William Bonner e Natasha Dantas se casam em cerimônia íntima

O jornalista William Bonner e a fisioterapeuta Natasha Dantas se casaram nesse sábado (08), em São Paulo. De acordo com a coluna de Patrícia Kougt, de O Globo, a cerimônia foi restrita à família e a poucos amigos e aconteceu na casa da mãe do jornalista, Maria Luiza Bonemer. As fotos, com as alianças bem visíveis, mostram o clima de alegria.
Os dois assumiram o namoro publicamente em novembro do ano passado, e ela parece estar integrada à família. A fisioterapeuta interage com as filhas de Bonner nas redes sociais e o casal já foi flagrado em passeios com os trigêmeos Laura Beatriz e Vinícius.
Nora pega o buquê
Thalita Martins, namorada de Vinícius Bonemer, filho do apresentador do "JN", foi quem pegou o buquê da noiva. No instagram, a menina postou um vídeo ao lado do namorado e "anunciou" que será a próxima noiva.
"Save the date", escreveu a nora de Bonner. Natasha Dantas comentou a brincadeira: "Já quero".