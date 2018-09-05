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AMIZADE

Will Smith publica foto com Alfonso Ribeiro, o Carlton de 'Um Maluco no Pedaço'

Nos comentários, fãs comemoraram o encontro da dupla e lembraram do seriado com carinho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 19:00

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 19:00

Will Smith e Alfonso Ribeiro. Eles contracenaram juntos em "Um Maluco no Pedaço" Crédito: Instagram/Will Smith
Um dos maiores sucessos da TV na década de 1990, Um Maluco no Pedaço e seu elenco deixam saudade até hoje. Felizmente, os atores ainda se encontram eventualmente e, nesta terça-feira, 4, dois dos principais atores se reuniram.
Will Smith e Alfonso Ribeiro, o Carlton Banks no seriado, se reuniram e fizeram questão de registrar o momento nas redes sociais.
"Eu me diverti muito nessa manhã jogando com meu garoto Will Smith", escreveu Ribeiro na legenda da foto no Instagram. Já Will disse: "Uma das minhas pessoas favoritas no mundo".
Nos comentários, fãs brasileiros e americanos mostraram alegria em ver o encontro. "Isso me faz tão feliz. Vocês são os melhores, saudades de Um Maluco no Pedaço", comentou um internauta. "Eu devo minha infância a esses dois", disse outro.

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