas na língua para dizer um sonoro "não gostei" em um post que a ex-paquita Andréa Sorvetão fez para mostrar sua harmonização facial. A apresentadora criticou o procedimento e disse que a colega de trabalho estava sem expressão. 
“Xica, você é linda sempre. Mas não gostei, não. Tá sem expressão. Você gostou?”, escreveu Xuxa. 
Em seguida, o comentário da loira foi repercutido pelos internautas, que consideraram a avaliação de Xuxa indelicada: "Deveria chamar no inbox para expor esse tipo de opinião", disse uma. Outra, comentou: "Que feio, Xuxa". Um fã ainda disse: "Agora eu ri. Disse assim, na lata". 
Andréa, depois disso, defendeu o procedimento: "Xú, ainda estou inchada. Quinto dia só. Daqui a 10/15 dias vai aparecer o efeito real. Eu estava com aspecto de muito cansada. Depois vou fazer aplicações de colágeno. É que você não gosta de botox. Mas vai ficar bom, calma”. 

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