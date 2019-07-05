Xuxa detona ex-paquita após harmonização facial: "Sem expressão"

Crédito: Reprodução/Instagram

Xuxa não teve papas na língua para dizer um sonoro "não gostei" em um post que a ex-paquita Andréa Sorvetão fez para mostrar sua harmonização facial. A apresentadora criticou o procedimento e disse que a colega de trabalho estava sem expressão. não teve papas na língua para dizer um sonoro "não gostei" em um post que afez para mostrar sua. A apresentadora criticou o procedimento e disse que a colega de trabalho estava sem expressão.

“Xica, você é linda sempre. Mas não gostei, não. Tá sem expressão. Você gostou?”, escreveu Xuxa.

Em seguida, o comentário da loira foi repercutido pelos internautas, que consideraram a avaliação de Xuxa indelicada: "Deveria chamar no inbox para expor esse tipo de opinião", disse uma. Outra, comentou: "Que feio, Xuxa". Um fã ainda disse: "Agora eu ri. Disse assim, na lata".