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Youtuber

Whindersson Nunes se desculpa após piada com linguagem de sinais

Youtuber se envolveu em polêmica ao simular ser intérprete de Libras durante o 'Caldeirão do Huck'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 02:23

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 02:23

Whindersson Nunes durante o polêmico momento. Crédito: Reprodução | TV Globo
O youtuber Whindersson Nunes usou seu Instagram para pedir desculpas por ter feito uma brincadeira considerada ofensiva aos deficientes auditivos durante o Caldeirão do Huck do último sábado, 30.
Na ocasião, conforme Luciano Huck dava alguns recados, Whindersson aparecia ao seu lado simulando ser um intérprete de Libras, a linguagem brasileira de sinais. (Clique aqui para conferir o momento, a partir de 12m30s).
"Para você que não está entendendo, agora a gente tem tradução simultânea", disse o apresentador, que entrou na onda de Whindersson e o incentivou a continuar a piada.
CRÍTICAS
O momento descontraído que foi ao ar, porém, não agradou a diversos grupos de surdos. O youtuber Andrei, do canal Visurdo, por exemplo, produziu um vídeo criticando Whindersson e explicando os motivos pelos quais sua brincadeira é considerada ofensiva.
"Lutamos por ter intérpretes profissionais e não ficou legal o Whindersson fazer graça ao interpretar, e ainda o Luciano Huck concordar com as mímicas sem graça que ele estava fazendo", explicou.
Em seguida, prosseguiu: "Já pensaram que as pessoas assistem os programas de televisão e veem as pessoas famosas debochando e fazendo brincadeiras sobre Libras, depois os ouvintes encontram os surdos conversando e lembram que a televisão mostrou, zombam que é mímica, gesto, linguagem de sinais, já pensaram? Acho que não é legal".
"Acho que você deveria colocar legenda em seus vídeos e também pode pagar um intérprete em seus shows. Sabe que somos 10 milhões de surdos no País, imagina que podemos acompanhar mais seus vídeos", pediu.
Por fim, Andrei ressaltou que a crítica não era feita à pessoa de Whindersson, mas sim à sua atitude: "Sei que ele faz piada de um monte de coisas e espero que não tenha sido de propósito debochar de nossa língua, espero que seja por falta de conhecimento.
DESCULPAS
Em seguida, Whindersson utilizou seu Instagram para falar sobre o caso. Porém, publicou suas desculpas apenas de forma oral, através de seus stories, sem um registro escrito ou legendado para permitir uma maior acessibilidade à comunidade atingida.
"Comecei a receber um monte de comentário da comunidade de deficientes auditivos, dizendo que não gostaram que eu fiz uma brincadeira com as mãos, lá das libras. C***, cara, não sabia que isso ofendia as pessoas, então queria pedir desculpas, tá? Realmente foi ignorância minha, não foi querendo fazer uma brincadeira pra diminuir a língua de vocês. Eu realmente não sabia que isso ofendia", se justificou.
"Não é como uma piada, que você vai dizer: 'Ah, foi só uma piada, não vou pedir desculpas'. Eu realmente fui ignorante e não sabia que isso ofendia. Agora tô sabendo", garantiu.
"As pessoas não dão valor a essa língua, que é uma língua oficial do Brasil. Espero que aceitem minhas desculpas e aguardem os próximos capítulos que eu vou tentar aprender libras de verdade, pra poder passar pra todo mundo, e todo mundo saber e ter uma comunicação com quem é deficiente auditivo", prometeu.

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