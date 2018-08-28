Whindersson Nunes mostra 'antes e depois' e discute com seguidor

Whindersson Nunes mostra seu 'antes e depois' em foto Crédito: Twitter | Reprodução

O youtuber Whindersson Nunes se irritou com o comentário de um fã que criticou uma postagem que fez com o "antes e depois" de seu corpo após perder 15 quilos.

A legenda inicial da publicação trazia a seguinte frase: "Quem quer (como eu quis) arruma um jeito, quem não quer (como eu muitas vezes não quis) arruma desculpa".

"Tem gente que não tem dinheiro pra pagar academia, suplementos, nutricionista, personal. Que não tem tempo e está preocupado em colocar comida na mesa. Mas pro Whindersson (que acabou de emagrecer), quem tá acima do peso tá assim porque quer", comentou um seguidor sobre o tuíte.

Whindersson não deixou por menos: "Acabei de emagrecer teu c*. Eu tô há dois anos tentando e desistindo, estria pra c*** nas pernas de tanto efeito sanfona."

"Há seis meses eu corro igual um imbecil de manhã e mudei minha alimentação. Há duas semanas eu comecei com personal amigo meu. Não quer, não atrapalha, p***", esbravejou.

"P***, tem gente que tem problema, mas tem gente que só precisa de um empurrão. É pra essas pessoas que tô falando, p***. [...] Se fulano tem depressão então é óbvio que no caso dela é um assunto delicado, é óbvio que tem que tratar de outra maneira", justificou-se.

Whindersson ainda garantiu que sua perda de peso não era impedida por problemas mais graves: "Eu só comia porcaria noite e dia porque eu queria mesmo"